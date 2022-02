„Aistės-LSMU“ Baltijos čempionate pratęsė LCC tarptautinio universiteto nesėkmių ruožą

Kaunietės namie 80:36 (24:8, 15:8, 23:14, 18:6) nugalėjo Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto (0-14) krepšininkes, kurios liko vis dar be laimėjimų.

Nuo pat rungtynių pradžios „Aistės-LSMU“ išsiveržė į priekį ir susikrovė dviženklę persvarą (10:0), o iki kėlinio pabaigos pranašumą padidino iki 16 taškų (24:8).

Antrajame kėlinyje Klaipėdos ekipa toliau nerado lengvų kelių iki kauniečių krepšio, todėl pelnė vos 8 taškus, tad deficitas iki ilgosios pertraukos išaugo iki 23 taškų (16:39).

Antroje rungtynių pusėje vaizdas aikštelėje nesikeitė – Kauno komanda tęsė pradėtus darbus ir įtikinamai triumfavo.

Kauno komandai Gedvilė Savostaitė per 16 minučių pelnė 10 taškų (5/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 20 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausia buvo Martyna Petrėnaitė, per 14 minučių pelniusi 13 taškų (5/8 dvit., 1/3 trit.). Ji taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 9 naudingumo balus.

Klaipėdos ekipos gretose išsiskyrė Gustė Drakšaitė, kurios sąskaitoje per 27 minutes buvo 11 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 3/6 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 10 naudingumo balų.

„Aistės-LSMU“: Martyna Petrėnaitė 13 (5/8 dvit.), Urtė Slavickaitė (2/7 dvit., 6/6 baud.) ir Gedvilė Savostaitė (5/5 dvit., 8 atk. kam., 3 per. kam.) po 10, Gintarė Paulauskaitė 9 (2/4 trit., 5 atk. kam., 4 per. kam.), Neda Pliatkutė 8 (4/4 dvit., 4 per. kam.), Greta Stašelienė 7 (1/6 trit.).

LCC tarptautinis universitetas: Laurita Jurčiūtė 13 (1/5 trit., 3 per. kam., 7 kld.), Gustė Drakšaitė 11 (4/8 dvit., 6 atk. kam.).