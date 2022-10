„Vilnius Open by kevin.“: paaiškėjo vienetų pusfinalių ir dvejetų finalo dalyviai

Prancūzijos tenisininkas Danas Added (ATP-325) ir italas Mattia Bellucci (ATP-186) tapo paskutiniais Vilniaus „SEB arenoje“ vykstančio ATP „Challenger“ serijos turnyro „Vilnius Open by kevin.“ vienetų pusfinalio dalyviais.

D. Added ketvirtfinalio susitikime 7:5 6:3 įveikė slovaką Luką Kleiną (ATP-170). Jo varžovu dvikovoje dėl patekimo į finalą bus turkas Cemas Ilkel (ATP-416). D. Added ir C. Ikel sustikimas vyks šeštadienį, 11 val.



Paskutinis bilietas į turnyro pusfinalį atiteko italui Mattia Bellucci (ATP-186), 6:1 6:3 įveikusiam čeką Zdeneką Kolarą. Jo varžovu „Vilnius Open by kevin.“ pusfinalyje bus Norvegijos tenisininkas Viktoras Durasovičius (ATP-393). M. Bellucci ir V. Durasovičiaus dvikova taip pat bus žaidžiama šeštadienį, 13 val.



Šiandien „SEB arenoje“ vyko ir dvejetų turnyro pusfinaliai.



Monako atstovas Romainas Arneodo ir austras Samas Weissbornas 6:1 6:4 įveikė italus Jacopo Berrettinį ir Lucą Potenzą. Jų varžovais finale bus D. Added ir Theo Arribage iš Prancūzijos, 6:4 7:6(3) įveikę italus Julianą Ocleppo ir Stefano Travaglią.



Dvejetų turnyro finalas vyks šeštadienį, 15 val.



„Vilnius Open by kevin.“ turnyro prizų fondą sudaro 45 730 eurų, o nugalėtojui atiteks 80 ATP reitingo taškų.