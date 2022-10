Vilniaus „Šviesos“ rankininkai pasitraukė iš Europos taurės turnyro

Į antrą turnyro etapą pagal reitingą tiesiogiai patekusi „Šviesa“ abejas rungtynes žaidė išvykoje. Sostinės ekipa turėjo pripažinti varžovų pranašumą ir iškrito iš Europos taurės turnyro.

Pirmame susitikime „Red Boys“ nugalėjo „Šviesą“ rezultatu 31:28 (14:11). Rezultatyviausiai vilniečių gretose žaidė 9 įvarčius pelnęs Valdas Drabavičius, po 4 įvarčius pelnė Eimantas Sinkevičius ir Šarūnas Ugianskis.

Antrose rungtynėse „Šviesai“ nepavyko atsirevanšuoti. Patirtas pralaimėjimas rezultatu 22:34 (9:19). Skirmantas Plėta pelnė 4 įvarčius, po 3 įvarčius surinko Tadas Rasakevičius, Mantas Urvikis ir V. Drabavičius.

„Abejose rungtynėse pritrūko šalto proto. Darėme per daug klaidų tiek gynyboje, kur per mažai padėjome vienas kitam, tiek ir puolime, kur nerealizavome gerų progų. Pirmose rungtynėse pradėjome žaisti tik nuo 40 minutės, kai sumažinome atsilikimą nuo aštuonių įvarčių iki trijų. Antrose rungtynėse jau pritrūko jėgų, nes pirmose rungtynėse daugeliui teko žaisti be keitimų. Trūko keitimų, o kai jų nėra, dėl nuovargio prasideda klaidos. Varžovų komanda yra įveikiama, bet mums patiems reikėjo sužaisti geriausias savo rungtynes. Deja, nesužaidėme ne tik kad geriausių, bet ir gerų rungtynių“, – tvirtino rezultatyviausiai „Šviesos“ gretose žaidęs V. Drabavičius.

„Varžovų komanda gerai sustyguota, turinti aukšto meistriškumo rankininkų. Pirmose rungtynėse kovojome iki galo. Deja, antrame susitikime viską sugadino mūsų realizacija. Įkritome į duobę ir dėl savo pačių klaidų nesugebėjome iš jos išlipti. Noriu padėkoti vyrams, kurie aikštelėje atidavė visas jėgas, varžantis su profesionalia komanda. Dvejas iš eilės rungtynes atlaikyti tokį tempą ir tokį krūvį po 60 minučių, žaidžiant be keitimų, yra nepaprastai sunku“, – teigė „Šviesos“ treneris Žygimantas Sinkevičius.

Kitą savaitę kovas Europos taurės turnyre pradės Kauno „Granito-Kario“ rankininkai. Lapkričio 5 ir 6 d. Lietuvos vicečempionai susitiks su Turkijos čempione Stambulo „Bešiktaš“ komanda. Abu susitikimai vyks Turkijoje.

„Abejas rungtynes svečiuose žaisime dėl dviejų priežasčių. Pirma – klubui tai bus mažesnė finansinė našta. Antra – Kaune mes neturime tinkamos rankinio arenos, kurioje galėtume priimti Europos taurės turnyro rungtynes. „Žalgirio“ arena mums yra per didelė prabanga, o renovuotoje sporto halėje negali vykti varžybos. Teks kautis varžovų aikštelėje“, – teigė „Granito“ treneris Vaidotas Grosas.

Iš Europos taurės turnyro jau po pirmo etapo pasitraukė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Lietuvos čempionato prizininkai turėjo pripažinti Pančevo „Dinamo“ ekipos pranašumą. Uostamiesčio komanda namuose pralaimėjo 24:30, atsakomasis susitikimas Serbijoje baigėsi lygiosiomis 28:28.