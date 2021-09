Vilniaus „7bet – Hockey Punks“ sezoną sostinėje pradės Kontinentinės taurės kovomis

„Mūsų tikslas yra kiekvieną sezoną būti aikštėje vis geresniais. Apie tai, kad norime iškovoti pirmąją vietą atskirai net nekalbame. Papildomas lėšų šaltinis neabejotinai padės organizuoti dar profesionalesnį treniruočių procesą, kos pasekoje tikimės ir geresnių rezultatų. Susitarimas su „7bet“ yra unikalus tuo, kad paskutinį sykį Lietuvos ledo ritulio klubas buvo įsileidęs, jei taip galima įvardinti, rėmėją į komandos pavadinimą prieš gerą dešimtmetį. Žinome, kad tai ne tik tam tikras mūsų darbo įvertinimas, bet ir atsakomybė. Nors tai nieko nereikš, jei per šį sezoną nesugebėsime dėti žingsnio į priekį, – kalbėjo „7bet – Hockey Punks“ vadovas Šarūnas Kuliešius.

Nauja bendradarbiavimo sutartimi džiaugėsi ir „7bet“ generalinis direktorius Justinas Šliažas.

„Susidomėjimas ledo rituliu šalyje nuolat auga, tad mums bus garbė prisidėti prie bene didžiausio Lietuvos klubo augimo. Tikime, kad jau šį sezoną Vilniaus „7bet – Hockey Punks“ mus visus nustebins savo žaidimu tarptautiniuose čempionatuose, o taip pat – susigrąžins ir Lietuvos čempionų titulą“, – ambicingus tikslus įvardina J. Šliažas.

Laukia kovos Kontinentinėje taurėje ir Baltijos lygos finalas

Visas „7bet – Hockey Punks“ vadovų ir žaidėjų dėmesys nuo sezono pradžios nukreiptas pasirengimui rugsėjo 24-26 d. Vilniuje vyksiančioms Kontinentinės taurės varžyboms. Pirmą kartą istorijoje mūsų šalies klubas tapo šio oficialaus tarptautinės ledo ritulio federacijos IIHF turnyro etapo organizatoriumi.

Sostinės komandos varžovai – Estijos čempionai Tartu „Valk494“ ir Islandijos čempionai „Skautafelag Akureyar“. Rugsėjo 24 d., penktadienį, sustiks Lietuvos ir Estijos klubai, šeštadienį svečiai kausis tarpusavyje, o sekmadienį vilniečių laukia akistata su islandais. Etapo nugalėtojai pateks į aukštesnio lygio turą Budapešte, kuriame be Vengrijos čempionų kausis Latvijos ir Ukrainos čempionatų nugalėtojai.

Na o spalio pabaigoje laukia Baltijos klubų ledo ritulio lygos finalinis turas Latvijoje. „7bet – Hockey Punks“ teisę kovoti dėl stipriausio Baltijos šalių klubų

titulio iškovojo praėjusiame sezone, tačiau dėl COVID-19 apribojimų lemiamas etapas taip ir neįvyko.

Prisijungė T. Kumeliauskas

Komandą šiemet papildė net keli šalies rinktinės kandidatai. Ryškiausiai turėtų šviesti rungtyniavimo aukščiausiame lygyje Suomijoje patirties turintis centro puolėjas Tadas Kumeliauskas, kurį galima drąsiai būtų įvardinti vienu iš Lietuvos rinktinės lyderių.

Pastaruoju metu Vokietijos žemesnėse lygose rungtyniavęs puolėjas šį sezoną nusprendė grįžti į gimtinę.

„Nuo pirmos treniruotės puikiai sekasi ruoštis. Aš kaip ir visi buvau ilgai nečiuožęs, nebuvo taip paprasta. Visi pasiilgę ledo ir vieni kitų, manau, po truputį didindami krūvius įsivažiuosim.

Sezoną pradėsime iš karto nuo rungtynių Kontinentinėje taurėje. Tarptautinės varžybos visada būna labai įdomios. Visi labai laukia galimybės pasitikrinti jėgas su kitų šalių komandomis, kai kuriems mūsų komandos nariams tai bus pirmas toks turnyras tarptautiniame klubų lygyje. Galų gale galbūt žiūrovai galės ateiti ir pajusime tą atmosferą. To nekantriai laukiame.

Kalbant apie Lietuvos čempionatą apie lygį daug negaliu pasakyti, nes paskutinį sykį jame žaidžiau labai seniai, kai buvau visai jaunas. Su komanda nekalbėjome, bet mūsų tikslas ir tikslas kurį aš pats sau keliu – laimėti. Turime neblogą kolektyvą, reiks susilipdyti“, – teigė T. Kumeliauskas.

Vyriausiasis komandos treneris Mindaugas Kieras pasiruošimo šiam sezonui neišskyrė.

„Pradedame visuomet taip pat. Pradžioje dirbame ant žemės, po to pereiname ant ledo ir norime kuo greičiau pasiekti geriausią formą. Visi vaikinai, ar beveik visi yra ragavę aukštesnio lygio, todėl ypatingų užduočių vasarai nedavėme. Visi žino savo silpnas vietas ir ties tuo dirba, kalbamės ir sezono eigoje apie tai.

Kalbant apie Lietuvos pirmenybes netrukus paaiškės komandų sudėtys, tada galima bus ir vertinti. Žinome, kad Kaune sumažėjo viena komanda, be to Elektrėnų „Energiją“ treniruos talentingas lietuvis Arūnas Aleinikovas. Jis tikrai turės kažką paruošęs, todėl, manau, kad bus įdomus čempionatas. Be to jis turės baltarusą pagalbininką. Keturios akys visada daugiau mato. Bet aš irgi turėsiu kaip ir pernai pagalbininką, vienam sunku viską pamatyti“, – pasakojo M.Kieras.

Iki Kontinentinės taurės turnyro „7bet – Hockey Punks“ dar planuoja sužaisti porą draugiškų susitikimų. Šią savaitę Vilniuje „pankai“ planuoja suremti lazdas su „Kaunas City“ ledo ritulinkais. Tikslią datą ir laiką komandos dar derina.