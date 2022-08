Vilniaus „7bet - Hockey Punks“ jau rugsėjį pradės sezoną naujoje Lietuvos ir Latvijos lygoje

Pratęstas bendradarbiavimas su tituliniu rėmėju – lažybų bendrove „7bet“

Lietuvos čempionų klubo pavadinimas artėjančiame sezone nesikeis. Titulinis klubo partneris lažybų bendrovė „7bet“ nusprendė ir toliau prisidėti prie ledo ritulio augimo Lietuvoje. Tuo džiaugiasi „7bet - Hockey Punks“ vadovas Šarūnas Kuliešius bei akcentuoja, kad tik rėmėjų dėka klubas gali augti.

„Visi suprantame, kad norint sėkmingai varžytis aukštesniame lygyje reikia turėti ir atitinkamą biudžetą. Džiaugiuosi, kad pirmasis sezonas bendradarbiaujant su lažybų bendrove „7bet“ iš karto buvo sėkmingas – iškovojome Lietuvos čempionų titulą, antroje sezono pusėje namų rungtynėse rinkome nuo 1500 iki 2200 žiūrovų. Svarbiausia, kad augome visur – ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų, pritraukėme daugiau žiūrovų“, – teigė Š. Kuliešius.

Pratęsta partnerystė, pasak „7bet“ generalinio direktoriaus Justino Šliažo, yra ir jo vadovaujamos bendrovės pergalė. Anot jo, „7bet-Hockey Punks“ klubo organizacija yra itin aukšto lygio, o dirbti su profesionalais – vienas malonumas.

„Akivaizdu, jog praėję metai „Pankams“ buvo labai sėkmingi. Esame tikri, jog taip dirbanti organizacija yra užkoduota augti ir toliau bei esame laimingi, galėdami būti to dalimi. Kviečiu fanus ir toliau aktyviai rinktis į areną, kadangi šiemet pergalių bus dar daugiau!“, – pozityviai apie partnerystę kalbėjo J. Šliažas.

Sostinės klubo tikslai

Anot Š. Kuliešiaus, tikslus čempionate kelti anksti, reikia pamatyti komandų sudėtis.

„Sužinojus apie bendrą Lietuvos ir Latvijos klubinį čempionatą, užplūdo ir teigiamos emocijos, ir nerimas. Iš vienos pusės žinojome, kad mums jau Lietuvoje buvo ankštoka, nes konkurencija faktiškai buvo tik tarp trijų klubų – mūsų, Elektrėnų ir Kauno – norėjosi kažko daugiau. Iš kitos pusės, įsivertinus visus būtinus darbus pamatėme, kad tikrai turime mažokai laiko pasirengti tokiam kokybiniam šuoliui. Idealiam pasaulyje norėtųsi tokią informaciją turėti bent prieš metus, tačiau yra kaip yra. Dėkinga mums situacija yra ta prasme, kad dėl karo pasitraukus rusų pinigams iš Latvijos ledo ritulio, kaimynai irgi pritarė idėjai vienytis ir mėginti sukurti bendrą čempionatą. Visgi norėtųsi ne tik kartu dalyvauti, bet ir sugebėti sėkmingai konkuruoti aikštėje. Tą bus nelengva įgyvendinti. Būkime realistais – latviai pasaulio šalių reitinge yra 11-i, o mes 23-i. Skiriasi bendras ledo ritulio lygis. Tą galima kažkiek ištaisyti legionierių pagalba, bet biudžetas auga lėtokai – dėl karo ir kitų dalykų potencialūs rėmėjai atsargiai žiūri į naują projektą“.

Be to „7bet-Hockey Punks“ kartu su praėjusį sezoną iškovotais aukso medaliais iškovojo teisę antrus metus iš eilės atstovauti Lietuvai IIHF Kontinentinės taurės turnyre. Kadangi prieš tai mūsų klubai nedalyvavo gerą dešimtmetį šiame turnyre, o pernai prasibrauti toliau sutrukdė Estijos čempionai, todėl šį sezoną turnyrą tenka pradėti nuo žemiausio etapo. Rugsėjo 23-25 dienomis Stambule lietuviai varžysis su Turkijos, Ispanijos ir Belgijos atstovais. Šiame turnyre keliama užduotis iškovoti pirmąją vietą ir patekti į antrąjį etapą Italijoje, kuriame be šeimininkų klubo dalyvaus Slovėnijos ir Serbijos pirmenybių nugalėtojai.