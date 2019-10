Vasarą į Vilnių atvyks 28 šalių moterų teniso rinktinės

„Manau, kad tai bus didžiausias profesionalaus teniso renginys Lietuvos istorijoje. Į Vilnių atvyks per 140 žaidėjų, o kartu su treneriais, teisėjais, oficialiais komandų ir tarptautinės teniso federacijos atstovais vienaip ar kitaip į renginį bus įtraukta daugiau nei 350 žmonių. Tai, jog Tarptautinė teniso federacija Lietuvai patikėjo surengti tokio masto renginį reiškia, jog ITF pasitiki Lietuvos teniso sąjungos organizaciniais gebėjimais, taip pat puikiai vertina Vilniuje sukurtą teniso infrastruktūrą“, – sako Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.

28 valstybių rinktinės Vilniuje kovos dėl dviejų kelialapių į aukštesnę FedCup varžybų grupę.

„Kol kas sunku vertinti mūsų merginų galimybes pakilti aukščiau. Tačiau manau, kad galime surinkti pakankamai įdomią ir konkurencingą komandą. Studijas JAV baigusi Justina Mikulskytė kabinasi į profesionalųjį tenisą, be to, turime kelias perspektyvias jaunas merginas. Jau ir šiemet buvome per pergalę nuo antrosios grupės. Tikiuosi, kad namų kortuose žengsime žingsnį į priekį“, – kalba R. Grušas.

Federacijos taurės varžybos bus ne vienintelis ITF renginys Lietuvoje 2020 m. Kovo mėnesį Lietuvos vyrų teniso rinktinė namie žais Deviso taurės mačą prieš Portugalijos komandą.