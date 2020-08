V. Žala finišo link – net per krūmus: buvo tiek streso, kiek seniai neteko patirti

Lenktyniavo Aukštaitijoje

Rokiškio ir Zarasų apylinkėse surengtose varžybose N.Griazinas su šturmanu Konstantinu Aleksandrovu, važiavę automobiliu "Hyundai NG i20 R5", po 140 km kovos aplenkė V.Žalos ir latvio Andrio Malnieko ekipažą 35,7 sek.

Bendroje įskaitoje trečią vietą užėmė Suomijos ralio čempionai – keturis greičio ruožus laimėję Teemu Asunmaa su šturmanu Topiu Luhtinenu, jie V.Žalai ir A.Malniekui pralaimėjo 4,5 sek.

"Minimalų planą įvykdėme. Maksimali užduotis neįgyvendinta, nes N.Griazinas perdaug greitas. Iš pradžių atrodė, kad galėsime su juo palenktyniauti, bet vėliau jis lėkė ir nulėkė, – sakė V.Žala. – Per paskutinius tris greičio ruožus buvo tiek streso, kiek seniai neteko patirti: važiavome ir grioviais, ir per krūmynus, kad tik išsaugotume kelių sekundžių pranašumą prieš suomius."

Lyderiai: N.Griazino ir K.Aleksandrovo ekipažas laimėjo devynis "Samsonas Rally Rokiškis" greičio ruožus iš šešiolikos. (gryazin.com nuotr.)

Rusai pagyrė renginį

Pasak V.Žalos, šiemetinis Aukštaitijos ralis buvo itin greitas, daug įtampos. "Tai man prie širdies. Konkurencija priverčia pasitempti", – teigė Lietuvos lenktynininkas.

Važiavome net grioviais, kad tik išsaugotume kelių sekundžių pranašumą prieš suomius.

2018-ųjų Europos automobilių ralio vicečempionas N.Griazinas dalyvauja pasaulio ralio čempionato WRC-2 varžybose.

"Lenktynės Lietuvoje mums labai patiko, tai didelis organizatorių ir varžovų nuopelnas. Negalėjome nė trupučio atsipalaiduoti, – kalbėjo Rusijos sportininkas. – Be to, norėjome išmėginti jėgas su V.Žala. Viskas susiklostė netgi geriau, nei tikėjomės, sėkmingai važiavome ir sausais keliais, ir per lietų."

Dėl avarijų, technikos gedimų ir kitų priežasčių ralio nebaigė net 36 ekipažai.

Žiūrovams: B.Vanagas pademonstravo Dakaro raliui parengto visureigio galimybes. (Ryčio Šeškaičio nuotr.)

Mėgavosi greičiu

Varžybose pasirodė ir Dakaro ralio dalyvis Benediktas Vanagas – jis vairavo visureigį "Toyota Gazoo Racing Hilux" ir kartu su šturmanu Mindaugu Čepuliu vykdė saugumo pareigas.

Anot B.Vanago, klasikiniame ralyje vidutinis greitis yra didesnis nei ralio maratone, todėl saugumo misija "Samsonas Rally Rokiškis" leido važiuoti greičiau, nei įprasta.

Kitas skirtumas tas, kad ekipažas važiavo pagal stenogramą, o ne kelio knygą, kaip tai įprasta Dakaro ralyje. Tačiau, pasak B.Vanago, taip išryškėja "Toyota Gazoo Racing Hilux" galimybių ribos.

B.Vanagas atskleidė manęs, kad dalyvavimas klasikinio ralio varžybose joms skirtu automobiliu padeda treniruotis sunkiausiomis pasaulio lenktynėmis vadinamam Dakaro raliui. Tačiau lenktynininkas įsitikino, kad pasiruošti maratonui bėgant sprintą – netinkamas būdas.