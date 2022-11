Užsienio sporto komentatoriai varžosi dėl galimybės komentuoti naujametinį turnyrą „KOK Dynamite“

Tadas Sinkevičius lygioje kovoje teisėjų sprendimu taškais 2:1 nusileido Samanndarui Akhmadjonov iš Uzbekistano. Tuo tarpu Mantas Rimša anksčiau laiko smaugimo veiksmu įveikė sportininką iš Rumunijos. Na, o Naglis Tamaševičius, nors buvo tikslesnis už varžovą savo kombinacijomis, tačiau dėl žymiai didesnės patirties Latvijos daugkartiniam bokso čempionui Jurijui Zundovskiui vis dėlto pavyko išplėšti pergalę. Šie trys sportininkai atstovavo sparčiai kylantį sporto klubą „Fightersland“.

„Džiaugiuosi sportininkų pasirodymais – tai geras rezultatas. Iki patenkant į tokio lygio turnyrą vaikinai užsispyrusiai skynė pergales „Bushido SWAT“ turnyruose, todėl dabar, gavę šansą pasirodyti tarptautinėje arenoje, parodė įspūdingas kovas. Tai sunkaus, kasdienio darbo rezultatas“, – sakė kovotojų treneris Ignas Barysas.

To paties vakaro metu sporto klubo „Dainralfas“ sportininkas Benas Šorochovas šventė pergalę, taškų skirtumu įveikęs sportininką iš Sakartvelo Davit Faroiani.

Turnyrą „KOK’105 Megia Series“ Rygoje vainikavo kova dėl Europos KOK čempiono titulo pussunkio svorio kategorijoje. Čia Michal Valčak iš Lenkijos susikovė prieš Kristaps Zylė iš Latvijos. Po įtemptos kovos teisėjų sprendimu KOK Europos čempiono titulas atiteko K. Zylei iš Latvijos.

„Apsijuosti KOK čempiono diržu – tai lyg laimėti Olimpiadą kovos menuose, kadangi ši organizacija nenuginčijama K-1 lyderė pasaulyje. Visi tai puikiai supranta ir vertina“, – po kovos emocijų neslėpė K. Zylė.

Pasibaigus vakarui garsiausias kovos menų komentatorius iš Amerikos Daniel Austin džiūgavo: „Tai buvo nerealus kovos menų vakaras, be to ypač džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę komentuoti patį laukiamiausią naujametinį turnyrą Europoje „KOK Dynamite“, kuris įvyks vos po mėnesio, gruodžio 22 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Man kaip komentatoriui didelė garbė komentuoti tokio aukšto pasaulinio lygio projektus kaip KOK, pripažintus ir rodomus per stipriausias pasaulio sporto TV bei platformas. Beje, iš anksto sužinojęs keletą pasaulinio TOP lygio kovotojų vardų, dalyvausiančių artėjančiame turnyre, atsisakiau komentuoti kitus svarbius projektus vien tik tam, kad galėčiau būti būtent šiame artėjančiame renginyje“.