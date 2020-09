Unikaliame valandos bėgime Marijampolėje – J. Strazdo ir V. Varnagirytės pergalės

Jau 28-ą kartą surengtos varžybos yra dėl koronaviruso pandemijos iš gegužės mėnesio perkeltas Lietuvos bėgimo taurės (LBT) ketvirtasis etapas.

Užtikrintai varžybose nugalėjęs J. Strazdas („BTT Cloud“) per valandą nubėgo 17,677 km. Už jo išsirikiavo Vaidas Ramanauskas („Origami runners“, 16,691 km) ir Justinas Čekanauskas („Maratonas“, 16,582 km).

„Pagrindinis tikslas buvo laimėti. Džiugu, kad tą ir pavyko pasiekti. Nors nuo pat starto mačiau, kad rimtos konkurencijos dėl pirmos vietos nebus, vis tiek norėjau bėgti greitai, savo varžybiniu, o ne tempinės treniruotės greičiu. Nors bėgosi ne per lengviausiai, savo pasirodymu esu daugiau mažiau patenkintas“, – kalbėjo J. Strazdas.

„Sūduvos taurės“ varžybos yra vienintelis LBT etapas, kuriame dalyviai varžosi ne greičiu, o įveikiamu atstumu. Tai gana specifinė lengvosios atletikos rungtis, o papildomu iššūkiu tampa ir tai, kad bėgama yra stadiono ratais.

„Tokio formato varžybose bėgau pirmą kartą, todėl įdomiausia buvo išbandyti kažką sąlyginai naujo. Šis bėgimas nėra lengvas elementariai jau vien dėl to, kad tai yra gan ilga distancija. Dvejopai galima vertinti ir tai, jog šiame bėgime tenka nuolatos bėgti masėje žmonių. Iš vienos pusės, turi kone nuolatos bėgti išoriniais takais, o bėgdamas ne optimalia trajektorija gauni ilgesnį atstumą. Dėl to sumoje prarandi nemažai laiko. Kiekvienas lenkimas taip pat atima jėgų. Tačiau iš kitos pusės, bėgti su tiek žmonių yra kiek lengviau psichologiškai, mat nuolatos turi ką vytis, – mintimis dalinosi J. Strazdas. – Dar tempo nemažinti motyvuoja ir žinojimas, jog stadione nėra kur pasislėpti, žmonės stebintys tavo pasirodymą ir tave palaikantys, tam tikra prasme ir įpareigoja tave pasitempti, išlaikyti gerą tempą. Galiausiai po kurio laiko tiesiog pripranti prie to nuolatinio visų lenkimo ir nebekreipi į tai dėmesio“.

Talentingas bėgikas šiais metais ketina startuoti dar dvejuose LBT etapuose – Senvagės ir Rumšiškių.

Tarp moterų „Sūduvos“ taurę iškovojusi V. Varnagirytė („Lukas“) iš viso įveikė 16,2 km distanciją. Antrąją vietą užėmė Gitana Akmanavičiūtė („Bėgimo klubas“, 15,362 km), trečiąją – Nadežda Normontienė („F.O.C.U.S. running“, 14,433 km).

„Čia atvykau nusiteikusi gerai praleisti laiką. Planavau pradžioje bėgti atsargiai ir su rezervu, o vėliau kiek pagreitėti ir, jei pavyks, tą greitesnį tempą palaikyti iki pabaigos. Tas pavyko, tad džiaugiuosi, - šypsojosi V. Varnagirytė. - Specialaus pasiruošimo šiam renginiui nedariau. Gausiam dalyvių skaičiui esant, trasoje kiek sunkoka apsilenkti, kartais tekdavo ir trečiu-ketvirtu taku bėgti, bet šiaip bėgimas stadione patinka. Pasitaikė geras oras, nebuvo karšta, smagu“.

Jaunesni dalyviai varžėsi bėgdami 30 minučių. Čia dominavo Marijampolės MLASK atstovai. Pirmąją vietą užėmė Danielis Bendaravičius (7,517 km), antrąją – Airidas Simanavičius (7,262 km), trečiąją – Nojus Minevičius (7,12 km).

Bendroje Lietuvos bėgimo taurės įskaitoje po aštuonių įskaitinių etapų pirmauja šeštąją vietą tarp vyrų Marijampolėje užėmęs Marius Ignotas („Lukas“, 6925 tšk.). Antrąją vietą išsaugojo Simas Stasiukaitis („Bėgimo klubas“, 6181 tšk.), o į trečiąją pakilo Andrius Šipkinas („Bėgimo klubas“, 5992 tšk.).

Moterų įskaitoje toliau užtikrintai pirmauja Nadežda Normontienė (7030 tšk.). Antroje pozicijoje yra Gitana Akmanavičiūtė (5639 tšk.), trečioje – Viktorija Varnagirytė (4984 tšk.).

Klubų įskaitoje lyderio poziciją sustiprino „Begimo klubas“ (8421 tšk.). Antrąją vietą užima Kauno BMK (7170 tšk.), trečiąją – „Lukas“ (6791 tšk.).

Jau galima registruotis į spalio 3 dieną vyksiantį Lietuvos bėgimo taurės XV etapą – „Juodšilių ruduo“.