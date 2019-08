Trofėjų kraityje – ne vien medaliai

Lietuvė – nesulaikoma

Mūsų šalies atstovai, nepaisant didžiulės konkurencijos, pelnė visų spalvų medalius. Daugumą jų – dvejetų rungtyse. Itin įtikinamų laimėjimų pasiekė daugkartinė įvairių teniso turnyrų nugalėtoja dermatologė Birutė Adomavičienė.

Ji su Rimantu Vencevičiumi buvo neįkandami varžovams mišrių dvejetų (amžiaus grupė per 45 metus) nominacijoje. Pusfinalyje lietuviai 6:1, 6:0 nepaliko vilčių priešininkams iš Vengrijos, o finale 6:1, 6:1 sutriuškino lenkus.

Pernai B.Adomavičienė toje pat rungtyje pasaulio čempionate Maltoje kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriumi Remigijumi Žaliūnu pasipuošė bronzos medaliais.

Aukštą lygį B.Adomavičienė šiemet pademonstravo ir vienetų varžybose (per 55 m.): nesunkiai pasiekusi finalą 6:1, 6:1 sutriuškino medikę iš Norvegijos. Be to, kartu su Renata Steponkiene triumfavo moterų dvejetų (per 55 m.) turnyre.

Prezidentės triumfas

Be aukso neliko ir naujoji Pasaulinės medikų teniso sąjungos (WMTS) prezidentė Bonnie Sidoff. Ji su amerikiete Monika Dalkin buvo neprilygstamos moterų dvejetų (per 60 m.) grupėje. Be to, WMTS vadovė laimėjo asmenines (per 65 m.) ir mišrių dvejetų (per 65 m.) varžybas.

B.Sidoff taip pat atiteko ir Tautų taurės ("Nations Cup") sidabras. Moterų dvejetų varžybose ji suvienijo jėgas su tituluočiausia pirmenybių dalyve Victoria Vicky Rogers McEwoy. Pastaroji 70-metė amerikietė pelnė auksą net 20 metų jaunesnių moterų asmeninėse varžybose. Toks pasiekimas dalyvių nenustebino, mat geriausiais savo karjeros metais Vicky yra pasiekusi prestižinio Vimbldono turnyro trečią ratą bei buvusi trečioji moterų raketė visose Jungtinėse Valstijose. Finale Vilniuje amerikietės nusileido Lenkijos atstovėms.

"Laimiu beveik visas kovas aikštynuose, uoliai lankau WMTS posėdžius. Matyt, todėl mane ir išrinko naująja prezidente", – juokėsi B.Sidoff.

Amerikietė WMTS vadovaus dvejus metus, o nuo 2021-ųjų prezidento postą perims prof. R.Žaliūnas.

Lipo ant pakylos

Sidabro medaliais paskutinę čempionato dieną pasidabino Marius Damaševičius ir Aušra Kepenė, mišrių dvejetų finale 1:6, 4:6 nusileidę kolegoms iš Lenkijos. A.Kepenė tapo ir moterų (per 40 m.) varžybų vicečempione – finale 0:6, 0:6 nesustabdė priešininkės iš Lenkijos.

Antrą vietą užėmė ir vyrų vienetų (per 40 m.) varžybų dalyvis Martynas Jocys, finale 2:6, 3:6 pralaimėjęs oponentui iš Lenkijos. Jis atsigriebė vyrų dvejetų turnyre – su Daliumi Drunga pelnė aukso medalį.

Vyrų per 55 m. čempiono titulas atiteko Tadui Tarasevičiui, lemiamoje kovoje 6:4, 6:2 įveikusiam kolegą iš Čekijos. Vyrų per 70 m. vicečempiono titulą pelnė Algirdas Gailius, finale nebaigęs mačo su varžovu iš Italijos. A.Gailius ant prizininkų pakylos kopė po dvejetų varžybų, iškovojęs pirmą vietą su Stasiu Labanausku.

Perdavė estafetę Turkijai

Paskutinę varžybų dieną dėl lietingų orų visi mačai vyko SEB arenoje. Prieš tai dalyviai mėgavosi tenisu po atviru dangumi net 18-oje grunto aikštelių, trijuose aikštynuose (Bernardinų, Vingio bei "Teniso erdvės").

Pasaulio čempionate Vilniuje pasirodė per keturis šimtus žaidėjų iš 29 šalių. Ne vienas jų dalyvavo ir sostinėje surengtame prevencinės bei sporto medicinos kongrese. Šeimininkams šiemet atstovavo pati gausiausia delegacija – 106 gydytojai ir odontologai – per visą 49 metų WMTS istoriją. Daugumai jų pirmenybes primins ne tik iškovoti medaliai, bet ir užmegzti nauji profesiniai ryšiai.

Varžybų dalyviai iš Lietuvos išsivežė ne tik medalius, bet ir puikius prisiminimus apie mūsų šalį.

"Atliktas didžiulis darbas. Manau, kad organizacinę kartelę iškėlėme labai aukštai, tad tikrai turime kuo didžiuotis. Dabar ramia sąžine perduodame estafetę Antalijai, kur vyks jubiliejinis 50-asis pasaulio medikų teniso čempionatas", – sakė Lietuvos gydytojų teniso sąjungos vadovas R.Žaliūnas.