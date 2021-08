Tokijo žaidynėse – D. Dundzio asmeninis rekordas ir šeštoji vieta

Jono Baltrušaičio treniruojamas alytiškis įrankį nuskraidino šešiais centimetrais toliau nei bet kada.

Sėkmingiausias buvo ketvirtas Lietuvos atleto bandymas – rutulys nuskriejo 13 metrų 86 centimetrus. Auksą pelnęs rusas Aleksandras Chinčagovas pasiekė 15 metrų 78 centimetrų. Antras liko Tuniso atletas Ahmedas ben Moslahas – 14 metrų 50 centimetrų. Bronzos medaliu pasipuošė brazilas Joao Victoras Teixeira de Souza Silva – 14 metrų metrų 45 centimetrai.

„Pasirodymą vertinu 40 procentų. Varžybose nepavyko pakartoti to, ką darydavau per treniruotes. Kai nesiseka per varžybas, pradedi nervintis ir klysti, šlubuoja technika. Per treniruotes čia, Tokijuje, rutulį esu stūmęs gerokai virš 14 metrų. Su tokiu rezultatu būčiau galėjęs kovoti dėl trečios ar antros vietos.

Asmeninis rekordas yra, bet rezultatas – nei šis, nei tas. Tik šešiais centimetrais pagerinau tą asmeninį. Na, dar lieka disko metimas, o ten eisiu va bank. Gal jau bus mažiau jaudulio, nes tai yra ne pagrindinė mano rungtis“, – savo debiutu Tokijo stadione nebuvo patenkintas D. Dundzys.

Daugkartinis Europos ir pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionatų prizininkas D. Dundys rugsėjo 3 d. Tokijo Olimpiniame stadione varžysis disko metimo rungtyje.