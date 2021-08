Iš Tokijo olimpiados lietuviai grįžo su kuklesniu laimikiu, bet ne tuščiomis

Antra ir septinta

Japonijos sostinėje sidabrą pelnė šiuolaikinės penkiakovės žvaigždė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.

"Tai isos Lietuvos medalis. Labai džiaugiuosi jį padovanojusi mūsų šaliai", – sakė 2012 m. Londono žaidynių ir dukart pasaulio bei aštuoniskart Europos čempionė.

Į aštuntuką, kuris olimpiadoje vertinamas kaip prizinė įskaita, taip pat pateko Gintarė Venčkauskaitė, užėmusi 7-ą vietą.

Justinas Kinderis po dviejų rungčių (fechtavimosi ir plaukimo) buvo ketvirtas, tačiau viltingus lūkesčius sužlugdė aikštingas žirgas – jojimo varžybas lietuvis užbaigė tik aštuonioliktas, tad paskutinę rungtį – kombinuotą bėgimo ir šaudymo – pradėjo šešioliktas. Lietuvos penkiakovininkas iš viso surinko 1 416 taškų ir galutinėje rikiuotėje užėmė 18-ą vietą.

"Raudoną brūkšniuką užbrėžė žirgas", – lemiamą savo pasirodymo lūžį įvardijo J.Kinderis.

Lietuviai – aštuntukuose

Pirmuosiuose olimpiniuose aštuntukuose – dar aštuoni Lietuvos sportininkai.

Ketvirtą vietą užėmė irkluotojos Donata Karalienė ir Milda Valčiukaitė (porinė dvivietė), penktą – treko dviratininkės Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė (komandų sprintas), šeštas – disko metikas Andrius Gudžius ir irkluotojas Mindaugas Griškonis, septintą – ieties metikė Liveta Jasiūnaitė, aštuntą – plaukikas Danas Rapšys (200 m laisvu stiliumi).

9-oje vietoje – Sandra Jablonskytė (dziudo, svorio kategorija per 78 kg), 10-oje – Mantas Knystautas (graikų-romėnų imtynės, iki 130 kg), baidarininkas Mindaugas Maldonis ir vyrų irklavimo porinės keturvietės įgula (Dominykas Jančionis, Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys ir Armandas Kelmelis).

Debiutas: ieties metikė L.Jasiūnaitė pirmą savo karjeros olimpinį pasirodymą įvertino teigiamu pažymiu. / K. Štreimikio / LTOK nuotr.

Liūdniausiai susiklostė vyrų kompleksinio plaukimo estafetės 4 po 100 m komandos (D.Rapšys, Andrius Šidlauskas, Simonas Bilis ir Deividas Margevičius) pasirodymas (taisykles pažeidę mūsiškiai po varžybų buvo diskvalifikuoti ir jų rezultatas neįskaitytas) bei dviratininko Evaldo Šiškevičiaus startas (nebaigė plento grupinių lenktynių).

Dopingo dėmė

Pastarąjį kartą olimpinių trofėjų Lietuvai pašykštėjo 1996-ųjų žaidynės, kai Atlantoje bronzą pelnė vyrų krepšinio rinktinė.

Dosnūs buvo 2000-ieji Sidnėjuje (du aukso ir trys bronzos medaliai), 2008-ieji Pekine (du sidabro ir trys bronzos), 2012-ieji Londone (du aukso ir trys bronzos).

Sidabro medalis Londone buvo įteiktas vienvietę kanoją irklavusiam Jevgenijui Šuklinui, tačiau 2019 m. vasarį paskelbta, kad, atlikus pakartotinį tyrimą, Lietuvos sportininko mėginyje aptikta draudžiamo preparato dehidrochlormetiltestosterono. J.Šuklinas neteko apdovanojimo.

2012 m. olimpiadoje daugiakovininkė Austra Skujytė liko penkta, bet 2013-aisiais dėl draudžiamų preparatų vartojimo buvo diskvalifikuota ketvirtą vietą užėmusi ukrainietė Liudmila Josipenko, o 2016 m. – bronzą pelniusi rusė Tatjana Černova. Tad A.Skujytė pakilo į trečią vietą, olimpinis medalis jai buvo įteiktas 2018 m.

Triumfavo JAV olimpiečiai

Tokijuje po du medalius iškovojo Estijos ir Latvijos olimpiečiai.

Čempione tapo Estijos moterų fechtavimosi špaga komanda, o trečią vietą užėmė fechtuotoja Katrina Lehis. Latvijai auksą pelnė vyrų trijulių krepšinio (3 prieš 3) rinktinė, bronzą – sunkiaatletis Arturas Plėsniekas.

Sėkmingiausiai pasirodė amerikiečiai (39 aukso, 41 sidabro ir 33 bronzos medaliai).

Čempionų gretose – ir JAV krepšinio rinktinės: vyrai finale 87:82 nugalėjo prancūzus, moterys 90:75 – japones. Be to, aukso medalius iškovojo JAV moterų trijulių krepšinio komanda – per lemiamą mačą 18:15 palaužė ruses.

Didžiojo krepšinio turnyruose trečias vietas užėmė Australijos vyrai (107:93 privertė kapituliuoti slovėnus) ir Prancūzijos moterys (91:76 nugalėjo serbes).

Olimpinių prizininkų rikiuotėje antri – kinai (38 aukso, 32 sidabro ir 18 bronzos medalių), treti – japonai (atitinkamai 27, 14 ir 17).

Pabaigtuvėms – maratonas

Žaidynes vainikavo maratonininkai. Bėgimą pradėjo 94 stajeriai, finišavo 76.

42 km 195 m greičiausiai nubėgo Kenijos atstovas Eliudas Kipchoge – per 2 val. 08 min. 38 sek. Antras finišavo iš Somalio kilęs Nyderlandų atstovas Abdi Nageeye – 2 val. 09 min. 58 sek., trečias buvo taip pat somaliečių kraujo turintis Belgijos olimpietis Bashiras Abdi – 2 val. 10 min. 00 sek.

27-ą vietą užėmė estas Tiidrekas Nurme (2 val. 16 min. 16 sek.), 68-ą – jo tautietis Romanas Fostis (2 val. 25 min. 37 sek.).

Rezultatai

Lietuvos sportininkų startai Tokijo olimpinėse žaidynėse:

2-a vieta – L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė (šiuolaikinė penkiakovė);

4-a vieta – D.Karalienė ir M.Valčiukaitė (irklavimas, porinė dvivietė valtis);

5-a vieta – S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė (dviračių trekas, komandų sprintas);

6-a vieta – A.Gudžius (lengvoji atletika, disko metimas), M.Griškonis (irklavimas, vienvietė valtis);

7-a vieta – G.Venčkauskaitė (šiuolaikinė penkiakovė), L.Jasiūnaitė (lengvoji atletika, ieties metimas);

8-a vieta – D.Rapšys (plaukimas, 200 m laisvu stiliumi);

9-a vieta – S.Jablonskytė (dziudo, svorio kategorija per 78 kg);

10-a vieta – M.Knystautas (graikų-romėnų imtynės, iki 130 kg), M.Maldonis (baidarių irklavimas), vyrų irklavimo porinės keturvietės įgula (D.Jančionis, D.Nemeravičius, M.Džiaugys, A.Kelmelis);

11-a vieta – A.Šidiškis (sunkioji atletika, svorio kategorija iki 109 kg);

12-a vieta – S.Ritteris ir A.Adomavičius (irklavimas, porinė dvivietė valtis);

13-a vieta – A.Šidlauskas (plaukimas, 100 m krūtine), D.Rapšys (plaukimas, 400 m laisvu stiliumi);

14-a vieta – K.Teterevkova (plaukimas, 100 m krūtine), E.Matusevičius (lengvoji atletika, ieties metimas);

15-a vieta – J.Bernotas (buriavimas, RS:X burlentės);

16-a vieta – A.Šidlauskas (plaukimas, 200 m krūtine);

17-a vieta – O.Baleišytė (dviračiai, trekas, daugiakovė);

18-a vieta – J.Kinderis (šiuolaikinė penkiakovė);

19-a vieta – S.Krupeckaitė (dviračių trekas, asmeninės sprinto ir keirino rungtys);

23-ia vieta – K.Teterevkova (plaukimas, 200 m krūtine);

24-a vieta – M.Marozaitė (dviračių trekas, asmeninė sprinto rungtis);

25-a vieta – V.Andrulytė (buriavimas, "Laser Radial"), K.Girulis (šaudymas, orinis šautuvas, iš 10 m);

26-a vieta – B.Virbalytė-Dimšienė (lengvoji atletika, 20 km sportinis ėjimas), A.Glebauskas (lengvoji atletika, šuoliai į aukštį);

27-a vieta – M.Marozaitė (dviračių trekas, keirino rungtis);

28-a vieta – K.Girulis (šaudymas, kulkinis šautuvas, iš 50 m), D.Zagainova (lengvoji atletika, trišuolis);

30-a vieta – A.Palšytė (lengvoji atletika, šuoliai į aukštį);

31-a vieta – A.Mastianica (lengvoji atletika, 50 km sportinis ėjimas);

33-ia vieta – D.Rapšys (plaukimas, 200 m kompleksiniu būdu), M.Žiūkas (lengvoji atletika, 20 km sportinis ėjimas), A.Šerkšnienė (lengvoji atletika, 400 m bėgimas);

35-a vieta – R.Leleivytė (dviračiai, plentas, grupinės lenktynės);

36-a vieta – G.Titenis (plaukimas, 100 m krūtine);

39-a vieta – G.Truskauskas (lengvoji atletika, 200 m bėgimas);

46-a vieta – R.Tvorogalas (sportinė gimnastika).

Diskvalifikacija: Lietuvos vyrų plaukimo komanda (D.Rapšys, A.Šidlauskas, S.Bilis, D.Margevičius), estafetė 4 po 100 m kompleksiniu būdu.

Varžybų nebaigė E.Šiškevičius (dviračiai, plentas, grupinės lenktynės).