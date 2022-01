Iš Slovakijos – žinutė rankininkams: „Euro 2022“ arenos nebus tuščios

Žaidė 80 minučių

Trenerio Mindaugo Andriuškos vadovaujama komanda Dobelėje po permainingos kovos 37:36 nugalėjo Latvijos rankininkus.

Dvikova vyko ne 60 minučių, kaip įprasta, o 80. Pasibaigus tradiciniams dviem kėliniams skirtam laikui, mūsiškiai pirmavo 32:23, o likusias 20 min. daugiau žaidė rezervinė sudėtis.

Prieš kelionę į Latviją iš mūsų šalies ekipoje buvo užfiksuotas teigiamas koronaviruso atvejis – iš rikiuotės iškrito ir buvo izoliuotas Mykolas Lapiniauskas.

Pagal naują Europos rankinio federacijos (EHF) reglamentą, praėjus penkioms dienoms nuo teigiamo testo varėniškis vėl galės atlikti testus, du neigiami rezultatai leis prisijungti prie rinktinės.

„Daugiau teigiamų koronaviruso atvejų rinktinėje neužfiksuota“, – sausio 7-ąją pranešė Lietuvos rankinio federacija (LRF).

Žiūrovai – tik pasiskiepiję

Europos vyrų rankinio čempionato finalo turnyras numatytas sausio 13–30 d. Vengrijos ir Slovakijos arenose.

Lietuviai žais Košicėje, kur F grupėje susikaus su Rusijos, Slovakijos ir Norvegijos komandomis.

Slovakijos sveikatos apsaugos ministerija ir EHF patvirtino, kad per varžybas Košicėje ir Bratislavoje (šiame mieste žais D grupė – Vokietijos, Austrijos, Baltarusijos, Lenkijos ekipos ir E grupė – Ispanijos, Švedijos, Čekijos, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės) arenos galės būti užpildytos 25 proc.

Sporto aistruoliai privalės būti pasiskiepiję nuo koronaviruso, jiems teks dėvėti FFP2 respiratorius arba aukštesnio lygio apsaugos priemones.

Vengrijoje (mačai vyks Budapešte, Debrecene ir Šegede), kur varžysis A, B ir C grupės, ribojimų sirgalių srautams nebus.

Bratislavos „Ondrej Nepala“ arena talpina per 10 tūkst. žiūrovų, Košicės „Steel“ – beveik 8,4 tūkst.

Į antrą varžybų etapą pateks 1–2 vietas grupėse užėmusios rinktinės. Mūsiškiai, jeigu pasisektų, kitas rungtynes žaistų Bratislavoje.

Lyderis – apie rinkimus

„Žinoma, kad geriau pasirodys Lietuva“, – paklaustas, kas „Euro 2022“ užims aukštesnę vietą – lietuviai ar ukrainiečiai – atsakė Aidenas Malašinskas.

Lietuvos ekipos lyderis interviu Ukrainos žiniasklaidai atskleidė, kodėl ne jis, o Gerdas Babarskas išrinktas komandos kapitonu.

„Nusprendėme, kad šias pareigas reikia patikėti jaunesniam žaidėjui. Anksčiau būdavo taip: išrenkame kapitoną, jam – per 30, tad po kelerių metų vėl ieškome naujo. Man – jau 35-eri, todėl, kai pasiūlė šias pareigas, atsisakiau. Gerdui – 27-eri, be to, jis irgi rinktinės senbuvis, sutarėme, kad padėsiu jam, jeigu prireiktų“, – kalbėjo A.Malašinskas.

Anksčiau būdavo taip: išrenkame komandos kapitoną, jam – per 30, tad po kelerių metų ieškome naujo.

Finansines problemas, kurias pernai rudenį buvo įvardijęs LRF generalinis sekretorius Miglius Astrauskas (tuo metu nacionalinės komandos aprūpinimui, treniruočių stovykloms ir draugiškoms rungtynėms, žaidėjų kelionėms iš klubų reikėjo papildomai bent 70 tūkst. eurų), A.Malašinskas komentavo taip: „Atvykdavau į rinktinę ir tuomet, kai sąlygos buvo gerokai prastesnės nei šiuo metu, bet šįkart situacija – kitokia: juk patekome į Europos čempionato finalo turnyrą! Anksčiau net treniruočių stovyklų nebūdavo. Natūralu: kai pagaliau sugrįžome į elitą – pasikeitė ir poreikiai. Regis, viskas – į gera, atsirado rėmėjų. Aš esu patenkintas sudarytomis sąlygomis – mes, žaidėjai, rinktinėje turime viską, ko reikia.“

Išmėgino jėgas

Jėgas išmėgino ir būsimieji lietuvių varžovai – Rusijos bei Norvegijos rankininkai.

Rusai svečiuose pasidalijo po pergalę su ne stipriausios sudėties Kroatijos nacionaline rinktine – 24:30 ir 28:26. Per pirmą dvikovą Rusijos komandai po šešis įvarčius pelnė Igoris Soroka ir Pavelas Andrejevas, per antrą penkis – Dmitrijus Žitnikovas, po keturis – I.Soroka ir Nikita Kamenevas.

„Esu patenkintas komandos charakteriu, ypač tais atvejais, kai varžovai diktavo savo sąlygas“, – pareiškė rusų ekipos strategas Velimiras Petkovičius.

Norvegai svečiuose nusileido Danijos rinktinei 25:35. Pralaimėjusiųjų gretose išsiskyrė Haraldas Reinkindas (6 įvarčiai), Sanderis Sagosenas, Erikas Thorsteinsenas Toftas ir Kentas Robinas Tonnesenas (po 4).

Su Rusijos atstovais mūsiškiai „Euro 2022“ rungtynes žais sausio 13-ąją, su Norvegijos komanda – 17 d.

Rezultatas

Latvija–Lietuva 36:37 (16:18). Įvarčiai: D.Krištopanas ir N.Pančenka po 7, A.Tuminskis ir A.Šuleika po 5, N.Mikelsonas 4, N.Kreicbergas, O.Arajas ir E.Borodovskis po 2, E.Kurzmeniekas ir A.Ermanis po 1 / A.Malašinskas 7, V.Drabavičius 6, G.Babarskas 4, Ž.Virbauskas, D.Jovaišas, M.Dumčius ir B.Petreikis po 3, M.Urbonas, T.Stankevičius ir P.Babarskas po 2, S.Plėta ir D.Virbauskas po 1.

Rinktinė

Vartininkai: Vilius Rašimas, Giedrius Morkūnas, Lukas Gurskis.

Aikštės žaidėjai: Benas Petreikis, Aidenas Malašinskas, Lukas Juškėnas, Mindaugas Urbonas, Deividas Jovaišas, Deividas Virbauskas, Skirmantas Plėta, Karolis Antanavičius, Lukas Simėnas, Gerdas Babarskas, Mindaugas Dumčius, Povilas Babarskas, Gytis Šmantauskas, Žanas Gabrielius Virbauskas, Mykolas Lapiniauskas, Valdas Drabavičius, Tadas Stankevičius.

Vyriausiasis treneris Mindaugas Andriuška, treneriai Vaidotas Grosas ir Almantas Savonis.