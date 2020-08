Šalies rankininkai jėgas išbandė Lietuvoje ir Estijoje

Įveikė visus varžovus

Alytaus miesto Garbės piliečiui, buvusiam rankinio treneriui Jonui Jonuškai (1950–2017) atminti skirtą turnyrą laimėjo Klaipėdos "Dragūnas".

Klaipėdiečiai įveikė visus varžovus, tarp jų – renginio šeimininką Alytaus "Varsos-Stronglaso" klubą (30:22) ir principinį konkurentą Kauno "Granitą" (35:27).

"Dragūnui" atkakliausiai pasipriešino estų "Tapa" rankininkai – uostamiesčio ekipa nugalėjo juos tik 28:25. Estijos atstovai, kaip ir Klaipėdos rankininkai, dalyvaus Baltijos lygos čempionate.

Be to, klaipėdiečiams turnyras Alytuje buvo paskutinė repeticija prieš Lietuvos rankinio federacijos (LRF) supertaurės mačą (jis numatytas rugpjūčio 29-ąją) su Vilniaus "Šviesa".

Žaidėjams – prizai

Dzūkijos sostinėje antrą vietą užėmė "Varsa-Stronglasas", trečiąją – naujo vyriausiojo trenerio Vaidoto Groso vadovaujamas "Granitas".

Tarpusavio dvikovą 20:18 laimėjo alytiškiai. Nugalėtojams 6 įvarčius pelnė Žygimantas Micevičius, kauniečių gretose tiek pat kartų pasižymėjo Karolis Grigas.

"Per pirmą turnyro dieną, kai pralaimėjome Klaipėdos ir Alytaus komandoms, padarėme per daug klaidų, o noro apsiginti buvo per mažai. Vėliau pavyko susikaupti ir iškovoti tris pergales iš eilės, nes labiau laikėmės žaidimo plano, daugiau pastangų skyrėme gynybai", – sakė vienas "Granito" trenerių Lukas Feoktistovas.

Geriausiu "Granito" žaidėju buvo pripažintas Vladas Tomkevičius, kitų komandų – Remigijus Čepulis ("Varsa-Stronglasas"), Peteris Jaunzemis ("Jūrmalas sports"), Arturas Morgesonas ("Tapa"), Domantas Raudonius ("Vilnius") ir Deividas Virbauskas ("Dragūnas").

Pralaimėjo finale

Dėl LRF supertaurės kovosiantys "Šviesos" rankininkai savo jėgas patikrino tarptautiniame turnyre Estijoje.

Pelvos mieste surengtose varžybose vilniečiai 45:27 sutriuškino Ludzos "Latgols" (Latvija) ekipą, 31:24 įveikė estų "Kehrą Horizon" ir 31:29 – kitą Estijos komandą "Tapa/N.R.Energy", tačiau finale 26:29 pripažino šeimininkų "Serviti" rankininkų pranašumą.

Trečią vietą užėmė Rygos "Celtnieks" klubas, 33:32 palaužęs estų "Kehrą Horizon".

Vilniaus "Amber" ekipa 26:35 pralaimėjo "Celtnieks", 22:30 – Viljandžio klubui, 18:36 – "Serviti", 23:27 – "Tapa/N.R.Energy" komandai ir užėmė paskutinę, aštuntą, vietą.

Nugalėtojai: pagrindinis turnyro J.Jonuškai atminti trofėjus įteiktas "Dragūno" komandai.

Prizininkai: Kauno rankininkai, nesėkmingai pradėję varžybas, sugebėjo iškovoti trečią vietą.

Statistika

Turnyro Alytuje rezultatai: "Varsa-Stronglasas"–"Granitas" 20:18 (9:10), "Dragūnas"–"Vilnius" 33:23, "Jūrmalas sports"–"Tapa" 13:31 (3:12), "Granitas"–"Dragūnas" 27:35 (11:17), "Tapa"–"Varsa-Stronglasas" 21:21 (8:12), "Vilnius"–"Jūrmalas sports" 33:17 (17:10), "Dragūnas"–"Tapa" 28:25 (11:11), "Granitas"–"Vilnius" 26:22 (11:10), "Varsa-Stronglasas"–"Jūrmalas sports" 30:17 (17:6), "Vilnius"–"Tapa" 23:19 (12:11), "Jūrmalas sports"–"Granitas" 9:32 (5:17), "Varsa-Stronglasas"–"Dragūnas" 22:30 (9:17), "Tapa"–"Granitas" 18:23 (8:11), "Dragūnas"–"Jūrmalas sports" 36:22 (19:14), "Varsa-Stronglasas"–"Vilnius" 23:22 (14:11).

Komandų rikiuotė: 1. "Dragūnas", 2. "Varsa-Stronglasas", 3. "Granitas", 4. "Vilnius", 5. "Tapa", 6. "Jūrmalas sports".

Rugpjūčio 29-ąją Vilniuje numatytas Lietuvos rankinio federacijos (LRF) supertaurės vyrų komandų mačas.