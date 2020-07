Rezultatai liudija: jėgų – pakankamai

Per tarptautines lengvosios atletikos varžybas Vilniuje pasiekti devyni geriausi rezultatai Lietuvoje šį sezoną, o tarp nugalėtojų – ir mūsų šalies specialisto treniruojamas Jamaikos sportininkas.

Išsidalijo premijas

Sporto klubo "Cosma" taurės varžybose jėgas išmėgino ne vien Lietuvos rinktinės nariai, bet ir lengvaatlečiai iš Latvijos bei vienas jamaikietis – mūsų šalyje šeimą sukūręs Ashinia Milleris.

Jį treniruoja Vaclovas Kidykas, dirbantis ir su disko metiku olimpiečiu Andriumi Gudžiumi.

Sostinės "Vingio" stadione A.Milleris nustūmė rutulį 20 m 07 cm (jo asmeninis rekordas – 20 m 93 cm). Antrą vietą užėmęs klaipėdietis Šarūnas Banevičius pasiekė geriausią rezultatą Lietuvoje šį sezoną – 17 m 30 cm.

Taip pat, kaip ir Š.Banevičius, pasižymėjo Karolina Deliautaitė (Kaunas, 100 m bėgimas – 11,85 sek.), Modesta Justė Morauskaitė (Vilnius, 400 m – 53,01 sek.), Luka Garšvaitė (Kaunas, šuoliai į tolį – 6 m 37 cm), Ieva Zarankaitė (Utena, disko metimas – 61 m 88 cm), Benediktas Mickus (Klaipėda, 400 m – 48,21 sek.), Simas Bertašius (Vilnius, 1 500 m – 3 min. 47,76 sek.), Adrijus Glebauskas (Kaunas, šuoliai į aukštį – 2 m 16 cm), Tomas Lotužis (Vilnius, šuoliai į tolį – 7 m 17 cm).

Prizų fondą sudarė beveik 7 tūkst. eurų, o didžiausią pyrago dalį (po 700 eurų) atsiriekė I.Zarankaitė ir A.Gudžius.

Vėjas įsismagino, kai baigėsi varžybos. Galėjo anksčiau, per mano paskutinį metimą. Būtų gražu.

Uteniškę tebelydi sėkmė

I.Zarankaitė ketvirtą kartą šiemet pagerino asmeninį disko metimo rekordą ir dar labiau priartėjo prie Tokijo olimpinių žaidynių normatyvo (63 m 50 cm).

"Net nežinau, iš kur ta stiprybė nuolat gerinti rezultatus? Iš pradžių planavau mesti per 60 m, o dabar jau nežinau ribų... Sėkmingi startai patvirtino, kad sezonui pasiruošiau gerai", – kalbėjo I.Zarankaitė.

A.Gudžius diską švystelėjo 67 m 88 cm, nors varžybų išvakarėse per treniruotę nuskraidino už 69 m ribos.

"Anądien buvo šilčiau, o šįkart oras kitoks, tad raumenys pastingę ir diskas lekia vienu kitu metriuku arčiau. Be to, vėjas įsismagino, kai baigėsi varžybos. Galėjo anksčiau, per mano paskutinį metimą. Būtų gražu", – šyptelėjo A.Gudžius.

Geriausias kauniečio rezultatas šį sezoną – 68 m 68 cm – yra ketvirtas pasaulyje.

Rugpjūčio 11-ąją A.Gudžius planuoja dalyvauti 58-ą kartą rengiamose legendinio Paavo Nurmio žaidynėse Suomijoje, o 19 d. – tarptautinėse Istvano Gyulai varžybose Vengrijoje.

Rugpjūtį – į Palangą

Dramatiškai susiklostė moterų 400 m bėgimas. Modesta Justė Morauskaitė distanciją įveikė per 53,01 sek. ir vos 0,13 sek. pranoko Agnę Šerkšnienę.

"Nustebinau save, nes nežinojau, ko tikėtis. Pirmas sezono startas – dažniausiai nežinia. Bėgau va bank, paskutinis 100 metrų – vienas emocionaliausių, nes finišavome kartu su Agne", – komentavo M.J.Morauskaitė.

Sportininkų rezultatus įvertinus pagal "World Athletics" taškų skaičiavimo lentelę, į geriausių penketuką pateko A.Gudžius (1 205 taškai), A.Milleris (1 125), I.Zarankaitė (1 106), M.J.Morauskaitė (1 088) ir A.Šerkšnienė (1 083).

M.J.Morauskaitė (kairėje) vos 0,13 sek. aplenkė A.Šerkšnienę.

"Cosma" taurės varžybos – paskutinis jėgų patikrinimas prieš rugpjūčio 7–8 d. Palangoje numatytą Lietuvos lengvosios atletikos čempionatą.

Nugalėtojai

100 m bėgimas – Karolina Deliautaitė (Kaunas, 11,85 sek.) ir Gediminas Truskauskas (Vilnius, 10,48 sek.).

400 m – Modesta Justė Morauskaitė (Vilnius, 53,01 sek.) ir Ilja Petrušenko (Latvija, 47,66 sek.).

1 500 m – Simas Bertašius (Vilnius, 3 min. 47,76 sek.).

Šuoliai į tolį – Luka Garšvaitė (Kaunas, 6 m 37 cm) ir Artūras Raklevičius (Vilnius, 7 m 35 cm).

Rutulio stūmimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 16 m 08 cm) ir Ashinija Milleris (Jamaika, 20 m 07 cm).

Disko metimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 61 m 88 cm) ir Andrius Gudžius (Kaunas, 67 m 88 cm).

Ieties metimas – Liveta Jasiūnaitė (Kaunas, 56 m 41 cm) ir Edis Matusevičius (Vilnius, 74 m 42 cm).

Šuoliai į aukštį – Adrijus Glebauskas (Kaunas, 2 m 16 cm).