Regbio pergalės Europos žaidynėse – lietuviai įveikė ir rumunus, ir lenkus

Tarp dvylikos elitinių žemyno komandų įsitvirtinantys lietuviai trečiajame mače 24:10 (17:10) nugalėjo nė karto nelaimėjusius neturinčius rumunus ir C grupėje užėmė trečiąją vietą, praneša Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Į ketvirtfinalį pateko po dvi pirmąsias vietas trijose grupėse užėmusios komandos ir dvi geriausiai pasirodžiusios trečiosios grupių ekipos.

Mūsų šalies ekipa dėl prastesnio taškų santykių liko trečia tarp trečiąsias vietas užėmusių rinktinių ir dabar jos pagrindinis tikslas – devintoji vieta. Iki jos liko vienas žingsnis.

C grupėje lietuvius aplenkė visus mačus laimėjusi Didžioji Britanija (+9 taškai) ir dukart nugalėjusi Portugalija (7 taškai). Lietuvių sąskaitoje – 5 taškai. Tiek pat taškų surinko ir trečioji C grupės komanda Belgija, bet jos pelnytų ir praleistų taškų santykis – plius 12, o lietuvių – minus 36. Trečioji A grupės komanda Italija surinko 6 taškus ir be jokios aritmetikos žengė į atkrintamąsias varžybas.

„Jau žinome, kad baigėme kaip blogiausia trečia komanda. Kita vertus, smagu, kad pagaliau pavyko pasiekti pergalę, nes Rumunija yra stipri regbio šalis. Džiugina, kad daug laiko kontroliavome kamuolį, susikūrėme daug progų ir pavyko jas realizuoti. Taip pat džiugu dėl mūsų gynybos – ji buvo labai kibi. Kiekvienas stengėmės iš paskutiniųjų ir praleidome tik du žeminimus. Mes į kiekvieną kovą einame laimėti. O dabar išvis nebuvo kur trauktis. Jei būtume pralaimėję, psichologiškai taptų labai sunku. Žinojome, kad turime realią galimybę laimėti ir ja pasinaudojome“, – po rungtynių sakė Lietuvos rinktinės kapitonas Dovydas Taujanskas.

Pirmą varžybų dieną lietuviai 12:38 nusileido portugalams ir 0:24 – britams.

Šiandien vakare turnyro dėl 9-12 vietų pusfinalyje mūsų šalies komanda įtikinamai įveikė Europos žaidynių šeimininkus lenkus – 33:10 (19:0).

Pirmą kėlinį aikštėje dominavę lietuviai po pertraukos kelis kartu suklydo ir, tuo pasinaudojusi, Lenkijos komanda atliko du žeminimus ir sušvelnino rezultatą (10:19). Bet Lietuvos rinktinė netruko atsitiesti ir nurūko pergalės link.

Pirmame kėlinyje žeminimus, vertinamus 5 taškais, atliko Kęstutis Karbauskas, Ignas Jankaitis ir Domantas Bagužis, o du realizacijos smūgius, kurių vertė – 2 taškai, taikliai spyrė Arnas Prielaidas. Antrajame kėlinyje žeminimais pasižymėjo A.Prielaidas ir K.Karbauskas, dviem realizacijos smūgiais – Donatas Vilimavičius.

„Nesakyčiau, kad antrojo kėlinio pradžioje atsipalaidavome. Paprasčiausiai varžovai pasinaudojo mūsų klaidomis. Pirmame kėlinyje didžiąją laiko dalį kontroliavome kamuolį ir patys rinkome taškus, nesuteikėme tokios galimybės varžovams. O antrojo pradžioje tos kelios mūsų klaidelės davė jiems galimybę pažaisti su kamuoliu. Bet paskui mes vėl susigrąžinome iniciatyvą ir sutvarkėme formalumus.

Pasitikėjome savimi. Lenkai atjaunino savo komandą, ji dar tik kaupia patirtį. Bet neabejojome, kad jie norės mums kibti į atlapus ir įrodyti, kad gali žaisti šiame lygyje. Tikrai nenuvertinome varžovų, ruošėmės kaip visoms kitoms sunkioms rungtynėms. Ir tikrai nebuvo lengva“, – mačą su lenkais komentavo D.Taujanskas.

Įveikė lenkus lietuviai neskubėjo į rūbinę. Kartu su abejose šios dienos rungtynėse karštai komandą palaikiusiais šalies regbio federacijos vadovais Irmantu Kukulskiu ir Austėja Minkevičiūte jie iš tribūnos stebėjo Rumunijos ir Čekijos akistatą. Su permainingą dvikovą 21:15 laimėjusiais čekais rytoj mūsų šalies regbininkai 13.52 val. Lietuvos laiku kovos dėl devintosios vietos.

Varžovas – gerai žinomas. Pirmame Europos čempionato elitinės pakopos etape prieš porą savaičių Portugalijoje lietuviai du kartus įveikė Čekijos rinktinę – 24:5 ir 41:14.

„Nors skirtumai – dideli, bet čekai – gera komanda. Tvirto charakterio, tikrai nenusileis, bus rimta kova. Reikės labai rimtai pasiruošti rungtynėms ir eiti į kas tik pergalės”, – kalbėjo Lietuvos rinktinės kapitonas.