Regbininkų finalas nebus šiaulietiškas: kelią pastojo Kauno „Ąžuolas“

Legendos neišgelbėjo

Pusfinalyje vienam tituluočiausių Lietuvos regbio klubų Šiaulių "Vairui-Kalviui-Jupojai" kelią pastojo Kauno "Ąžuolas".

Kauniečiai, pralaimėję šiauliečiams pirmą kėlinį 3:13, nenuleido rankų ir išplėšė pergalę 26:21.

Prieš šį mačą smarkiai nukraujavęs "Top" lygos čempionas "Vairas-Kalvis-Jupoja" į savo gretas pasikvietė dvi klubo legendas – Mindaugą Misevičių ir Karolį Navicką, tačiau ir tai neišgelbėjo nuo nesėkmės.

Per rungtynes su favoritais pasiteisino mūsų ginklai – kantrybė ir gynyba, be to, realizavome savo šansus.