Rankinio lygos pusfinalius pergalėmis pradėjo „Šviesos“ ir „Dragūno“ rankininkai

„Šviesos“ rankininkai namuose nugalėjo „Varsą“ rezultatu 28:20. Nugalėtojams Šarūnas Ugianskis pelnė 6 įvarčius, Eimantas Sinkevičius įmetė 5 įvarčius. Svečių komandai Nedas Buronko pelnė 7 įvarčius, 5 kartus pasižymėjo Tadas Stankevičius.

„Pirmą kėlinį valdėm situaciją, bet antrame kėlinyje pasijautė nuovargis, nes žaidėme be poros komandos lyderių. Po pertraukos turėjom problemų su progų realizacija, daug neįmetėme iš gerų pozicijų. Tai ir buvo pagrindinės pralaimėjimo priežastys. Atsakomosiose rungtynėse pirmiausia reikia pagerinti realizaciją, privalome pelnyti įvarčius iš šimtaprocentinių progų. Ir labai tikimės, kad atsakomosiose rungtynėse šeštadienį jau galės komandai padėti Žygimantas Micevičius ir Gintautas Adamkevičius“, – sakė „Varsos“ treneris Egidijus Petkevičius.

„Pamatėme, kad „Varsos“ žaidimas labai priklausomas nuo Micevičiaus. Alytaus komanda su Micevičium ir be jo turi du skirtingus veidus ir jie labai priklausomi nuo savo lyderio. Šiandien pavyko iškovoti pergalę, bet reiks komandą nuteikti rimtai kovai Alytuje, kur „Varsa“ jau tikisi turėti visus savo lyderius. Aišku, norėtųsi užbaigti pusfinalio seriją Alytuje ir visko neperkelti į lemiamą trečią susitikimą. Per šias kelias dienas jau nieko naujo neišmoksime. Svarbiausia psichologinis nusiteikimas. Kas bus labiau motyvuotas, tas ir laimės“, – teigė „Šviesos“ treneris Raimondas Maldžius.

Kitame pusfinalyje reguliariojo sezono nugalėtojai „Granito“ rankininkai namuose po atkaklios kovos 24:26 pralaimėjo „Dragūno“ komandai.

Laurynas Simonavičius nugalėtojams pelnė 5 įvarčius, po 4 įvarčius įmetė Ignas Savičius, Tomas Drakšas ir Benas Butkus. „Granito“ ekipai Deividas Jovaišas surinko 5 įvarčius, Paulius Šarkauskas – 4 įvarčius.

„Jau pirmame kėlinyje galėjome susikrauti didesnę persvarą, bet nerealizavome 7-8 gerų progų. Po pertraukos pradėjo buksuoti mūsų puolimas. Varžovai buvo išlyginę rezultatą ir kova tęsėsi iki paskutinės sekundės. Gerai, kad komanda nepasidavė ir kovojo iki galo, nes būna, kad jauni žaidėjai tokiose situacijose pasimeta. Bet šįkart atsilaikėme ir neleidome varžovams pasiekti persilaužimo. Džiaugiamės pergale, bet kol kas padaryta 50 ar tik 30 procentų darbo“, – tvirtino „Dragūno“ treneris Gintaras Cibulskis.

„Mūsų komandai gan svarbus buvo namų aikštelės pranašumas, bet dabar jį praradome. Nepaisant to, tikiu, kad turime resursų laimėti išvykoje, jeigu sužaisime geras rungtynes. „Dragūnas“ sieks baigti seriją namuose, bet mes darysime viską, kad serija grįžtų į Kauną. Per kelias dienas varžovams staigmenų jau nepavyks parengti. Svarbiausia, kad nuolat akcentuojamus dalykus reikia atlikti geriau, greičiau, tiksliau ir reikia vykdyti aikštelėje tai, ką esame sutarę. Nes jeigu bent viena grandis to neatlieka, laimėti yra labai sunku“, – sakė „Granito“ treneris Vaidotas Grosas.

Atsakomosios pusfinalio rungtynės vyks šeštadienį Alytuje ir Klaipėdoje. Jeigu prireiks trečiųjų rungtynių, jos numatytos gegužės 18 d.

Prasidėjo kovos ir dėl 5-8 vietų. HC „Vilnius“ svečiuose 35:31 įveikė Panevėžio „Grifą“. Nugalėtojams Vaidas Drevinskas pelnė 6 įvarčius. Šeimininkų komandai Evaldas Vėta surinko 8 įvarčius.

Kitoje poroje dėl 5-8 vietų Vilniaus „Amber“ ir Kauno „Ąžuolas“ susitiks penktadienį.