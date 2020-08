Rankinio aikštėse – ikisezoninė žvalgyba

Triumfavo "Dragūnas"

Uostamiestyje jėgas išmėgino aštuonios komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Dvidešimtą kartą surengtas turnyras buvo skirtas pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti.

Mūsų šaliai atstovavo Klaipėdos "Dragūnas", Kauno "Granitas-Karys", Vilniaus "Šviesa" ir Alytaus "Varsa-Stronglasas", Latvijai – Dobelės "Tenax" ir Ogrės klubas, Estijai – Polvos "Serviti" ir Talino "Tallas".

Iš šių ekipų Baltijos rankinio lygoje rungtyniaus "Dragūnas", "Granitas-Karys", "Šviesa", "Varsa-Stronglasas", "Tenax", "Ogre" ir "Serviti".

R.Baltušio taurės turnyrą laimėjo "Dragūno" rankininkai – finale 33:28 (18:11) įveikė Latvijos čempionę "Tenax" komandą. Nugalėtojams septynis įvarčius pelnė Mykolas Lapiniauskas, o varžovų gretose tiek pat kartų pasižymėjo Nikita Procenko.

"Padarėme labai mažai klaidų, bet, kita vertus, žaidėjai, kuriems šį sezoną teks pagrindinė našta, puikiai supranta, kad jiems jau nėra laiko klysti. Jaunimui vis turiu pretenzijų, nes kai kuriems dar sunkiai sekasi perprasti rankinio, kurį noriu matyti aikštėje, stilių. Smagu, kad kai kurie žaidėjai mane jau išgirdo ir padarė išvadas. Pasiteisino tai, kad pradėjome treniruotis liepos pradžioje, tačiau reikšmingesnėms pergalėms dar nesame pasiruošę", – kalbėjo "Dragūno" vyriausiasis treneris Artūras Juškėnas.

Teisėjai dirbo išsijuosę

Klaipėdiečiai laimėjo visas rungtynes – jie taip pat privertė kapituliuoti "Tallas" ekipą (36:24), "Ogre" (32:30) ir "Granitą-Karį" (33:26).

Per principinę "Dragūno" ir Kauno rankininkų dvikovą griežčiausios sankcijos – mėlynos kortelės – už ginčus su teisėjais sulaukė "Granito-Kario" treneris Lukas Feoktistovas.

Raudoną kortelę už nesportišką elgesį per rungtynes dėl 3-ios vietos pelnė granitietis Tadas Bučinskas, o Kauno komanda, pirmavusi penkių įvarčių persvara, pralaimėjo estų "Serviti" klubui 22:29 (15:12).

Aistrų nestigo ir per "Šviesos" mačą su "Tenax" (jį 36:27 laimėjo Latvijos atstovai): abiejų ekipų žaidėjai už pražangas dešimt kartų buvo priversti sėsti ant atsarginių suolo dviem minutėms. Be to, Vilniaus rankininkui Šarūnui Ugianskiui už šiurkštų varžovo atakos stabdymą buvo parodyta raudona kortelė.

Net šešias geltonas korteles teisėjai parodė "Serviti" ir "Tenax" rankininkams, dviejų minučių baudos buvo skirtos šešiolika kartų, o kaimynų dvikovą 28:23 laimėjo Latvijos čempionai.

Varžysis šešios ekipos

"Granitas-Karys" atsirevanšuoti "Dragūnui" turės progą šią savaitę Alytuje, kur vyks turnyras šio miesto garbės piliečiui Jonui Jonuškai atminti.

Rugpjūčio 21–23 d. Dzūkijos sostinėje taip pat rungtyniaus šeimininkai "Varsos-Stronglaso" rankininkai ir "Vilniaus" komanda bei Jūrmalos (Latvija) ir Tapos (Estija) ekipos.

Tapos klubas irgi dalyvaus Baltijos lygos čempionate.

Kitą savaitę, rugpjūčio 29-ąją, Vilniuje vyks Lietuvos rankinio federacijos (LRF) vyrų klubų supertaurės mačas. Žais "Dragūnas" ir sostinės "Šviesa".

Rugsėjo 1-ą "Dragūnas", "Granitas-Karys" ir "Šviesa" sužinos, su kuo teks susikauti Europos rankinio federacijos (EHF) taurės turnyre.

Rezultatai

"Granitas-Karys"–"Ogre" 10:0 (be žaidimo, latviai pavėlavo atvykti į varžybas), "Varsa-Stronglasas"–"Tenax" 27:39, "Serviti"–"Šviesa" 29:28, "Dragūnas"–"Tallas" 36:24, "Granitas-Karys"–"Tallas" 32:25, "Dragūnas"–"Ogre" 32:30, "Serviti"–"Tenax" 23:28, "Šviesa"–"Varsa-Stronglasas" 35:32, "Tallas"–"Ogre" 37:28, "Dragūnas"–"Granitas-Karys" 33:26, "Varsa-Stronglasas"–"Serviti" 24:34, "Šviesa"–"Tenax" 27:36.

Rungtynės dėl 7-os vietos "Ogre"–"Varsa-Stronglasas" 27:30, dėl 5-os vietos "Tallas"–"Šviesa" 18:28, dėl 3-ios vietos "Serviti"–"Granitas-Karys" 29:22, dėl 1-os vietos "Dragūnas"–"Tenax" 33:28.

Rikiuotė

1. "Dragūnas", 2. "Tenax", 3. "Serviti", 4. "Granitas-Karys", 5. "Šviesa", 6. "Tallas", 7. "Varsa-Stronglasas", 8. "Ogre".