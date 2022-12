R. Meilutytė: galvoju apie olimpiadą

Klaidos nesureikšmino

Melburne surengtame pasaulio plaukimo (25 m baseine) čempionate R. Meilutytė laimėjo 50 m krūtine finalą (rezultatas – 28,50 sek.), o per pusfinalio varžybas pagerino šios rungties planetos rekordą (dabar jis – 28,37 sek.).

25-erių kaunietės sportinių trofėjų kolekcijoje – jau septyni pasaulio plaukimo (25 m baseine) medaliai: keturi aukso ir trys sidabro.

„Galėjo būti dar vienas medalis, bet dėl to neapmaudu. Klaida man tapo proga pamąstyti, kas yra sėkmė, priminė, kodėl esu čia – ne dėl medalių, rekordų, o dėl to, kad man gera plaukti, mėgaujuosi tuo“, – kalbėjo R. Meilutytė, komentuodama savo startą 100 m plaukimo krūtine finale.

Šią rungtį ji užbaigė užėmusi antrą vietą, tačiau po varžybų buvo diskvalifikuota už taisyklių pažeidimą – neleistinus papildomus judesius kojomis po starto.

Pergalė – su potekste

„Rekordo nepavadinčiau neįtikėtinu, nes jau buvau priartėjusi prie jo per pasaulio taurės varžybas. Atrodė, kad realu pagerinti jį, tačiau vis tiek kartais sunku suvokti, kai pavyksta tai padaryti“, – svarstė plaukikė.

Anot R. Meilutytės, pergalė Melburne – labai brangi, nes simbolizuoja tai, ką jai teko išgyventi per pastaruosius kelerius metus.

Už pasaulio rekordą ir aukso medalį Tarptautinė vandens sporto federacija (FINA) lietuvei skyrė 35 tūkst. JAV dolerių.

Su bronzos medaliu grįžo Danas Rapšys. 27-erių panevėžietis buvo trečias 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale – 3 min. 36,26 sek. Be to, jis perpus trumpesnį nuotolį įveikė per 1 min. 41,74 sek. ir užėmė septintą vietą. D. Rapšys iš viso uždirbo 10 tūkst. JAV dolerių.

„Tikėjausi aukštesnių rezultatų. Treniruočių duomenys rodė, kad buvau pasiruošęs plaukti greičiau nei tai pavyko“, – pripažino sportininkas.

Komanda – dešimta

Lietuvos plaukikai tarp medalius iškovojusių 23 komandų užėmė dešimtą vietą.

Mūsiškiai (R. Meilutytė, D. Rapšys ir Andrius Šidlauskas) aplenkė Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Švedijos, Kinijos, Vokietijos, Vengrijos atstovus.

Sėkmingiausiai pasirodė amerikiečiai – 36 medaliai (iš jų 17 – aukso). Australai iškovojo 26 trofėjus (13 – aukso), italai – 16 (5 aukso).

Melburno baseine pagerinta iš viso 14 pasaulio rekordų (vienuolika – estafečių). Po keturis kartus pasižymėjo Australijos ir JAV plaukikai.

Individualių rungčių du planetos rekordai pakluso kanadietei Maggie Mac Neil (50 m nugara ir 100 m peteliške).