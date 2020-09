Plaukikas D. Rapšys: su manimi galėtų būti ne kiekviena mergina

Šį antradienio vakarą laidoje „Bus visko“ Danas prisimins milžinišku skandalu tapusį jo pasirodymą automobilių lenktynėse. Laidoje Danas prisimins ir pasaulio čempionatą bei lemtingą krustelėjimą, dėl kurio atplaukęs pirmas po akimirkos jis buvo diskvalifikuotas.

„Kai plaukiau, nežinojau, kad esu pirmas. Pakėliau galvą ir matau, kad kameros jau subėgo prie manęs. Sakau, negali būti. Atsisuku į švieslentę: tikrai aš pirmas! Užlipau ant takelio, pradėjau komandai rodyti gestus. Ir taip rezultatai persisuka. Danas raudonai dega. Čia būtų buvusi svarbiausia mano gyvenimo pergalė. Būtų buvę premijos, renta visam gyvenimui. Tiek praradau dėl vieno krustelėjimo. Ir kartais pamirštu, bet ir vėl užplaukia: o jei būčiau laimėjęs? Kaip dabar būtų?“ – pasakos D. Rapšys.

Prabilus apie tikruosius laimėtojus ir konkurentus, akivaizdu, jog kovojant dėl svarbiausių pasaulio medalių ir gyvenimą galinčių pakeisti premijų, konkurencija turėtų būti itin aštri. Geru humoro jausmu garsėjantis Danas laidos metu papasakos ir apie tai, kas dedasi plaukikams susirinkus į vieną būrį.

Dėl intensyvių treniruočių ir specifinio gyvenimo ritmo su manimi galėtų būti ne kiekviena mergina.

„Stengiuosi būti rimtas, mažiau juokų. Bet stengiuosi išlikti draugiškas. Per startą su visais plaukikais ranką suduodam. Šypsaisi, bet visi mintyse žinom: na, tu dabar gausi. Prieš pat einant plaukti, matai, kaip į tave stengiasi nekreipti dėmesio. O aš visada specialiai prieinu prie kiekvieno, pabaksnoju ir sakau „good luck“ – sėkmės. Matosi, kaip jie nenorėtų duoti rankos, bet sako – „you too“– tau taip pat. Aš tuos žmones išjudinu. Noriu parodyti, kad nebūtinai reikia eiti supykus ant visų. Galim visi draugiškai praplaukti”.

Palangoje filmuoto interviu metu vyras atvirai papasakos ir apie savo santykius su sužadėtine. Kalbėdamas apie ją, Danas prisipažįsta: dėl intensyvių treniruočių ir specifinio gyvenimo ritmo su manimi galėtų būti ne kiekviena mergina.

„Esu žiaurus tinginys. Nieko nenoriu veikti, noriu tik gulėti lovoje ir ilsėtis. Bet gerai, kad yra artimas žmogus, kuris bando paaiškinti, dėl to tu bandai keltis, susitvarkyt, padaryt. Iš pradžių nepasiduodu, bet po to vis tiek keliuosi ir padarau. Nėra taip, kad noriu gulėti ir nieko neveikti. Aš noriu pailsėt. Ir iš to ateina tingumas. Net dabar, kai mes filmuojamės, grįšiu namo ir eisiu gulėt, nors oras puikus, galėtume eiti prie jūros. Bet ne, aš noriu pailsėti.“

Kokio dydžio premijos atitenka aukso medalius į šalį parvežantiems sportininkams? Kas padėjo Danui atsitiesti po anuliuoto pasaulio čempiono titulo? Ir kaip šiandien vyras elgiasi su pinigais? Jau šį antradienio vakarą 20 val. per LNK „Bus visko“ laidoje.