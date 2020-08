Pirmajame „BEC 6H“ etape pergalę išplėšė „Flash Racing Latvia“

Kvalifikacija ir lyderių trejetas

Daugybė treniruočių ir kvalifikaciniai važiavimai jau buvo įveikti penktadienį: „pole“ poziciją iškovojo „Flash Racing Latvia“ komanda su „Lamborghini Huracan“. Komandos vairuotojas Thomas Padovani ratą trasoje įveikė per 1.14,177 minutės. Antrąją vietą starto rikiuotėje iškovojo „Circle K MilesPLUS“ su Jonu Gelžiniu už vairo – jis ratą apvažiavo per 1.15,834 minutės. Su vairo stiprintuvu kovojusi komanda „Intrans Racing by Meatbusters“ kvalifikacijoje nepasirodė, tad lenktynėse jiems teko startuoti iš paskutiniosios vietos rikiuotėje. Nesėkmingas penktadienis buvo ir „Nine Nine Powered by Juta“ komandai. Per treniruotes subyrėjusi greičių dėžė kvalifikacijoje startuoti neleido: per naktį pakeitus greičių dėžę, jų „Cupra TCR“ startavo rikiuotės gale, iš priešpaskutinės vietos.

Kaip ir kvalifikacijos metu, taip ir lenktynėse greičiausias buvo „Flash Racing Latvia“ komandos „Lamborghini“. Antrąją vietą iškovojo „Circle K MilesPLUS“ komandos „Porsche GT3 CUP“, o trečioje – „Porsche Club by LG OLED“ komanda. Lygiai taip pat greičiausiųjų trejetas atrodo ir „GT PRO“ įskaitoje. Puikų tempą demonstravęs „Lamborghini“ buvo nepavejamas. Nors antroje vietoje likusi Palangos lenktynių nugalėtojų komanda sklandžiai važiavo ir kovojo iki pat galo, pirmosios vietos pasiekti nepavyko: kertant finišo liniją, „Flash Racing Latvia“ komanda buvo atsiplėšusi trimis ratais.

Rezultatai klasėse

Intensyviausios kovos virė „TCR“ įskaitoje: čia pirmosios vietos siekė net septyni automobiliai. Pirmoji iš lenktynių pasitraukė „DHL Racing Team“ komanda su „Cupra TCR“: subyrėjo greičių dėžė. Kiek vėliau, jau gerokai įpusėjus lenktynėms iš varžybų pasitraukė ir „Noker Racing Team“ su „VW Golf GTI TCR“: pastarajam perkaito variklis. Galiausiai, saugiai ir užtikrintai važiavusi iki pabaigos, pirmąją vietą iškovojo varžybų naujokų komanda – „LV Racing“ su „Audi RS3 LMS TCR“ automobiliu. Projektas „šviežias“, bet vairuotojai tikrai patyrę: komandą atstovavo Antti Rantala, Konstantins Calko ir Martin Rump. „LV Racing“ užėmė ketvirtąją vietą absoliučioje įskaitoje. Antrąją vietą tarp „TCR“ automobilių laimėjo „IGORIOLANKAI“ komanda su „Cupra TCR“, o trečiąją – „Energizer Racing“ su „VW Golf GTI TCR“.

„GT AM“ įskaitoje, trečiąją vietą iškovojo „RSVMOTORS.DE-ANALITIKA360.LT“ komanda su „BMW M3”. Šis automobilis per lenktynes spėjo pabuvoti ir šalia trasos esančiame vandens telkinyje. Iki išslydimo komandai pavyko nuvažiuoti reikiamą ratų skaičių būtinai kvalifikacijai (75 procentus distancijos) ir finišo tiesiąją kirto būdami trečioje vietoje savo klasėje.

Antrąją vietą iškovojo „Proflame by IPR“ komanda su „BMW M2“, o pirmąją – „Porsche Baltic“ komanda. Šioje įskaitoje varžėsi ir „Dream 2 Drive“ komandos „VW Scirocco“: pastaroji komanda turėjo važiuoti „A3000+“ įskaitoje: kadangi be jų šioje klasėje daugiau dalyvių nebuvo, jie papildė galingesnių gretas. Deja, automobilio elektroniniai gedimai nedavė ramybės ir komanda daug laiko praleido stovėdami remonto zonoje. Šioje klasėje varžėsi ir Jungtinės Karalystės komandą „DHR-AUTOVESTA“ atstovaujanti „Ginetta G55 GT4“. Tiesa, po lenktynių finišo pasvėrus automobilį, paaiškėjo, kad jai trūksta svorio, tad komandos rezultatas buvo anuliuotas.

„A3000“ įskaitoje, trečiąją vietą iškovojo estų komanda „Joujaam“ su „BMW 325“. Jie nuolat vargo su kuro baku, praktiškai kiekviename posūkyje paliedami benzino. Antrąją vietą laimėjo „Intrans Racing by Meatbusters“ komanda, o daugiausiai taškų už aukščiausią poziciją iškovojo „Mažeikių ASK“ komanda su „Peugeot 308GTI“ automobiliu. „A2000“ įskaitoje, pergalę šventė „GAGA Studio Racing Team“ komanda su „Honda Civic“. Antroje vietoje liko techninių nesklandumų išvarginta „RM klubas“ komanda.

Antrosios šios serijos lenktynės planuojamos spalio pradžioje, 11-12 dienomis. Daugiau apie dalyvius, etapo ir čempionato taškai – oficialiame lenktynių puslapyje batcc.eu.