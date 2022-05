Pasaulio taurės varžybose keturios Lietuvos baidarininkų ir kanojininkų įgulos pateko į finalą

Keturios iš jų jau užsitikrino vietas šeštadienį vyksiančiuose finaliniuose plaukimuose tarp devynių geriausiųjų.

Penktadienį vyko 67 kvalifikacijos ir pusfinalių plaukimai.

Greičiausioje baidarių irklavimo rungtyje – 500 m keturviečių varžybose į finalą pateko Lietuvos keturvietė Simonas Maldonis, Mindaugas Maldonis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja. Kvalifikacijoje lietuviai distanciją įveikė per 1 min. 22,35 sek. ir savo plaukime užėmė 3 vietą bei pateko į pusfinalį. Pusfinalyje mūsų šalies keturvietė pagerino rezultatą, distanciją įveikė per 1 min. 19,89 sek. užėmė trečią vietą. Būtent pirmosios trys vietos pateko į finalą.

Dviviečių kanojų 500 m finale irkluos ir Lietuvos kanoja dvivietė Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Kvalifikacijos plaukime lietuviai nuotolį įveikė per 1 min. 44,05 sek. ir finišavo 6 vietoje. Į finalą tiesioginį bilietą iškovojo tik plaukimo nugalėtojai. Pusfinalyje H. Žustautas ir V. Korobovas gerokai pagerino rezultatą ir distanciją įveikę per 1 min. 39,37 sek. užėmė trečią vietą. Pirmosios trys vietos ir iškovojo kelialapius į finalą.

H. Žustautas ir V. Korobovas vietas finale užsitikrino ir neolimpinėje 200 m vienviečių kanojų distancijoje. Kvalifikacijoje H. Žustautas nuotolį įveikė per 39,23 sek. savo atrankos plaukime užėmė 2 vietą. Antrame kvalifikacijos plaukime V. Korobovas finišavo per 40,72 sek. ir buvo trečias. Geriausiųjų trejetai iškart pateko į finalą.

Lietuviams nepavyko iškovoti vietos finale vienviečių baidarių 1000 m varžybose. Kvalifikacijos plaukimuose Andrejus Olijinkas (3 min. 30,81 sek.) ir Ričardas Nekriošius (3 min. 35,04 sek.) užėmė 4 vietas ir pateko į pusfinalį. Pusfinalyje reikėjo patekti į trejetą, tačiau to nepavyko padaryti nei vienam lietuviui. R. Nekriošius distanciją įveikė per 3 min. 36,77 sek. ir finišavo ketvirtas. Jis plauks B finale ir kovos dėl 10-18 vietų. A. Olijnikas pusfinalyje finišavo per 3 min. 37,09 sek. ir užėmė 7 vietą bei plauks C finale.

Šeštadienį kovas kvalifikacijoje pradės dar viena Lietuvos baidarininkų įgula. R. Olijnikas ir M. Maldonis startuos dviviečių baidarių 500 m distancijoje. Šeštadienį vyks ir visų rungčių finalai.