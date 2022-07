Paaiškėjo 23-iųjų „Aurum 1006 km lenktynių“ laimėtojai!

Tikru finišų meistru pripažintas Julius kartu su ekipos draugais Marijumi Mazuck, Eimantu Navikausku ir Ignu Gelžiniu džiaugėsi ne tik iškovota pereinamąja taure, bet ir visa eile pasiektų neeilinių rekordų.

Ekipa laimėjo pergalę ir GT3 klasėje, o 373 ratų, sudarančią 1006 km., distanciją nuvažiavo per 8 val. 20 min. 1,762 sek. Tai naujas lenktynių trukmės rekordas.

Įdomu, kad ankstesnis rekordas buvo pasiektas 2019 m. ir priklausė tam pačiam lenktynininkui, kai Julius atstovavo „Circle K Miles Plus Racing Team“ komandai, kuri su „Porsche GT3 Cup“ lenktynes tuomet baigė per 8 val. 37 min. 26,121 sek.

Nugalėtojus pirmieji pasveikino komandos draugai ir būrys gerbėjų, lenktynių pagrindinis organizatorius Darius Jonušis ir varžovai.

V. Pilkaukso ir A. Lauciaus nuotr.

2 : 0 „Audi“ naudai

Iki pat paskutiniųjų trasos metrų itin arši kova vyko tarp daugiausia lenktynių laimėjusių, pilotavusių „Porsche“ automobilius ir trasoje tik šiemet debiutavusių „Audi R8 LMS“.

Dvikovą rezultatu 2 :0 laimėjo „Audi“, nors likus iki finišo vos dešimčiai ratų taip neatrodė.

Antrąją vietą itin atkaklioje dvikovoje pavyko paveržti tokį pat automobilį vairavusiems „Circle K MylesPlus Racing Team“ ekipos sportininkams Oskarui Brazaičiui, Paul August ir broliams estams Ralf ir Paul Aronams, kurie nugalėtojams 1000 km distancijoje pralaimėjo vos 26,726 sek.

Į pergalingą finišą ekipos automobilį atvairavo jauniausias pasibaigusių lenktynių dalyvis, aštuoniolikmetis Paul Aron.

Antrieji absoliučios įskaitos prizininkai tokią pat vietą iškovojo ir GT3 klasėje. Trečias finišavo „Porsche 911 GT3 Club“ vairavęs Mantas Janavičius iš „LG Oled PVCase by „Porsche“ club“ komandos, o šiuo juo pasiekimu itin džiaugėsi ekipos draugai Michael Vergers, Marius Bartkus ir Aurelijus Rusteika.

Tretieji prizininkai antriesiems pralaimėję vos 0,211 sek. šventė pergalę GTO klasėje.

Ketvirta ir antra GTO klasėje liko „Porsche Baltic GT3“ komanda, kurios atstovai Robertas Kupčikas, Tautvydas Rudokas ir Rokas Kvaraciejus vairavo „Porsche 911 GT3 Cup“ ir nuo nugalėtojų atsiliko vienu ratu arba 2 min. 01,792 sek.

Penkti ir treti GTO klasėje liko „Ignera Bio-Circle by Dinamit“ ekipos sportininkai Mantas Matukaitis, Aivaras Pyragius, Karolis Gedgaudas ir Rokas Steponavičius, su „Lamborhini Huracan Super Trofeo Evo“ nuo nugalėtojų atsilikę 5 ratais (5 min. 37,783 sek.)

Šeštąją absoliučios įskaitos poziciją ir ketvirtąją GTO klasėje, nuo nugalėtojų atsilikę 12 min. 26,082 sek., iškovojo „Gera dovana-Šiauliai By RD Sings“ sportininkai Audrius Butkevičius, Arturs Batraks ir Paulius Paškevičius, vairavę „Lamborghini Huracan Super Trofeo“, nors šiauliečiai verti ir aukštesnės pozicijos. Ypač už ryžtą nugalėti ir didžiules pastangas sunkioje kelionėje po varžybų Portugalijoje į lenktynes Palangoje.

V. Pilkaukso ir A. Lauciaus nuotr.

Klasių nugalėtojams – ne mažesnė pagarba

Ne visi „Aurum 1006 km lenktynėse“ važiuojantys automobiliai vienodų galimybių, todėl verti didelės pagarbos ir klasių, kuriose virė ne mažiau atkakli ir įdomi kova, nugalėtojai ir prizininkai.

SP klasėje dominavo jauniausioji per visą 23 jau įvykusių lenktynių istoriją komanda – Rokas Baciuška, Justas Jonušis ir Vilius Kibildis, vairavę BMW M4 Silhoutte ir iš visų klasių nugalėtojų užėmę aukščiausią, aštuntąją bendrosios įskaitos vietą.

Dyzelių klasėje nugalėjo daugkartiniai šių lenktynių dalyviai ir prizininkai – „Antėja Racing Team“ sportininkai su BMW 135D, SP4 triumfavo „Anjesė – KTG by TOPsport“ (BMW M3), GT4 – „Trevio Next Level Customs Brokers“ (BMW M4 GT4), TCR- „Aromama by Čapkauskas Autocentras“ („Seat Cupra), TC3 – „RR Team by Finansinių sprendimų agentūra“ (BMW E90), TC4 – „222 by Autopark“ („VW Scirocco“), o TC 5 – „Tarzanija Racing“ komanda su „Audi S4“.

Permainingos lenktynės

Šiemetinės lenktynės, palyginus su pernykštėmis, buvo ramesnės. Tačiau tikrai nenuobodžios. Dažnai keitėsi lyderiai, neretai neprognozuotai „išsišokdami“ prieš favoritais laikytas komandas, nestigo smulkių incidentų, dėl kurių kai kurie sportininkai turėjo neplanuotų vizitų į komandų vadavietes.

Bene geriausia to iliustracija – lenktynių startas, kai iš antrosios pozicijos su „Lamborghini Huracan Super Trofeo“ varžybas pradėjęs „Gera dovana-Šiauliai By RD Sings“ sportininkas Paulius Paškevičius aplenkė iš pirmosios vietos startavusį „Circle K MylesPlus Racing Team“ atstovą, trasos rekordininką R. Aroną.

Tad iškart už lyderio pirmuosius ratus suko abu trasoje debiutavę „Audi R8 LMS“. Antrąjį pilotavo „Circle K – Lesta Racing Team“ ekipos lenktynininkas J. Adomavičius.

Tačiau 13 rate itin ryžtingai nusiteikę abiejų „Audi“ lenktynininkai aplenkė šiaulietį.

„Circle K – Lesta Racing Team“ ekipos sportininkai vežė lyderio estafetę po vienos valandos, prabėgusios nuo varžybų pradžios. Tačiau po dviejų valandų šią misiją jau perėmė „Circle K MylesPlus Racing Team“.

Po trijų valandų R. Kupčikas su „Porsche 911 GT3 Cup“ į pirmąją lyderių rikiuotės eilutę išvedė „Porsche Baltic GT3“ komandą, kuri šią poziciją išlaikė ir dar po valandos, kai prie vairo Robertą pakeitė R. Kvaraciejus.

Būtent Rokas 16.04 val. pirmas kirto ir simbolinį 186 ratų, ženklinančių varžybų pusiaukelę, finišą.

Po penkių valandų lyderio poziciją susigrąžino būsimoji varžybų laimėtoja „Circle K – Lesta Racing Team“ ekipa, o po 6 - pirmojoje vietoje buvo jau „Circle K MylesPlus Racing Team“.

Daugelis buvo linkę manyti, jog būtent šios komandos ir užims visą nugalėtojų pakylą, tačiau kuri kokį laiptelį – liko didžiausia mįslė.

Nežinomųjų gerokai padaugėjo, kai iki finišo belikus 50 ratų ambicijas būti absoliučios įskaitos prizininkų trejetuke pareiškė „LG Oled PVCase by „Porsche“ club“ ekipa, visai jaukiai pasijutusi užimdama trečiąją lyderių poziciją.

Likus 36 ratams iki išganingojo finišo ši ekipa dar labiau įsidrąsino ir įsitaisė antrojoje vietoje.

Oras lepino lenktynininkus

Maratoninės lenktynės Palangoje dažniausia vykdavo labai karštu oru, kuris nebuvo didžiausia palaima nei lenktynininkams, nei jų bolidų varikliams.

Šeštadienį sportininkai varžėsi sausoje trasoje, termometro stulpeliui vidurdienį pakilus iki 20 laipsnių šilumos.

V. Pilkaukso ir A. Lauciaus nuotr.

Prognozuotas lietus irgi neužkliudė trasos, todėl sportininkams ar jų komandų vadovams nekilo problemų dėl padangų keitimo ar neplanuotų apsilankymų boksuose.

Ko gero apčiuopiamiausias palankiai susiklosčiusių aplinkybių rezultatas – likus lygiai 100 ratų iki finišo J. Adomavičiaus trasos vieno rato įveikimo rekordinis laikas – 1 min. 7,126 sek.

Mažiau nei sekunde blogesnis, nei išvakarėse vykusiose kvalifikacinėse lenktynėse trasos rekordą su „Audi R8 LMS“ susigrąžinusio esto R. Arono (1 min. 06,148 sek.).