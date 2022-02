Olimpietė tikėjosi sėkmingesnio debiuto

Norai buvo didesni

Vakar moterų biatlono 15 km individualias varžybas 25-erių G.Leščinskaitė užbaigė užėmusi 61 vietą.

Lietuvos olimpietės rezultatas – 51 min. 39,2 sek. Ji iš 20-ies taikinių prašovė keturis – po kartą nepataikė pirmoje ir antroje šaudykloje, dukart – ketvirtoje.

„Nusivyliau savo pasirodymu. Apmaudu, kad taip šaudžiau, nes sąlygos buvo normalios, be stipraus vėjo. Tikrai norėjau sukti mažiau baudos ratų, – kalbėjo Gabrielė. – Tai buvo gal net sunkiausios mano varžybos. Į kalną slidės labai sunkiai slydo, nuokalnės vietomis – apledėjusios, reikėjo būti visą laiką įsitempusiai, tai pareikalavo daug jėgų.“

Nuokalnės vietomis – apledėjusios, reikėjo būti visą laiką įsitempus, tai pareikalavo daug jėgų.

Penktadienį G.Leščinskaitės laukia 7,5 km sprinto varžybos. Jei lietuvei pavyktų patekti tarp 60 geriausiųjų, ji galėtų išmėginti jėgas ir 10 km persekiojimo lenktynėse.

Auksas – vokietei

Olimpine čempione tapo 33 metų vokietė Denise Herrmann (44 min. 12,7 sek., vienas netaiklus šūvis).

Sidabrą laimėjo prancūzė Anais Chevalier-Bouchet (nuo nugalėtojos atsiliko 9,4 sek., vienas netaiklus šūvis), bronzą pelnė norvegė Marte Olsbu Roeiseland (44 min. 28,0 sek., du netaiklūs šūviai).

Šaudyklose nė karto nesuklydo tik ukrainietė Irina Petrenko (bendroje įskaitoje užėmė 11 vietą) ir danė Ukaleq Astri Slettemark (53 vieta). Rusė Uljana Nigmatulina (78 vieta) prašovė net dešimt kartų.

2018 m. Pjongčango olimpinė čempionė švedė Hanna Oberg – šešiolikta. 43 vietą užėmė estė Tuuli Tomingas, 58 pozicijoje – latvė Baiba Bendika.

Per mačą – su kaukėmis

Neįprastai vyko Kanados ir Rusijos ledo ritulininkių rungtynės – abi komandos žaidė dėvėdamos medicinines veido kaukes.

Prieš varžybas Kanados atstovai pareikalavo, kad Rusijos rinktinė pateiktų naujausius COVID-19 testų rezultatus, nes anksčiau rusių gretose buvo teigiamų infekcijos atvejų.

Sąlygos: Kanados ir Rusijos ledo ritulininkės pripažino, kad žaisti dėvint medicinines veido kaukes – ekstremalus išbandymas. / AFP nuotr.

Rusijos olimpiečių vadovai pareiškė, kad neprivalo informuoti varžovių apie testavimą – esą tai organizatorių pareiga. Tuomet Kanados ekipa pareiškė nežaisianti.

Bendromis Tarptautinio olimpinio komiteto ir Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) pastangomis rastas kompromisas – rungtynes nuo dar didesnio skandalo išgelbėjo medicininės kaukės. Po daugiau nei valandą trukusių derybų surengtą mačą 6:1 laimėjo kanadietės.

„Viskas užsitęsė, nes vėlavo testų rezultatai. Juos gavome, kai buvo įpusėjęs antras kėlinys, visi tyrimų atsakymai – neigiami“, – teigė IIHF prezidentas Lucas Tardifas.

„Nesusipratimas su absurdo elementais“, – taip situaciją įvertino Kanados sporto žurnalistas Robas Longley.

Blykstelėjo penkiolikametė

Dailiojo čiuožimo komandų varžybas laimėjo Rusijos olimpiečiai, o išskirtinį pasirodymą surengė šios šalies atstovė Kamila Vasiljeva.

Penkiolikametė čiuožėja atliko keturgubą šuolį („Salchow jump“). Tai pirmas atvejis per visą žiemos žaidynių istoriją. Be to, K.Vasiljeva pademonstravo efektingą trigubų ir keturgubų šuolių (tulupų) seriją.

Rusijos rinktinė, kurią sudarė K.Vasiljeva, Markas Kondratiukas, Anastasija Mišina ir Aleksandras Galiamovas, Viktorija Sinicina ir Nikita Kacalapovas, surinko 74 taškus. Antrą vietą užėmė amerikiečiai (65 tšk.), trečią – japonai (63 tšk.).

Ledo šokių varžybos, kuriose dalyvaus Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala, prasidės vasario 12-ąją.

Apmaudi latvio klaida

Į olimpinį rogučių sporto medalį pretendavęs latvis Kristeris Aparjodas per lemiamą važiavimą šiurkščiai suklydo ir nepateko tarp prizininkų.

Po trijų važiavimų K.Aparjodą ir trečioje vietoje buvusį Italijos sportininką Dominiką Fischnallerį skyrė vos 0,094 sek. Deja, Latvijos rogučių aso siekius sugriovė klaida ir jis galiausiai liko penktas.

Aukso medalį iškovojo vokietis Johannesas Ludwigas, sidabro – austras Wolfgangas Kindlas, bronzos – D.Fischnalleris. Į pirmą dešimtuką taip pat pateko latvis Gintas Berzinis (7 vieta).

Vakar moterų kalnų slidinėjimo slalomo giganto varžybose 35 vietą užėmė Estijos sportininkė Kaitlyn Vesterstein.

Sėkmingiausiai pasirodė švedė Sara Hector, antrą vietą užėmė italė Federica Brignone, trečią – šveicarė Lara Gut-Behrami. Varžybų nebaigė net 33 slidininkės.

Startų savaitė

Vasario 8 d. Biatlonas: K.Dombrovskis, L.Banys, T.Kaukėnas, V.Strolia (20 km individualios lenktynės).

8 d. Slidinėjimas: E.Savickaitė, I.Dainytė, M.Vaičiulis, T.Strolia (sprinto lenktynės laisvuoju stiliumi).

9 d. Kalnų slidinėjimas: G.Šinkūnaitė (slalomas).

10 d. Slidinėjimas: E.Savickaitė, I.Dainytė (10 km lenktynės klasikiniu stiliumi).

11 d. Biatlonas: G.Leščinskaitė (7,5 km sprinto lenktynės).

11 d. Slidinėjimas: T.Strolia (15 km lenktynės klasikiniu stiliumi).

12 d. Biatlonas: K.Dombrovskis, L.Banys, T.Kaukėnas, V.Strolia (10 km sprinto lenktynės).

12 d. Dailusis čiuožimas: P.Ramanauskaitė ir D.Kizala (ledo šokiai, trumpoji programa).

13 d. Biatlonas: K.Dombrovskis, L.Banys, T.Kaukėnas, V.Strolia (12,5 km persekiojimo lenktynės).

13 d. Biatlonas: G.Leščinskaitė (10 km persekiojimo lenktynės).

13 d. Kalnų slidinėjimas: A.Drukarovas (didysis slalomas).

P.S. Varžybų tvarkaraštis – preliminarus, gali būti pokyčių.