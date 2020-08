Oficialiai atšaukti įvairūs Europos ir pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatai

Europos suaugusiųjų čempionatas turėjo vykti Sėkešfehėrvaro mieste Vengrijoje, o jaunimo čempionatą turėjo priimti Barselona (Ispanija).

Be to, Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės sąjunga (UIPM) atšaukė 2020 m. pasaulio U17 ir U19 čempionatą, kuris spalio pradžioje turėjo vykti Hurgadoje (Egiptas).

Neįvyks ir pasaulio jaunimo čempionatas, turėjęs vykti Džonkuve (Lenkija) rugsėjo pabaigoje. UIPM sprendimu Lenkijos šiuolaikinės penkiakovės federacija vietoj šio renginio surengs 2022 m. pasaulio jaunimo čempionatą. Jis turėtų tapti generaline repeticija prieš 2023 m. Europos žaidynes Krokuvoje, jei į šių programą bus įtraukta šiuolaikinė penkiakovė.

Taip pat į 2021 metus buvo nukeltas UIPM kongresas, kuris turėjo vykti lapkričio mėnesį Kinijoje.

Be to, UIPM atsižvelgė į Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą 2022 metų jaunimo olimpines žaidynes nukelti į 2026 metus. Be varžybų ilgą laiką liekančiam jaunimui UIPM nusprendė pasiūlyti du pasikeitimus.

Suplanuota, kad 2021-ųjų antroje pusėje turėjęs vykti pasaulio jaunimo čempionatas Aleksandrijoje (Egiptas) vyks kovo pradžioje, jei tik leis medicininė padėtis Panašiu metu Egipte norima surengti ir pasaulio U17 bei U19 čempionatus.