M.J. Morauskaitė: mano pastangos – ne veltui

Sėkmė Ispanijoje

26-erių sportininkė vasario 2-ąją Valensijoje (Ispanija) surengtose „Ciudad de Valencia“ varžybose 400 m nubėgo per 52,02 sek.

Tai naujas šios rungties Lietuvos uždarų patalpų rekordas ir kol kas penktas rezultatas pasaulyje šį sezoną.

Buvęs aukščiausias pasiekimas šalyje – 52,12 sek. – nuo 2021-ųjų vasario 13-osios priklausė Agnei Šerkšnienei.

„Jau per treniruotes jaučiau, kad esu neblogos sportinės formos. Be to, varžybose sėkmingai bėgau 200 m ir estafetę. Tačiau pagerinti Lietuvos rekordą tikrai nesitikėjau. Maniau, kad esu pajėgi 400 m nubėgti per 52,8 ar 52,9 sek.“, – komentavo M.J.Morauskaitė.

Lietuvos rekordą bėgikė pagerino antrą kartą (pirmą sykį – 2018-ųjų žiemą: 53,21 sek.).

„Tačiau tada emocijos buvo kitokios: rezultatas – neblogas, bet ne tas, kurio siekiu. Šiemet, viliuosi, bus dar geriau“, – šyptelėjo M.J.Morauskaitė.

Darbas atsiperka

Bėgikė sėkmingai startavo ir praeitą žiemą. Europos uždarų patalpų čempionate Torunėje (Lenkija) ji 400 m distanciją įveikė per 52,52 sek. ir pateko į pusfinalį.

2021-ųjų vasarą vilnietė pasiekė ketvirtą rezultatą Lietuvos lengvosios atletikos istorijoje: 400 m barjerinis bėgimas – 56,28 sek., tačiau bilieto į Tokijo olimpiadą neiškovojo.

Pernai po sezono ilsėjausi beveik pusantro mėnesio. To reikėjo atsigauti pirmiausia psichologiškai.

„Žaidynių transliacijų net nežiūrėjau, buvo per skaudu. Po sezono ilsėjausi beveik pusantro mėnesio. To reikėjo atsigauti pirmiausia psichologiškai. Pailsėjusi supratau, kad darbas, kurį atlikau iki olimpinių žaidynių, niekur nedings, kad stengiausi ne veltui. Manau, kad būtent dabar tuometė auka pradėjo atsipirkti“, – sakė M.J.Morauskaitė.

Vyks į Belgradą

Valensijoje lietuvė dar kartą įvykdė kovo 18–20 d. Belgrade (Serbija) vyksiančio pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato normatyvą.

Teisę dalyvauti planetos pirmenybėse kol kas turi dvi Lietuvos lengvaatletės – M.J.Morauskaitė ir A.Šerkšnienė.

„Niekada nekeliu sau tikslo tik įvykdyti normatyvą. 2021-ieji ir šių metų pradžia jau parodė, kad uždarose patalpose esu konkurencinga bėgikė. Noriu kuo geriau pasirengti pasaulio čempionatui“, – teigė M.J.Morauskaitė.

Greičiau nei lietuvė šį sezoną pasaulyje 400 m uždarose patalpose yra nubėgusios keturios sportininkės: olimpinė vicečempionė lenkė Anna Kielbasinska (51,92 sek.), vokietė Corinna Schwab (51,95 sek.), airė Phil Healy (51,96 sek.) ir amerikietė Talitha Diggs (52,00 sek.).