Medikų rinktinė grįžo su nugalėtojų taure

Jubiliejiniame medikų pasaulio teniso čempionate Turkijoje rungėsi medikai ir odontologai iš devyniolikos šalių. Lietuvos gydytojų teniso sąjungos (LGTS) delegacija buvo viena gausiausių: jėgas kortuose bandė net 25 žaidėjai.

"Puikus oras, geros emocijos, komandos dvasia mūsų delegacijos dalyvius nuteikė išties pergalingai: iškovoti net 22 laimėjimų komplektai, į tėvynę parvežta tarpvalstybinė taurė. Lietuvos delegacija buvo ne tik gausi, bet ir labai draugiška, palaikanti savus ir gražų tenisą", – pasakojo delegacijos vadovas Aidas Valiukevičius.

Svarbiausiu pasiekimu pirmenybėse tapo Lietuvos rinktinės moterų komandos (Birutė Adomavičienė, Renata Steponkienė, Eglė Vindašiūtė-Narbutė) laimėta tarpvalstybinė taurė. Iki pat finalo pergalingai nužygiavusios lietuvės lemiamoje kovoje 2:6,6:3 ir 10:6 palaužė koleges iš Lenkijos. Aukso medalius vienetų grupėse iškovojo Birutė Adomavičienė, Antanas Černikis, o dvejetų rungtyje B.Adomavičienė triumfavo su Renata Steponkiene.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorė Olivija Gustienė su kolege iš Vengrijos laimėjo antrą vietą moterų (amžiaus grupė per 50 metų) dvejetų rungtyje. Profesorė Irena Misevičienė užėmė trečia vietą vyriausių (per 70 metų) amžiaus grupėje. LSMU Kauno ligoninės chirurgas Jonas Andriuškevičius su teniso partneriu iš Čekijos pasipuošė sidabru vyrų dvejetų rungtyje (amžiaus grupė per 65 metų). Su medaliais grįžo ir daugelis kitų lietuvių.

"Turnyras buvo išskirtinai sėkmingas visai mūsų komandai, o ypač moterų rinktinės kapitonei B.Adomavičienei, laimėjusiai du aukso medalius ir padėjusiai antrą kartą Lietuvos gydytojų teniso sąjungos istorijoje laimėti tarpvalstybinę taurę. Tai rodo, kad mūsų šalies atstovai į varžybas vyko ne pramogauti, o joms rengėsi itin atsakingai", – sakė A.Valiukevičius.

Jo teigimu, sklandžiai organizuotas jubiliejinis renginys Turkijoje vertas antros vietos: dėl itin aukšto organizacinio lygio vis dar lieka nepranokstamas prieš dvejus metus Lietuvoje surengtas pasaulio medikų teniso čempionatas.

Kitas medikų pasaulio čempionatas vyks kitąmet Orlande, o dar po metų Jungtinės Valstijos perduos estafetę Bonai (Vokietija).