„LTeam apdovanojimai 2019“: šalies geriausieji – ką jie laimėjo?

Į nominacijas atletai įtraukti už pasiekimus nuo 2018 metų gruodžio 1 dienos iki 2019 metų gruodžio 1 dienos, todėl „Metų sportininko“ kategorijoje nominuotam plaukikui Danui Rapšiui įskaičiuoti ir praėjusių metų gruodžio 11 ir 12 dienomis Kinijoje iškovoti aukso ir sidabro medaliai pasaulio čempionate trumpajame baseine.

2019-aisiais panevėžietis savo medalių kraitį papildė 14 auksinių ir 4 sidabriniais apdovanojimais bei antra vieta bendroje FINA pasaulio taurės sezono įskaitoje. Be to, planetos pirmenybėse ilgajame baseine Danas užėmė ketvirtą vietą bei jau yra įvykdęs net trijų asmeninių rungčių olimpinius normatyvus ir vieną kartu su Lietuvos vyrų 4x100 m kombinuotos estafetės komanda.

Jo konkurentai kovoje dėl nugalėtojo statulėlės – irkluotojas Mindaugas Griškonis ir gimnastas Robertas Tvorogalas. Pirmasis pasaulio čempionate liko per žingsnį nuo apdovanojimų pakylos, tačiau iškovojo kelialapį į jau ketvirtąsias savo olimpines žaidynes, o antrasis 2019-aisiais be bilieto į Tokiją dar laimėjo ir auksą Europos žaidynių pratimų ant skersinio varžybose.

„Metų sportininkės“ titulo nominantės taip pat turėjo puikius metus. Dėl Achilo sausgyslės traumos tik po metų pertraukos į sportą sugrįžusi Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė tai padarė su trenksmu. Penkiakovininkė tapo Europos čempione ir pasidabino pirmenybių bronza komandinėje įskaitoje, tapo pasaulio taurės finalo nugalėtoja ir iškovojo kelialapį į savo ketvirtąsias olimpines žaidynes.

Pagrindinį sezono tikslą pasiekė ir Viktorija Andrulytė – buriuotoja pasaulio čempionate laimėjo bilietą į Tokiją ir artėjančią vasarą debiutuos olimpinėse žaidynėse. Negana to, birželio mėnesį Viktorija iškovojo ir karjeros pergalę, laimėjusi finalinį pasaulio taurės etapą Marselyje.

Tuo metu Simona Krupeckaitė yra vienintelė šios kategorijos nominantė, dar neturinti vietos lėktuve į Japoniją. Tiesa, mažai kas abejoja, kad dviračių treko karalienės neišvysime jau penktoje olimpiadoje iš eilės. Europos žaidynėse iškovotas auksas keirino rungtyje, sidabras su Migle Marozaite komandinėje sprinto rungtyje ir puikūs rezultatai pasaulio ir Europos čempionatuose bei pasaulio taurės varžybose leidžia jai reitinge patogiai rikiuotis kelialapį garantuojančioje pozicijoje.

Simona ir Miglė taip pat nominuotos „Metų moterų komandos“ kategorijoje. Europos žaidynių vicečempionių, Europos čempionato 4-os ir planetos pirmenybių 7-os vietų laimėtojų konkurentės joje – porinę dvivietę valtį irkluojančios bei šį titulą pastaruosius dvejus metus laimėjusios Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė bei vasarą vienintelė iš visų amžiaus grupių krepšinio rinktinių medalius į gimtinę parvežusi Lietuvos 16-mečių merginų komanda.

Milda ir Ieva 2019 metais Europos čempionate užėmė 5-ą, o pasaulyje buvo devintos. Pastarasis irkluotojų dueto rezultatas garantavo Lietuvai kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes. Tuo metu Viliaus Stanišausko auklėtinės Makedonijoje vykusiame 16-mečių Europos čempionate iškovojo sidabro medalius. Tai – aukščiausias visų laikų šios amžiaus grupės merginų pasiekimas Lietuvos krepšinio istorijoje.

„Metų vyrų komanda“ šiemet tapti pretenduoja krepšininkai, plaukikai ir irkluotojai. Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktinė be visų pergalių tarptautiniuose FIBA turnyruose dar tapo Europos čempione ir iškovojo teisę varžytis kovo mėnesį Indijoje vyksiančioje olimpinėje atrankoje. Be to, pasaulio reitinge ši komanda šiuo metu užima 6-ąją vietą.

Kiti du nominantai jau gali pasigirti ir iškovotais bilietais į olimpines žaidynes – tiek Saulius Ritter ir Dovydas Nemeravičius, tiek ir vyrų 4x100 m kombinuotos estafetės komanda (D. Rapšys, Andrius Šidlauskas, Simonas Bilis, Deividas Margevičius) Lietuvai juos laimėjo pasaulio čempionate užėmę 11-as vietas.

„Metų proveržio“ kategorijoje nominuota jau minėtos Lietuvos merginų iki 16 metų krepšinio rinktinės lyderė 13-metė Justė Veronika Jocytė, patekusi į geriausių pirmenybių žaidėjų penketuką bei debiutavusi moterų rinktinėje, trišuolininkė Diana Zagainova, tapusi Europos lengvosios atletikos iki 23 metų čempione, pagerinusi Lietuvos rekordą ir iškovojusi vietą Tokijo olimpinėse žaidynėse, bei ieties metikas Edis Matusevičius, tapęs Universiados vicečempionu ir Palangoje atlikęs įspūdingą 89,17 m metimą, kuriuo ne tik pagerino šalies rekordą, bet ir daugiau nei 4 metrais pranoko olimpinį normatyvą.

Tradiciškai nepamiršti bus ir sportininkus į pergales vedantys treneriai. Geriausiu tarp vyrų tapti pretenduoja penkiakovininkę Laurą treniruojantis jos vyras Andrejus Zadneprovkis, dviračių treko atstovų treneris Dmitrijus Leopoldas ir gimnasto R. Tvorogalo treneris Jevgenijus Izmodenovas. „Metų trenere“ šiemet vadintis galės Airinę Palšytę treniruojanti Tatjana Krasauskienė, ieties metikės Livetos Jasiūnaitės trenerė Teresė Nekrošaitė arba D. Rapšį nuo mažų dienų treniruojanti Ina Paipelienė.

Į nominacijas įtraukti tik olimpinių sporto šakų sportininkai ir treneriai. Galutinį sprendimą, kas atsiims statulėles šiose nominacijose, lems 20 proc. aistruolių balsų, o kiti 80 proc. priklausys nuo specialiai apdovanojimams suburtos tarybos sprendimo.

Lietuvos sporto mylėtojams suteikta galimybė išrinkti „Metų populiariausią sportininką“ – į šią nominaciją šiemet pretenduoja 69 atletai. Tiesa, nuo lapkričio 22-osios kovą dėl titulo pratęs tik 9 daugiausiai simpatijų sulaukę sportininkai.

O štai prestižinės statulėlės „Už viso gyvenimo nuopelnus“ laureatas paaiškės tik apdovanojimų tarybos sprendimu.

Ją sudaro aštuoni žmonės: po du atstovus iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (toliau – LSŽF) bei po vieną – iš Lietuvos trenerių asociacijos (LTA) ir Nacionalinės sportininkų asociacijos (NSA).

Savo balsą atiduoti galite paspaudę užsukę į atsinaujinusią svetainę www.ltok.lt.

Balsavimas tęsis iki gruodžio 10 d. 9 val., o iškilminga laureatų apdovanojimų ceremonija įvyks gruodžio 17-ąją. Ją tiesiogiai transliuos TV3 televizija.

Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai, kuriuose iki 2014-ųjų vienoje nominacijoje konkuruodavo tiek vyrai, tiek moterys, rengiami nuo 1994 metų.