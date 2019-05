Lietuvos žiedinių lenktynių sezoną pradės automobilių sporto festivalis

Norinčiųjų ypač daug

"Visos vietos į "SemiPRO" ir "PRO" klasių "Time Attack" važiavimus užsipildė vos per vieną parą. Jau praėjusiais metais matėme, kad Lietuvoje yra tikrai daug norinčių lenktyniauti ir konkurencija vyksta ne tik trasoje, bet ir registruojantis. Tačiau šiemet organizuojant jau ne tik C, bet ir aukščiausios A lygos Lietuvos čempionatą dalyvių antplūdis mus nustebino", – teigė "Ring Challenge" organizatorė Ugnė Rukšėnaitė.

Lietuvos "Time Attack" varžybose iš viso gali dalyvauti 120 dalyvių. Norinčių – 130. Bent dešimčiai teks laukti kitų – birželio 22, rugpjūčio 10 ir rugsėjo 7 d. vyksiančių – etapų ir atidžiai sekti registracijos pradžią.

Šansai mėgėjams

"Liqui Moly" Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionate šiuo metu yra aštuoniolika patvirtintų dalyvių. Kiek mažiau nei praėjusiais metais, nes naujos taisyklės čia neleidžia dėl įskaitinių taškų ir prizų kovoti aukščiausioje "Dynami:t" lygoje lenktyniaujantiems sportininkams. Kaip parodė praėjusių metų patirtis, jie mėgsta lengva ranka iš mažiau patyrusių atimti vietą ant apdovanojimų pakylos. Profesionalai galės varžytis kartu su mėgėjais, važiuoti su jais viename važiavime, rodyti jiems teisingas trajektorijas ir vesti visą būrį į priekį, tačiau įskaitinių taškų negaus. Mėgėjų čempionatas liks tik žengiantiems pirmuosius žingsnius automobilių sporte.

"Anksčiau, kai rengėme tik C lygos čempionato varžybas, norėjome ir profesionalių sportininkų savo renginyje, kurie galėtų pasidalyti savo patirtimi su pradedančiais. Be to, naujokams dalyvauti tame pačiame renginyje, kur važiuoja ir profesionalai, taip pat į naudą. Ne tik dėl geresnės atmosferos, tačiau ir dėl spartesnio tobulėjimo. Šiemet ypač džiaugiamės galimybe sujungti profesionalų ir mėgėjų lenktynes į vieną renginį, ir kartu juos atskirti į skirtingas kategorijas, kad visi turėtų lygias galimybes. Tikimės, kad tokie sprendimai tik prisidės prie automobilių sporto plėtros Lietuvoje", – vylėsi U.Rukšėnaitė.

Žada naujovių

Profesionalų čempionate nuo šių metų dalyviai kovos jau penkiose kategorijose dėl "Dynami:t" Lietuvos žiedinių lenktynių čempionų vardų. Išliks itin konkurencingos ir žiūrovams visada geriausią reginį užtikrinančios "R1600", "R2000" ir "R3000" klasės. "R3000+" taps "Open" kategorija įvairiausiems prototipams.

Taip pat atsiranda vairavimo talentų "BMW2500" klasė. Čia rezultatą lems vien tik vairuotojo meistriškumas ir talentas, mat šioje "Mono" įskaitoje visi dalyviai važiuos su identiškais 3 serijos BMW automobiliais, turinčiais 2,5 l darbo tūrio variklius. Jie bus standartiniai ir identiški, mat griežtas techninis reglamentas neleis nieko tobulinti ir paversti automobilio greitesniu už kitus. "Dynami:T" Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato dalyvių sąraše jau yra užsiregistravęs 31 dalyvis, o visas sąrašas dar pildysis iki pat lenktynių.