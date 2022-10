Lietuvos rankininkai po dramatiškos kovos minimaliu skirtumu pralaimėjo šveicarams

Rungtynių pradžioje lietuviai pirmi išsiveržė į priekį, tačiau vėliau pateko į duobę ir leido šveicarams laimėti atkarpą 7:0. Šeimininkai net 12 minučių negalėjo pelnyti įvarčio. Vien per pirmą kėlinį šveicarų vartininkas atrėmė net 7 metimus, tarp jų – du 7 metrų baudinius. Po pirmo kėlinio varžovai pirmavo 17:11.

Antro kėlinio viduryje Lietuvos rankininkai sukilo į lemiamą šturmą ir sumažino atsilikimą iki 2 įvarčių. Šeimininkai turėjo keletą puikių progų sumažinti šveicarų persvarą iki minimalios, tačiau tai pavyko padaryti tik pačioje rungtynių pabaigoje. Šveicarijos rinktinė išlaikė persvarą iki finalinės sirenos ir laimėjo rezultatu 27:26.

„Metimų realizacija buvo esminė pralaimėjimo priežastis. Pirmą kėlinį per daug leidome atitrūkti varžovams. Antrame kėlinyje parodėme fantastišką charakterį, grįžome į rungtynes ir iki pat pabaigos vyrai kovojo. Bet pagrindinis dalykas yra įmesti įvartį. Deja, neišnaudojome daug progų iš susikurtų labai patogių situacijų ir dėl to galime kaltinti tik patys save, – rungtynes komentavo Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas. – Buvau labai nepatenkintas mūsų pralaimėtomis rungtynėmis Vengrijoje, nes ten nemačiau jokios ugnies. Bet esu patenkintas tuo, kas įvyko per paskutines tris dienas nuo pralaimėjimo Vengrijoje ir kaip vyrai kovėsi šiandien aikštelėje.“

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė Gerdas Babarskas, pelnęs 6 įvarčius, po 5 įvarčius surinko Aidenas Malašinskas ir Tadas Stankevičius, po 2 – Modestas Štarolis, Laurynas Palevičius ir Mykolas Lapiniauskas, po kartą pasižymėjo Benas Petreikis, Lukas Simėnas ir Mindaugas Dumčius.

„Pralaimėjimą lėmė neišnaudotos progos. Kūrėme geras atakas, bet nesugebėjome jų užbaigti įvarčiais. Vien per pirmą kėlinį neįmetėme virš dešimties metimų nuo 6 metrų linijos. Bent pusę jų pavertus įvarčiais, rezultatas būtų buvęs lygus. Deja, visas rungtynes teko vytis. Antrame kėlinyje, sulaukę fantastiško žiūrovų palaikymo, parodėm nerealų charakterį. Pritrūko kelių minučių ir būtume perlaužę rungtynių eigą. Deja, patys įkritome į per gilią duobę. Bandėme kastis iš jos, bet pritrūko šiek tiek“, – teigė G. Babarskas.

Du pralaimėjimus Šveicarijos ir Vengrijos rinktinėms patyrę Lietuvos rankininkai 6 atrankos grupėje lieka be taškų. Šveicarų sąskaitoje – abi pergalės. Kitos šios grupės 2 turo rungtynės tarp Vengrijos ir Sakartvelo rinktinių vyks sekmadienį vakare.

Lietuvos rinktinė kovas Europos čempionato atrankos turnyre atnaujins kitų metų kovo mėnesį, kai dukart iš eilės – svečiuose ir namuose susitiks su Sakartvelo komanda.

Į Vokietijoje vyksiantį Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos ir keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios ekipos. Geriausios keturios trečią vietą užėmusios rinktinės bus nustatytos atsižvelgiant tik į rungtynes su dvi pirmąsias vietas grupėje užėmusiomis komandomis.

Europos čempionato finaliniame etape Lietuvos rinktinė yra dalyvavusi du kartus – 1998 ir 2022 metais.