Lietuvos ledo ritulio legendų pasirinkimas: būti ar ne?

Svajonių tandemas

Pernai balandį Kaune vykusiame pasaulio ledo ritulio čempionato I diviziono B grupės turnyre Lietuvos rinktinė įveikė Estijos, Japonijos, Ukrainos, Rumunijos ir Kroatijos rinktines. Užėmę pirmą vietą lietuviai iškovojo teisę žaisti antrame pagal pajėgumą pasaulio čempionato divizione. Toje "Svajonių komanda" pramintoje Lietuvos rinktinėje pirmą kartą kartu žaidė geriausi visų laikų šalies ledo ritulininkai – D.Zubrus ir D.Kasparaitis. Po čempionato jie sutartinai pareiškė, kad tai buvo paskutinis jų pasirodymas nacionalinėje ekipoje. Visgi dabar 40-metis D.Zubrus nusprendė prisijungti prie rinktinės ir padėti jai išsilaikyti aukštesniame divizione. Balandžio 5 d. Lietuvos ledo ritulio rinktinės treniruotėje apsilankė ir D.Kasparaitis. 46-erių ledo ritulininkas tuo metu teigė, kad dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl dalyvavimo pasaulio čempionate.

"Šiuo metu jaučiuosi gerai, manau, kad ir treniruotėje sekėsi neprastai. Komanda atrodo labai neblogai, ji turi visas galimybes sėkmingai kovoti aukštesniame lygyje. Aš pats dar sprendimo dėl savo galimo dalyvavimo nepriėmiau. Man jau greitai bus 47 metai, amžius duoda apie save žinoti. Kita vertus, mūsų pagrindinis tikslas – suteikti galimybę įgyti patirties jauniems ledo ritulininkams. Jiems šis čempionatas būtų puiki mokykla, manau, kad po jo ir mūsų gynybos linija būtų gerokai stipresnė", – po treniruotės teigė D.Kasparaitis.

Nuo balandžio 8 d. rinktinės treniruotėse plušantis D.Zubrus neslėpė, kad mėgino įkalbėti D.Kasparaitį grįžti į komandą, bet teigiamo atsakymo nesulaukė.

"Žinau, Darius buvo treniruotėje penktadienį, bet jis į Lietuvą atvyko ne dėl ledo ritulio. Mes susitikome Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondo renginyje, tad, manau, jo atvykimo į Lietuvą priežastis iš dalies buvo ir tas vakaras. Mes ne kartą kalbėjomės apie rinktinę ir čempionatą, sakiau, kad jis yra mums reikalingas, nes komandoje gynėjų trūksta. Nemažai žaidėjų baigė karjerą, keli, kurie buvo pernai, traumuoti arba dėl kitų priežasčių negali žaisti. Darius mums tikrai nepamaišytų. Bet kol kas nepavyko jo prikalbinti. Dar šnekėsime, bet aš abejoju, ar kas nors iš to išeis", – svarstė D.Zubrus.

Patirties faktorius

Praėjusių metų liepą asociacijos "Hockey Lietuva" prezidentu tapęs 40-metis D.Zubrus dar lapkritį "Vilniaus dienai" sakė, kad su ledo rituliu galutinai neatsisveikino, tačiau koncentruojasi į kitokius darbus ir užduotis. Vis dėlto artėjant pasaulio čempionato kovoms jis nusprendė iškeisti prezidento kostiumą į ledo ritulininko aprangą.

"Fiziškai jaučiuosi neblogai. Tai, ką darau salėje, – kilnoju svarmenis, minu dviratį, judu, prakaituoju – yra gerai. Bet reikia atgaivinti ledo jausmą. Pasistengsiu per likusį laiką atsigriebti, nes reikia ir kontakto, ir pasistumdyti, pakovoti dėl ritulio, pajausti distanciją, greičius. Tikiuosi, kad pavyks", – sakė D.Zubrus.

Per savo karjerą daugiau nei 1 200 rungtynių NHL čempionate sužaidęs D.Zubrus paskutinius kelerius metus intensyviai nerungtyniavo, o žaidybinę formą palaikė Majamio ledo ritulio mėgėjų lygoje. Tiesa, jo teigimu, žaidimo lygis ten nebuvo aukštas.

"Mėgėjų ledo ritulys yra žaidžiamas be kontakto, draugiškai, tad man reikėtų dabar truputį pažaisti tikrą ledo ritulį", – konstatavo D.Zubrus.

Lietuvos ledo ritulio legendų reikšmę komandai įvertino ir naujieji treneriai. Pagrindinis Lietuvos ledo ritulio rinktinės vyriausiojo trenerio Danielio Lacroix asistentas Ronas Pasco teigė, kad aukščiausio lygio varžybų patirties turintys veteranai būtų naudingi komandai.

Išbandymų metas

Balandžio pradžioje į pirmą treniruočių stovyklą susirinkę lietuviai šią savaitę turės galimybę pajusti tikrų kovų skonį. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį Elektrėnuose Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse išmėgins jėgas su Estija, o balandžio 23–24 d. iššūkį lietuviams mes Lenkijos nacionalinė rinktinė. Tikėtina, kad kontrolinėse rungtynėse Lietuvos rinktinei jau diriguos vyriausiasis treneris D.Lacroix. Šis ledo ritulio specialistas iš Kanados dėl Vokietijoje užsitęsusio sezono negalėjo iš karto prisijungti prie rinktinės, tad jo pareigas treniruotėse perėmė pagrindinis asistentas R.Pasco.

"Trenerių tikslas – kaip įmanoma geriau parengti žaidėjus čempionato kovoms, kad jie kiekvienose rungtynėse galėtų žaisti iš visų jėgų ir siekti federacijos vadovų iškeltų tikslų. Manau, kad kai prasidės pasaulio čempionatas, būsime pasiruošę mūsų laukiantiems iššūkiams. Apie būsimus varžovus kol kas negalvojame. Žinome, kad jie irgi tik pradeda ruoštis čempionatui, dar nėra aiškios galutinės sudėtys, tad nėra prasmės rūpintis jų reikalais. Akivaizdu, kad tai bus aukštesnio lygio varžovai, nei buvo žemesniame divizione, bet mes juos analizuosime prieš pat čempionatą", – tikino R.Pasco.

Dar aukštesnis lygis

Asociacijos "Hockey Lietuva" prezidentas D.Zubrus apie būsimus iššūkius taip pat kalbėjo atsargiai.

"Mes pakilome į aukštesnį lygį, žaisime su komandomis, su kuriomis dar nelabai teko žaisti. Bet mes kylame į viršų ir ruošiamės kiekvienas rungtynes laimėti. Aš ir anksčiau atvažiuodamas žaisti nelabai žinodavau, su kuo žaisime, kokio lygio tos komandos. Šiuo metu irgi panašiai. Žinoma, varžovai bus stipresni, bet mūsų tikslai nesikeičia – mes stengsimės laimėti. Kaip pavyks, šiuo metu dar nežinia, – samprotavo D.Zubrus. – Man džiugu, kad ledo ritulys Lietuvoje išgyvena pakilimą. Ir ledo ritulio treniruotes lankančių vaikų skaičius nuosekliai didėja. Tai ir maloniausia, nes būtent iš to vaikų susidomėjimo ateityje mes ir turėsime žaidėjų. Be to, gerėja ir ledo ritulio infrastruktūra, kiek žinau, Kaune ir Klaipėdoje turėtų atsirasti čiuožyklos. Lietuvos ledo ritulyje vyksta dalykai, kuriuos man labai malonu matyti ir norisi, kad jie tęstųsi."

Pasaulio ritulio čempionato I diviziono A grupės kovos vyks kitų metų balandžio 29 – gegužės 4 d. Kazachstane. Lietuvių varžovais bus iš elitinio diviziono iškritę baltarusiai, Pietų Korėjos ledo ritulininkai, vengrai, slovėnai ir šeimininkai kazachai. Paskutinį kartą dėl vietos tarp 16-os geriausių planetos ledo ritulio rinktinių lietuviai kovojo 2006 m. Tada Taline vykusio I diviziono B grupės turnyro lemiamose rungtynėse Lietuvos rinktinė nusileido Austrijai ir grupėje užėmė antrą vietą. Ši nesėkmė lietuviams užtvėrė kelią į elitines planetos pirmenybes.