Lietuvos klubai nepaliko šansų kaimynams

Pirmąją turnyro dieną kauniečiai 27:35 nusileido Klaipėdos „Dragūnui“. Lietuvos čempionai iš uostamiesčio be didesnio vargo ir tapo varžybų nugalėtojais. Kitame dienos mače „Granitas-Karys“ po atkaklios kovos 18:20 kapituliavo prieš Alytaus „Varsa-Stronglasas“.

„Rungtynės su alytiškiais pavyko visai neblogai, buvo laikomasi plano, tačiau laimėti sutrukdė pabaigoje nerealizuotos geros progos. Rungtynės su „Dragūno“ rankininkais mums parodė kiek dar reikia įdėti darbo į pasiruošimą tiek žaidime, tiek viens kito supratime. Labai pasigedau komandos charakterio, paprasčiausio noro žaisti. Tikiuosi, kad šios rungtynės bus pamoka ir ateityje daugiau taip nebus“, - teigė prie Kauno komandos vairo stojęs naujasis treneris Vaidotas Grosas.

Kita turnyro dieną kauniečiai 26:22 įveikė HC „Vilniaus“ ekipa ir 32:9 sutriuškino HK „Jūrmala sports“. Galiausiai paskutinę dieną 23:18 pranokti svečiai iš Estijos SK „Tapa“.

„Turnyro pasiekimus vertinu teigiamai. Pirmą dieną buvo padaryta per daug klaidų ir per daug nesėkmingų atakų į varžovų vartus, per mažai noro apginti savo vartus. Antrąją dieną pavyko susikaupti ir pasiekti dvi pergales. Buvo labiau laikomasi rungtynių plano, daugiau pastangų įdėta gynyboje ir be abejo atsirado noro laimėti. Trečią dieną vyrai taip pat laikėsi plano, norėjo apsiginti ir parodė, kad gali tai daryti“, - sakė antrasis „Granito-Kario“ treneris Lukas Feoktistovas.

Jis negailėjo ir individualių pagyrų auklėtiniams.

„Asmeniškai noriu pagirti Karolį Videiką ir Vladą Tomkevičių. Karolis labai puikiai išnaudojo savo šansą ir puikiai saugojo vartus, kai Jam buvo suteikta galimybė pradėti rungtynes prieš HC „Vilniaus“ ekipą. Per du sužaistus turnyrus, Vladas parodė kokį progresą galima padaryti per savaitę, įdėdamas daug darbo ir fizinių jėgų“, - teigė jis.