Lietuvos jaunimas po baudinių serijos krito prieš Kroatijos bendraamžius

Maksimaliai ilgai vykusiose rungtynėse Lietuvos ir Kroatijos rinktinės nugalėtoją išsiaiškino tik po baudinių serijos, kurioje tikslesni buvę kroatai šventė pergalę 2:1.



Rungtynes aktyviau pradėjo Kroatijos rinktinė, bet lietuviams vėliau pavyko išlyginti žaidimą. Tiesa, pirmoje kėlinio dalyje nepriekaištingai žaidė abejų komandų vartininkai sustabdydami visą prie jų vartų kilusį pavojų.



Lietuvos rinktinei pavyko pakeisti situaciją tuomet, kai Dovydas Laimutis pabėgo į greitą ataką ir išprovokavo oponentų nuobaudą. Daugumoje pats D. Laimutis įkirto prie vartų, o puikiai komandos draugą pastebėjęs Marijus Dumčius šiam atliko nepriekaištingą perdavimą, po kurio vienu lietumi atlikus metimą ritulys atsidūrė vartuose (18:41, rez. perd. M. Dumčius).



Antrąjį kėlinį daugumoje pradėjo jau kroatai, kurie du kartus buvo arti tikslo, bet Kazimiero Juknos gynybos pralaužti jie nesugebėjo. Sėkmingai lietuviai gynėsi ir antrą kartą pažeidę taisykles, o patys turėjo keletą progų tuomet, kai mažumoje kėlinio pabaigoje žaidė jau varžovai. Visgi, šį kartą galutinėje atakų fazėje Lietuvos rinktinei pristigo tikslumo.



Trečiajame kėlinyje Kroatijos rinktinei pavyko išlyginti rungtynių rezultatą. Gavęs progą metimui iš patogios situacijos Vito Idzanas iššovė nepriekaištingai ir pataikęs į vartų kampą netrukus džiaugėsi savo įvarčiu su komandos draugais (43:10, rez. perd. Karlo Marinkovičius).



Galimybes atsitiesti ir pelnyti pergalę per pagrindinį laiką lietuviams apsunkino gaunamos nuobaudos, kurių metu tekdavo paplušėti saugant savo vartus nuo kroatų išpuolio. Pavykus neutralizuoti pavojų Lietuvos rinktinei su oponentais teko žaisti pratęsimą.



Pratęsimo metu didžiąją laiko dalį ritulį kontroliavo kroatai, bet didesnio pavojaus prie lietuvių vartų jiems sukurti nepavyko. Tuo tarpu ritulį paskutinę pratęsimo minutę perėmę lietuviai uždirbo oponentų nuobaudą, tačiau jiems pritrūko laiko ją realizuoti.



Baudinių serijoje Lietuvos rinktinėje iš keturių bandymų pasižymėjo tik M. Dumčius, o kroatai realizavo net tris savo metimus ir anksčiau laiko užbaigė baudinių seriją bei džiaugėsi pergale.



Lietuvos rinktinės trenerio Mindaugo Kiero teigimu, šiandien jo komandai nepavyko žaisti tokiu stiliumi, kuriuo ledo ritulininkai žaidė per pirmuosius du susitikimus.



„Sunkiai pradėjome rungtynes ir nors pirmi pelnėme įvartį, buvo matoma, jog komanda šiandien atrodo sunkiau nei pirmose dvejose rungtynėse. Nors bandėme save pakelti ir vėl būti ta pačia greita rinktine, tai nepavyko iki galo. Dėl to rungtynių baigtis buvo neaiški iki pat rungtynių pabaigos. Gaila, kad nesugebėjome surasti savo žaidimo ir rungtynės baigėsi mums nesėkmingai“, - kalbėjo treneris.



Geriausiu rungtynių žaidėju pripažintas Dovydas Laimutis neslėpė, jog šį kartą komanda rungtynėms nebuvo taip pasiruošusi, kaip pirmų dviejų susitikimų metu.



„Šiandien ant ledo išėjome nepasiruošę šimtu procentų, kaip tai buvo rungtynėse su britais ir ispanais. Dėl to nesugebėjo užsikabinti ir gavosi toks rezultatas. Šiek tiek pritrūko ir sėkmės, kadangi viskas sprendėsi baudinių serijoje“, - teigė puolėjas.