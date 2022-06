Lietuvos ir Ukrainos rankininkai draugiškose rungtynėse pasidalijo po pergalę

Alytaus arenoje vykęs antras susitikimas klostėsi pagal panašų scenarijų, kaip ir pirmas. Pirmame kėlinyje keletą kartų keitėsi pirmaujanti komanda, bet nei vienai ekipai nepavyko įgyti didesnio negu dviejų įvarčių pranašumo. Pirmas kėlinys baigėsi lygiosiomis 15:15. Po pertraukos ukrainiečiams atitrūko keturiais įvarčiais, tačiau rungtynių pabaigoje šeimininkams pavyko ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą.

Lietuvos rankininkai iškovojo pergalę rezultatu 30:28. Pirmose rungtynėse antradienį ukrainiečiai laimėjo minimalia persvara 28:27.

„Norime labai nuoširdžiai padėkoti Lietuvos rankinio federacijai, kuri mus priėmė Lietuvoje. Esame be galo dėkingi, nes kai pasitraukėme iš karo niokojamos Ukrainos, likome be namų. Buvome susirinkę Vokietijoje, o dabar šiltai priimti Lietuvoje. Beveik savaitę Alytuje trukusi treniruočių stovykla mums buvo labai svarbi prieš Europos čempionato atrankos turnyrą. Atskiras „ačiū“ Zoporižės „Motor“ klube dirbančiam Lietuvos rinktinės treneriui Gintarui Savukynui už idėją pasikviesti mus į Lietuvą. Lietuvoje sulaukėme neįtikėtino palaikymo kiekviename žingsnyje. Nuolat girdėjome mus palaikančius šūkius „Slava Ukraini“. Net šiurpuliukai po kūną laksto, kaip Lietuva palaiko Ukrainą“, – sakė Ukrainos rinktinės treneris Viačeslavas Ločmanas.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 7 įvarčius pelnęs Karolis Antanavičius. 6 įvarčius prie pergalės pridėjo Aidenas Malašinskas, 4 kartus pasižymėjo Deividas Jovaišas.

„Sveikintina idėja sužaisti rungtynes su Ukrainos rinktine. Žinome, kokia situacija yra Ukrainoje ir jiems labai svarbu yra palaikymas. Be to draugiškos rungtynės buvo labai reikalingos abiems komandoms. Neturime daug treniruočių stovyklų, todėl visas kartu praleistas laikas yra brangus. Draugiškose rungtynėse ir treniruotėse galime šlifuoti savo žaidimą. Pirmose rungtynėse padarėme per daug klaidų. Treneris pasakė ką turime gerinti ir kur mažiau klysti. Šiandien pagerinome žaidimą ir pasiekėme pergalę. Tai ir yra pagrindinis tikslas, kad mūsų žaidimas gerėtų“, – sakė rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėse gretose žaidęs K. Antanavičius.

Geriausiems rungtynių žaidėjams – Lietuvos rinktinės vartininkui Lukui Gurskiui ir ukrainiečiui Dmytro Horihai prizus įteikė komandos draugų į Alytų atvykęs palaikyti, sunkią traumą besigydantis Čempionų lygos laimėtojas Jonas Truchanovičius.