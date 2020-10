Lietuvos čempionato apžvalga: praėjusio sezono lyderiai sugrįžo pergalingai

Ledo ritulio savaitę pradėjo akistata tarp dviejų puikiai viena kitą pažįstančių komandų. „Baltų Ainiai“ dar pernai sudarė bendrą komandą su klaipėdiečiais, kurie šiemet čempionate jau dalyvauja jungtinėje „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ ekipoje. Principiniame mūšyje savo pranašumą įrodė kauniečiai, iškovodami pergalę 5:1 ir įsirašydami pirmąją pergalę čempionate. Tuo tarpu nesėkmę patyrusiai Elektrėnų – Klaipėdos komandai pirmųjų taškų vis dar teks palaukti.

Dar dvi rungtynės Lietuvos čempionate įvyko sekmadienį. Pirmose iš jų žiūrovai išvydo įspūdingą trilerį, pasibaigusį Vilniaus „Hockey Punks“ triumfu. Pirmose savo sezono rungtynėse sostinės atstovai po baudinių serijos 5:4 palaužė „Energiją – Geležinį Vilką“, kuriai tai buvo pirmoji nesėkmė po trijų iš eilės pergalingų rungtynių.

Savaitę užbaigė Kauno derbis, kuriame savo startą čempionate užtikrintu žaidimu paminėjo „Kaunas Hockey“. Praėjusio sezono nugalėtojai 5:0 įveikė „Baltų Ainių“ komandą ir sėkmingai sugrįžo į Lietuvos čempionato kovas.

Nelengvas darbo krūvis. „Baltų Ainiai“ praėjusią savaitę vieninteliai žaidė dukart, o daugiausiai darbo savaitės metu neabejotinai teko jų vartininkui Kristupui Pranckiečiui. Iš viso per du mačus į jo vartus skriejo net 102 metimai, iš kurių 18-metis nesulaikė 6 mėginimų. 94,12 proc. atremtų metimų procentas leidžia neabejoti, jog kauniečių vartininkas, kol kas, didžiausią sezono išbandymą atlaikė sėkmingai.

Patirties svarba. 39-erių metų Rolandas Aliukonis sėkmingai įrodinėja, kad metai pase žengus ant ledo nieko nereiškia. Eilinį sezoną Lietuvos čempionate pradėjęs elektrėniškis sekmadienį puikiai skirstė ritulius komandos draugams ir trimis rezultatyviais perdavimais leido „Energijai – Geležiniam Vilkui“ išvengti pralaimėjimo per pagrindinį laiką, o jau septynis rezultatyvumo balus per keturis mačus surinkęs gynėjas pagal šį rodiklį neturi lygių Lietuvos čempionate tarp savo pozicijos žaidėjų.

Nesurežisuotas 15-mečio debiutas. Praėjusį ketvirtadienį „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ komandoje debiutavo vartininkas Domas Makarevičius. Visgi, 15-metis iš Klaipėdos vargu ar galėjo įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis jam teks stoti į vartus: rungtynėse prieš „Baltų Ainius“ pagrindinis komandos vartininkas Maksimas Ponomarenko užsidirbo drausminę nuobaudą ir buvo priverstas palikti aikštę iki mačo pabaigos likus vos 28 sekundėms, o į jo vietą stojo gerokai jaunesnis kolega. Nepaisant to, kad jaunuolio debiutas truko mažiau nei pusę minutės, oponentai iš Kauno pasistengė įdėti savo antspaudą į jo istorines akimirkas spėdami pasiųsti ritulį į D. Makarevičiaus ginamus vartus.

Veteranų susibūrimas. Sekmadienio rungtynėse tarp „Energijos – Geležinio Vilko“ ir „Hockey Punks“ komandų, žiūrovai ant ledo galėjo vienu metu išvysti keturių iš penkių vyriausių čempionato žaidėjų pasirodymą. „Pankų“ atstovai Darius Janušonis ir Martynas Šlikas Lietuvos čempionate žaidžia jau įkopę į penktąją dešimtį, o prie jos artėja ir jų kolegos kitoje aikštės pusėje – Rolandas Aliukonis bei Karolis Kubilius.

Nesuderinti ginklai. Praėjusį sezoną „Kaunas Hockey“ ekipa buvo geriausiai kiekybines persvaras lygoje realizavusi komanda, o šiemet jiems jau pirmuoju bandymu pavyko įvarčiu nubausti „Baltų Ainius“ už jų pražangą. Visgi, nepaisant to, kad po to jų oponentai dar 12-ką kartų pažeidė taisykles, išnaudoti savo daugumų jiems nepavykdavo net ir turint dviejų žaidėjų kiekybinį pranašumą. Tiesa, 63 kauniečių per mačą atlikti metimai sufleruoja, kad kitą kartą varžovams taip lengvai išvengti maksimalios bausmės prieš „Kauno Hockey“ daugumos brigadą gali ir nepavykti.

Pasiteisinusi rizika. Šią savaitę pirmą kartą galėjome išvysti rungtynių pabaigas, kuriose besivejančiai komandai teko bandyti vartininką keisti šeštuoju aikštės žaidėju. Jei „Energijos Hockey – HC Klaipėdos“ ekipai vos po septynių sekundžių teko grąžinti vartininką taip ir neišnaudojus dirbtinio kiekybinio pranašumo, „Hockey Punks“ pademonstravo, jog pamatuota rizika gali būti labai produktyvi. Simui Baltūnui sėdus ant suolo ir užleidus vietą ant ledo šeštam aikštės žaidėjui, „pankų“ atstovui Rokui Bacevičiui prireikė vos devynių sekundžių išlyginant rezultatą ir pasiunčiant mačą į pratęsimą.

Indėlis iš Latvijos. Pastaraisiais metais Lietuvos čempionate žaidėjų iš Latvijos nebūdavo, o kelis metus trukusį laikotarpį užbaigė „Baltų Ainiai“ į savo gretas pasikviesdami du kaimynų žaidėjus – Konstantiną Gribulą ir Nikitą Svajorvą. Latviai ilgai nelaukdami įrodė turintys ką pasiūlyti šiame čempionate, įvarčiais padėję kauniečiams iškovoti pirmąją šio sezono pergalę.

Debiutantų startas. Po trečios čempionato savaitės lygoje liko vos viena taškų dar neturinti komanda – „Energija Hockey – HC Klaipėda“. Visgi, jungtinei komandai liūdėti dėl tokio starto Lietuvos čempionate dar tikrai nederėtų. Prieš akis lygos naujokų dar laukia 18 rungtynių ir daug galimybių atsitiesti bei pavyti į priekį pabėgusius oponentus.

MVP. „Hockey Punks“ ilgai teko laukti savo starto Lietuvos čempionate, o pirmose sezono rungtynėse jiems ne tik trūko žaidybinės praktikos, tačiau ir ne vieno komandai dar negalinčio padėti žaidėjo. Visgi, Povilui Vereniui tai buvo nė motais – jau pirmajame kėlinyje „pankų“ puolėjas trimis įvarčiais pasiekė „hat-tricką“, o nuo atsakomybės jis nebėgo ir svarbiausiais mačo momentais. Rezultatyviu perdavimu padėjęs vilniečiams išplėšti pratęsimą, vėliau Lietuvos rinktinės puolėjas neklydo realizuodamas abu savo baudinius, tarp kurių ir rungtynes užbaigusį pergalingą bandymą.