Lietuviai atsiliko nuo estų vienu tašku

Neeilinis šuolis į tolį

Estijos lengvaatlečiai surinko iš viso 276 taškus, mūsiškiai – 275. Trečią vietą užėmę varžybų šeimininkai latviai (renginys įvyko Uogrėje) pelnė 247 tšk.

Geriausi čempionato lengvaatlečiai pagal "World Athletics" taškų skaičiavimo lentelę – mūsiškiai: šuolininkė į tolį J.Petrokaitė (1 123 tšk.) ir disko metikas A.Gudžius (1 215 tšk.).

Asmeninį rekordą pagerinusios J.Petrokaitės rezultatas (6 m 57 cm) – septintas per visą Lietuvos lengvosios atletikos istoriją.

Toliau yra nuošokusios Irena Oženko (7 m 20 cm), Nijolė Medvedeva (7 m 14 cm), Vilhelmina Bardauskienė (7 m 09 cm), Margarita Butkienė (7 m 00 cm), Svetlana Baziukienė (6 m 60 cm) ir Remigija Nazarovienė (6 m 58 cm).

"Savęs nenustebinau, gal net ir daugiau tikėjausi. Žinau, kad šis rezultatas – ne riba, dirbsime toliau", – užtikrino J.Petrokaitė.

Nustelbė estų lyderį

A.Gudžius pagerino Baltijos šalių čempionatų disko metimo rekordą – 68 m 41 cm.

Antrą vietą užėmęs Estijos čempionas Martinas Kupperis atsiliko daugiau nei 6,5 m (61 m 77 cm), trečias buvo kitas Lietuvos lengvaatletis Aleksas Abromavičius (59 m 79 cm).

"Ketvirtas metimas buvo per 69 m, bet užmyniau sektorių ribojančią liniją. Gaila... Vis dėlto matyti, kad ir per varžybas artėju prie 70 m, viskas klostosi gera linkme", – kalbėjo A.Gudžius.

Rugpjūčio 19-ąją jis išmėgins jėgas "World Athletics Continental Tour" kategorijos varžybose Vengrijoje, o 23 d. startuos Stokholme, kur bus surengtas Deimantinės lygos ketvirtas etapas. Švedijos sostinėje diską mėtyti ruošiasi ir šio sezono lyderis Danielis Stahlis.

Triskart čempionai

Po tris aukso medalius iškovojo Modesta Justė Morauskaitė (400 m – 53,22 sek., 400 m barjerinis bėgimas – 57,69 sek., o su komanda laimėjo estafetę 4 po 400 m) ir Gediminas Truskauskas (100 m – 10,50 sek., 200 m – 21,12 sek. ir šventė pergalę su bendražygiais estafetėje 4 po 100 m).

Tris aukso medalius Uogrėje iškovojo M.J.Morauskaitė. (Evaldo Šemioto nuotr.)

"Pasirodymą vertinu labai gerai. Pirmas tikslas buvo laimėti 400 m rungtį – pavyko. Per barjerinį bėgimą norėjau įveikti kliūtis kuo techniškiau – manau, irgi viską atlikau sklandžiai. Be to, uždirbau daug taškų komandai", – džiaugėsi M.J.Morauskaitė.

Rugpjūčio 22-ąją sportininkų Vilniuje, "Vingio" stadione, laukia Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) taurės atviros varžybos.

Prizininkai

Aukso medaliai: Modesta Justė Morauskaitė (400 m – 53,22 sek., 400 m barjerinis bėgimas – 57,69 sek.), Ieva Zarankaitė (disko metimas – 59 m 51 cm, rutulio stūmimas – 15 m 55 cm), Brigita Virbalytė-Dimšienė (5 000 m sportinis ėjimas – 22 min. 20,05 sek.), Jogailė Petrokaitė (šuoliai į tolį – 6 m 57 cm), Gediminas Truskauskas (100 m – 10,50 sek., 200 m – 21,12 sek.), Benediktas Mickus (800 m – 1 min. 49,54 sek.), Simas Bertašius (1 500 m – 3 min. 41,21 sek.), Andrius Gudžius (disko metimas – 68 m 41 cm), Tomas Lotužis (šuoliai į tolį – 7 m 55 cm, trišuolis – 15 m 57 cm), Adrijus Glebauskas (šuoliai į aukštį – 2 m 22 cm), Marius Žiūkas (10 000 m sportinis ėjimas – 40 min. 49,89 sek.), Lietuvos 1-oji komanda (vyrų estafetė 4 po 100 m, G.Truskauskas, Ugnius Savickas, Giedrius Rupeika ir Rokas Silkinis – 41,28 sek.), Lietuvos moterų komanda (estafetė 4 po 400 m, Kamilė Gargasaitė, Ema Sarafinaitė, Eva Misiūnaitė ir Modesta Justė Morauskaitė – 3 min. 42,84 sek.).

Sidabro medaliai: Akvilė Andriukaitytė (200 m – 24,34 sek.), Eva Misiūnaitė (400 m – 54,41 sek.), Auksė Linkutė (3 000 m kliūtinis bėgimas – 11 min. 08,05 sek.), Gabrielė Čeponytė (100 m barjerinis bėgimas – 14,00 sek.), Modesta Justė Morauskaitė (400 m barjerinis bėgimas – 57,69 sek.), Viktorija Varnagirytė (1 500 m – 4 min. 31,14 sek.), Monika Vaiciukevičiūtė (5 000 m sportinis ėjimas – 22 min. 54,23 sek.), Zinaida Sendriūtė (disko metimas – 58 m 12 cm), Agnė Jonkutė (rutulio stūmimas – 14 m 40 cm), Vaida Padimanskaitė (trišuolis – 13 m 25 cm), Rapolas Saulius (110 m barjerinis bėgimas – 13,98 sek.), Paulius Svarauskas (trišuolis – 15 m 15 cm), Tomas Vasiliauskas (kūjo metimas – 68 m 19 cm), Artūras Mastianica (10 000 m sportinis ėjimas – 41 min. 46,70 sek.), Lietuvos 2-oji komanda (vyrų estafetė 4 po 100 m, Kristupas Seikauskas, Gabrielius Bžeskis, Domantas Dobrega ir Einius Trumpa – 42,45 sek.).

Bronzos medaliai: Akvilė Andriukaitytė (100 m – 11,92 sek.), Meda Repšytė (3 000 m kliūtinis bėgimas – 11 min. 10,51 sek.), Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (5 000 m – 16 min. 45,91 sek.), Ugnius Savickas (200 m – 21,85 sek.), Dariušas Križanovskis (400 m – 48,58 sek.), Giedrius Valinčius (3000 m kliūtinis bėgimas – 9 min. 22,48 sek.), Rokas Ickys (110 m barjerinis bėgimas – 14,00 sek.), Osvaldas Gedrimas (šuoliai su kartimi – 4 m 95 cm), Aleksas Abromavičius (disko metimas – 59 m 79 cm), Edis Matusevičius (ieties metimas – 76 m 39 cm), Šarūnas Banevičius (rutulio stūmimas – 18 m 20 cm), Lietuvos moterų komanda (estafetė 4 po 100 m, Aistė Unskinaitė, Akvilė Andriukaitytė, Jogailė Petrokaitė ir Gabrielė Kaminskaitė – 46,26 sek.), Lietuvos vyrų komanda (estafetė 4 po 400 m, Einius Trumpa, Lukas Šermukšnis, Dariušas Križanovskis ir Benediktas Mickus – 3 min. 15,57 sek.).