Kovotojų dramos „Žalgirio“ arenoje abejingų nepaliko

Manevrai nepadėjo

Kauno „Žalgirio“ arenoje savaitgalį karaliavo kovos menų atstovai. Tarptautiniame turnyre „King of Kings“ pagal kikbokso ir bušido taisykles susikovė atletai iš aštuonių valstybių, o vakaro vinimi tapo S.Santanos akistata su kauniečiu Matu Pultaražinsku. Atkaklioje dvikovoje dėl KOK pasaulio čempiono vardo triumfavo šeimininkų atstovas, tačiau aistros nerimo ir jai pasibaigus.

S.Santana per pagrindinį kovos laiką kiek nusileido M.Pultaražinskui, bet dar prieš kopdamas į ringą buvo gavęs vieno raundo pranašumą. Pagal turnyro taisykles abu dalyviai išvakarėse turėjo įveikti oficialią svėrimo procedūrą, kad neviršytų savo kategorijos (iki 65 kg) limito. Svečias tai padarė iškart, o Kauno „Titano“ klubo narys pavėlavo keliomis valandomis. Už tai jam buvo skirta bauda – pralaimėjimas viename raunde. Vis dėlto sunkumai kauniečio nesustabdė. Jis laimėjo daugiau raundų per pagrindinį laiką, todėl teisėjų komisija paskelbė lygiąsias ir paskyrė papildomą raundą. Per pratęsimą M.Pultaražinsko pranašumas jau niekam nekėlė abejonių. Žinoma, išskyrus S.Santaną. Šis iš pradžių nesulaukė apdovanojimų ceremonijos ir paliko ringą, bet netrukus grįžo ir išdėjo į šuns dienas teisėjų sprendimą. Toks karštakošio iš Norvegijos išsišokimas sukėlė šypsenas tiek jo varžovo stovykloje, tiek organizatorių veiduose. Sekmadienį paaiškėjo, kad šypsotasi ne be priežasties.

Kitą dieną po kovos S.Santana pats atsiprašė dėl savo elgesio. Jis suprato, kad gerokai pasikarščiavo.

„Kitą dieną po kovos S.Santana pats atsiprašė dėl savo elgesio. Jis suprato, kad gerokai pasikarščiavo. Natūralu, kad jam, tituluotam ir labai patyrusiam čempionui, apmaudu pralaimėti dešimtmečiu jaunesniam vyrukui iš Lietuvos. Objektyviai vertinant, M.Pultaražinskas buvo gerokai pranašesnis ir visiškai pelnytai laimėjo čempiono diržą“, – komentavo renginio organizatorius Donatas Simanaitis.

Sunki trauma nesustabdė

Pasak Lietuvos bušido federacijos prezidento, ir kitose kovose lietuvių pranašumas nekėlė abejonių.

Įspūdingai atrodė dviejų sunkiasvorių – Manto Rimdeikos ir Sašos Polugičiaus susidūrimas. Nors svorio kategorija buvo apibrėžta – daugiau nei 95 kg, lietuvis svėrė apie 110 kg, o jo oponentas – beveik 130 kg. Nepaisant didžiulio masės pranašumo, serbų kilmės meškinas iš Vokietijos pripažino varžovo persvarą. M.Rimdeikos nesustabdė ir jau pirmajame raunde patirta dešinės rankos trauma, kurią jam gali tekti gydytis beveik pusę metų.

Išbandymų netruko ir klubo „Fighter House“ nariui Vitui Karosui. Kaunietis dar per pristatymą eidamas į ringą slystelėjo ir susižeidė koją, o kovos metu susilaužė riešą, tačiau vis tiek nugalėjo Jakubą Kwasniewskį iš Lenkijos.

Pagarba: po aršios kovos nugalėtojas V.Karosas (dešinėje) padėkojo varžovui iš Lenkijos./ Regimanto Zakšensko nuotr.

Pasižymėjo ir kitas šio klubo atstovas Mantas Kondratavičius, vos per 6 sek. nokautavęs Nikolajų Garbuzą iš Moldovos ir pasiekęs bušido turnyrų Lietuvoje absoliutų rekordą. Iki šiol galiojęs rekordas – pergalė per 9 sek.

Žaibišku laimėjimu pasižymėjo sunkiasvoris Tomas Pakutinskas, per 13 sek. suvystęs Soslaną Gasijevą iš Sakartvelo. MMA kovoje debiutavęs klubo „One Blood“ atletas Nauris Lukošiūnas per 41 sek. smūgių kruša nušlavė rumuną Nicolą Iksarį, o Erikas Golubovskis per kiek daugiau nei 1 minutę užsmaugė suomį Jussi Pirttikangą. Vitoldas Jagėlo antrajame raunde nepaliko šansų kartvelui Nikai Khelaidzei.

Žada skambų finišą

Įtikinamai savo priešininką pranoko ir klubo „Figthersland“ lyderis Ignas Barysas. Jis bendru teisėjų sprendimu palaužė geležinį charakterį pademonstravusį Lenkijos kovos menų veteraną Filipą Ržadeką. KOK čempionas Mindaugas Narauskas techniniu nokautu pranoko portugalą Thiago Mendesą.

Efektingai: kai kurie atletai tiesiog skraidė po ringą./ Regimanto Zakšensko nuotr.

Gustas Dimša įveikė Arnestą Naujoką, Samuelis Šorochovas nugalėjo Bruno Brogesą iš Portugalijos, Edvinas Šalkovskis pranoko Evaldą Beleišį.

Pasak D.Simanaičio, įtikinamos šeimininkų pergalės anaiptol nerodo priešininkų silpnumo, o atspindi itin atsakingą lietuvių pasirengimą vienam svarbiausių sezono startų.

„Tarp lietuvių įveiktų kovotojų yra ne vienas įvairių organizacijų Europos ir pasaulio čempionas. Kai kurie priešininkai mūsiškius buvo nugalėję, bet Kaune, palaikomi minios savo sirgalių, šeimininkai pelnytai pasiekė revanšą“, – kalbėjo LBF prezidentas.

Jo žodžiais, šis sezonas geriausiems Lietuvos meistrams dar nesibaigė. Finaliniu jo akordu taps „KOK Mega Series“ turnyras „Dynamite“ gruodžio 22 d. „Žalgirio“ arenoje. Jo metu drauge su mūsų šalies ir užsienio kovos menų žvaigždėmis į ringą kops ir naujasis organizacijos „Glory“ pasaulio čempionas Sergejus Maslobojevas.