Karantinas pakišo koją ir dviračių sportui: planuose – naujos datos

Preliminariai buvo numatyta, kad pajėgiausi Lietuvos plento dviratininkai varžysis birželio 18–21 d. Ignalinoje, tačiau karantinas dėl koronaviruso sujaukė planus.

Pokyčių neišvengė ir prestižiškiausios tarptautinės lenktynės – kai kurioms iš jų šiemet parinktos naujos datos, kitos perkeltos į 2021-uosius.

UCI ketina elitinę "WorldTour" seriją pratęsti nuo rugpjūčio 1-osios – tądien Italijoje numatytos "Strade Bianche" varžybos.

Rugpjūčio 5–9 d. planuojamos "Tour de Pologne" (Lenkija), o rugpjūčio 29–rugsėjo 20 d. legendinės "Tour de France" lenktynės. Tikimasi, kad spalio 3–25 d. pavyks surengti "Giro d'Italia". Spalio 20–lapkričio 8 d. dviratininkų lauks "Vuelta a Espana".

Planuojama, kad legendinės "Tour de France" lenktynės vyks rugpjūčio 29–rugsėjo 20 dienomis.

Pasaulio dviračių plento čempionatas Eglyje ir Martinji (Šveicarija) vyks rugsėjo 20–27 d. Rugsėjo 9–13 d. Trente (Italija) turėjęs vykti Europos čempionatas perkeltas į 2021-uosius.

Šiemet spalio 25-ąją numatoma surengti pirmąsias moterų lenktynes iš Paryžiaus į Rubė.

"Per tokias krizes, kaip kad ši pandemija, dviračių sportas itin pažeidžiamas, nes komandų pajamos priklauso nuo rėmėjų ir varžybų organizatorių, retais atvejais – nuo televizijos transliacijų. Šiuo metu dauguma rėmėjų pirmiausia stengiasi išgyventi patys", – teigė rinkodaros agentūros "M2 Sports" vadovas Steve'as Fry.

Naujos varžybų datos gali būti keičiamos dėl tam tikrose teritorijose taikomų apribojimų. Be to, UCI atkreipė dėmesį, kad padėtis keičiasi ir dėl to gali prireikti dar kartą pakoreguoti kalendorių, atsižvelgiant į pandemijos raidą.

Nacionalinių federacijų organizuojami čempionatai turėtų vykti rugpjūčio 20–23 d., tačiau tai priklausys nuo to, ar tuo metu renginiams bus tinkamos sąlygos.