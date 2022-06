Jaunieji sportininkai „Western Union Lietuva“ mokymuose rado ir žinių, ir įkvėpimo

Mokymai buvo skirti jaunimo lyderystei skatinti. Profesionalios, ne kartą su sportininkais dirbusios lektorės dieną pasidalydavo perpus: viena pasakodavo, kaip išmaniai ir praktiškai asmeninę lyderystę išreikšti per socialinius tinklus ir kitas viešinimo priemones, kita – koučerė ir psichologė – mokė būti lyderiu ne tik sporte, bet ir gyvenime.

Seminaruose, kurie beveik du mėnesius vyko devyniose įstaigose, dalyvavo 164 jaunieji sportininkai. Pernai LTOK ir tarptautinio paramos fondo „Western Union Lietuva“ rengiamuose mokymuose dalyvavo 102 sportininkai iš Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio.

Šiemet seminarų geografija išsiplėtė – mokymuose dalyvavo Kauno „Žalgirio“ futbolo akademijos, Kauno „Žalgirio“ krepšinio akademijos, Kauno sporto mokyklos „Startas“, Kėdainių sporto klubo, Garliavos sporto centro, Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos, Palangos sporto centro, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro, Ukmergės sporto centro auklėtiniai.

Pradėjusios nuo Kauno, lektorės balandžio mėnesį apvažiavo Panevėžį, Kėdainius, Garliavą, Klaipėdą, Palangą, Molėtus, Ukmergę. Kiekvieną kartą pasitelkdamos žaidimus, praktines užduotis, dalydamosi savo patirtimi jos dirbo grupėse nuo keliolikos iki dvidešimties žmonių. Tik taip, kalbantis gana asmeniškai, o ne didžiulėms auditorijoms, galima pasiekti geriausių rezultatų.

Ar šiuolaikinius jaunus žmones lengva kažkuo sudominti, įsiūlyti jiems teorinių žinių?

Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos vadovas, treneris Alfredas Kaniava neabejoja: tikrai taip, tiesiog reikia paieškoti jiems patrauklios mokymosi formos, o užkabinus ant kabliuko jau paprasta diegti dar daugiau žinių, sukti naudinga kryptimi.

„Girdžiu iš kolegų – trenerių ir pedagogų, kurie vaikus skirsto į kartas, kad štai dabartinė Z karta mažai kuo domisi. Mano nuomonė šiuo klausimu skiriasi. Taip, galbūt pagundų, naujovių, kurios jiems svarbios, šiandien yra gerokai daugiau nei turėjo vyresnieji. Bet vaikų žinių troškulys, domėjimasis, sakyčiau, net didesnis nei ankstesnių kartų. Kai naujausiomis technologijomis vaiką prisitrauki, grubiai tariant, iš gatvės, jį supažindini su įdomia sporto šaka, tam tikra veikla, karjeros galimybėmis, jis tampa šito dalyko fanu. Ir tada jau toliau galima ugdyti asmenybę, lenkti ta linkme, kuriai jis gabus. Šie mokymai buvo būtent apie tai. Jie vaikams, jų treneriams parodė, kokia bus sporto, jo vadybos ar administravimo ateitis“, – pasakoja A.Kaniava ir priduria, kad būtent per šiuos kursus vaikai suprato, jog skaitmeninėje erdvėje kartais elgiasi kiek neatsakingai. Bet taip nutinka, kai trūksta tam tikrų specifinių žinių.

Po seminaro treneris sukvietė visus vienuolika jo dalyvių arbatos – rūpėjo išgirsti iš pirmų lūpų, kokios naudos tą dieną gavo. „Jie jau turėjo ką pasakyti apie asmeninį prekės ženklą, vertybes, kaip kurti savo vardą, iš neišmanymo neprisidaryti žalos, burti sekėjų ratą. Ir pavartojo žodį „solidu“ – gavę tikslingų žinių apie socialinių tinklų tvarkymą, jau žinojo, jog jų elgesys interneto erdvėje, informacija, kurią ten transliuoja, ne visada yra solidūs. Suprato, kiek, kuo, kaip – kokiu formatu dalintis, kokiu pranašumu tai gali virsti kuriant savo įvaizdį ateityje“, – auklėtinių įspūdžius perteikė treneris.

Ukmergės sporto centro direktoriaus pavaduotoja ugdymo klausimais Miglė Ivanauskienė džiaugiasi, jog po šių mokymų daugelis juose dalyvavusių 16–18 metų jaunųjų sportininkų pripažino: jų ateities pasirinkimas tapti treneriais dar labiau sustiprėjo. Seminare dalyvavo 20 įvairių sporto šakų – krepšinio, dziudo, kikbokso, šokių – atstovai. Visi rimtai žvelgia į karjerą, tad per mokymus gaudė kiekvieną žodį ir džiaugėsi nauda.

„Moksleiviams labai patiko motyvuotos ir motyvuojančios lektorės, kurios savo energija nepaliko abejingų. Įdomios užduotys, teorinių žinių pateikimo būdai neleido nuobodžiauti“, – pasakojo M.Ivanauskienė.

Viena lektorių – psichologė, sertifikuota įgūdžių lavinimo trenerė, koučingo specialistė Vega Dikčienė džiaugėsi visuose miestuose sutiktu jaunimu: „Daugumos nereikėjo stengtis kaip nors sudominti, jie jau patys yra šviesūs ir besidomintys viskuo, kas gyvenime atrodo svarbu. Jie – sportininkai, orientuoti į rezultatą, tikslo siekimą, tad asmeninio efektyvumo tema buvo laiku ir vietoje. Mokymai vyko per veiklą, patirtis, pavyzdžius. Pirmoji grupė mane išprovokavo pasakydama taip: „Nepasakokit apie kitus, geriau pakalbėkit apie save.“ Tad ir temą perteikiau per savo gyvenimo kelionę. Pati irgi esu lyderė, mokymo centro vadovė, visada dirbau psichologe, o dabar mokausi psichoterapijos.“

Lektorė pabrėžė, kad panašaus pobūdžio mokymuose daug lemia dalyvių amžius – septyniolikmečiai, aštuoniolikmečiai jau kitaip jaučia ir vertina save, dėstomus dalykus, jaunesnieji labiau linkę būti tiesiog klausytojais.

„Nagrinėjome, ar gali būti lyderis kitiems, juos suburti, kviesti judėti tam tikra kryptimi, jei pats sau nesi lyderis – nedisciplinuotas. Kalbėjome, kad pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Tema – nelengva, bet labai įdomi. Per žaidimus, padiskutavimus, kitas veiklas keturios valandos prabėgdavo kaip akimirka. Grįždavau po šių mokymų pakylėta. Draugams juokiausi, kad ne aš atlyginimą turėčiau gauti, o pati primokėti už tas pozityvias emocijas, už dalyvių švarumą, tikrumą – be jokio apsimetinėjimo, be pompastikos. Tas jaunimas – nuostabus“, – būsimaisiais sporto lyderiais žavėjosi V.Dikčienė.

LTOK su „Western Union Lietuva“ paramos sutartį pasirašė praėjusių metų rugsėjį. Bendradarbiavimo tikslas – padėti jauniesiems sportininkams tobulėti ne tik sporto aikštelėse, bet ir kaip asmenybėms, supažindinti su antrosios karjeros galimybėmis.