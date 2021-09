Istorinis argentiniečių šansas ir brazilų noras trinktelėti durimis

Nors Brazilijos rinktinė pusfinalyje 1:2 nusileido Argentinai, tačiau brazilų strategas Xavieras Marquinhos po pralaimėjimo nepasidavė liūdnoms mintims. „Rungtynės buvo labai aukšto lygio, mes stengėmės iš visų jėgų atakuoti, bet Argentina labai atkakliai gynėsi. Varžovai žaidė maksimaliai susikaupę, jie pademonstravo aukšto lygio futbolą ir pelnytai laimėjo. Mes padarėme daugiau klaidų – ir už tai buvome nubausti. Argentina neleido mums žaisti laisvai, nesuteikė erdvės. Bet man atrodo, kad nors ir pralaimėjome, sužaidėme geras rungtynes, nebuvom beviltiški, tam tikrais epizodais diktavome savo žaidimo ritmą. Bet to neužteko.

Sveikinu Argentiną. Nesijaučiame skaudžiai pralaimėję. Manau, kad mes šiame čempionate smarkiai patobulėjome. Nors ir nežaisime finale, bet pademonstravome neblogus rezultatus. Didžiuojuosi savo komanda, nes žinau, kokių problemų ir sunkumų mes turėjome pasirengimo čempionatui eigoje. Aišku, nesu laimingas pralaimėjęs, bet džiaugiuosi savo komandos pasirodymu. Manau, kad ši nesėkmė padės mums eiti į priekį. Augimas sporte yra įmanomas, kai yra sveika ir stipri konkurencija. Argentina ilgai stebėjo Braziliją, mokėsi ir tai padėjo jai užaugti. Dabar jau metas brazilams mokytis, tobulėti“, – konstatavo Brazilijos rinktinės vyriausias treneris.

Per savo istoriją penkis kartus pasaulio salės fubolo čempionatuose triumfavusi Brazilijos rinktinė sekmadienį stos į kovą dėl trečios vietos. X. Marquinhos teigimu, po tragiško pasirodymo 2016 metais Kolumbijoje, kai Brazilija iš kovos pasitraukė aštuntfinalyje, bronzos medaliai būtų puikus pasiekimas. „Kalbant apie augimą ir tobulėjimą – kiekvienos rungtynės yra vertingos. Manau, kad trečią vietą laimėti yra net geriau nei antrą, nes iškovojęs bronzą laimi paskutines rungtynes. Mes kuriame naują komandą, ruošiamės naujam atrankos varžybų ciklui. Ir jo pradžia bus rungtynės dėl bronzos. Nežinau, kaip jausis mano žaidėjai, kaip jie susitaikys su pralaimėjimu. Aš pasistengsiu padaryti viską, kad jie sekmadienį būtų pasirengę dar vienam mūšiui. Mes puikiai grūmėmės pusfinalyje, bet turime tęsti kovą ir pasistengti pergale užbaigti čempionatą“, – teigė X. Marquinhos.

Tuo metu antrą kartą iš eilės pasaulio čempionato finale žaisiančios Argentinos rinktinės vyriausias treneris Matias Lucuix teigė, kad akistata su Brazilija buvo labai sunki ir sekinanti, o pergalę lėmė jo auklėtinių valia ir užsispyrimas. „Manau, kad mes žaidėme su viena geriausių Brazilijos rinktinių per visą istoriją. Ši Brazilijos rinktinė turi daug talentingų žaidėjų ir yra tikrai puiki komanda. Mes žinojome, kad bus labai sunku, kad teks kentėti, daug dirbti gynyboje. Bet visi mano žaidėjai yra tikri kovotojai. Be to, mes žinojome, kad laimėti galime tik atidavę daugiau nei 100 procentų jėgų – ir mums tai pavyko. Bet tai dar ne pabaiga, dar liko vienas žingsnis. Turime labai didelius lūkesčius ir viltis. Finalas – yra mūsų svajonė. Negalime sustoti, nes esame per žingsnį nuo dangaus vartų“, – vaizdingai kalbėjo Argentinos rinktinės strategas.

Ketvirtadienį antrame pusfinalyje susitiks Portugalija ir Kazachstanas. Nugalėtojas žais finale su Argentina, o pralaimėjusi komanda grumsis dėl bronzos su Brazilija. „Nežinome savo varžovo, bet mes norime iškovoti pagrindinį trofėjų, tad iš tiesų nelabai svarbu, su kuo reikės žaisti finale. Žinome, kad turime unikalią galimybę apginti čempionų titulą. Mes nesitenkinsime jokiu kitu tikslu – tik pergale finale. Siekdami šio tikslo atidavėme daug jėgų, bet tikrai dabar negalime sustoti. Esame tikra komanda, mes niekada nepasiduodame ir iš visų jėgų sieksime įeiti į istoriją“, – pareiškė M. Lucuix.

FIFA salės futbolo pasaulio čempionato finalas įvyks sekmadienį Kaune.