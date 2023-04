Į Lietuvą planuojama grąžinti pasaulio ledo ritulio I diviziono čempionatą

Jeigu Lietuvai būtų patikėta surengti pasaulio I diviziono A grupės čempionatą, tai būtų pirmas kartas per visą šalies sporto istoriją. Šie planai pristatyti Nacionalinėje sporto agentūroje.

Siekis didinti Lietuvos ir ledo ritulio žinomumą

Paraišką Tarptautinei ledo ritulio federacijai balandį teiksianti asociacija „Hockey Lietuva“ planuoja pasaulio I diviziono A arba B grupės čempionatą rengti 2024 m. balandžio 20–27 d. Šešių rinktinių kovos vyktų Vilniaus „Avia Solutions Group“ arenoje, kurioje tilptų 8 tūkst. ledo ritulio sirgalių. Planuojama, kad renginyje iš viso apsilankytų apie 40 tūkst. sirgalių iš Lietuvos ir užsienio.

„Nusprendėme jau 3 kartą pabandyti surengti pasaulio I diviziono čempionatą, nes norime didinti Lietuvos ir ledo ritulio žinomumą. Be to, žaisdami namuose, pasiekiame geresnius rezultatus. Tikimės, kad savų žiūrovų palaikymas padės laimėti aukščiausią vietą, kokią esame pasiekę per visą šalies istoriją. Taip pat galvojame apie ekonominę naudą tiek miestui, tiek šaliai – atvyks sirgaliai, 220 dalyvių gyvens viešbučiuose. Labai tikimės, kad po sėkmingo čempionato Vilniuje turėsime padaugės ledo ritulio treniruotes lankančių vaikų. Po 2018 m. Kaune vykusio čempionato vaikų, žaidžiančių ledo ritulį sporto mokyklose, padidėjo 30 proc. ir ne tik Kaune, bet ir Vilniuje, Klaipėdoje. Kartais išaugo mergaičių skaičius“, – sako planus Nacionalinėje sporto agentūroje pristatęs „Hockey Lietuva“ generalinis sekretorius Vaidas Budrauskas.

Planuojamo renginio biudžetas – apie 725 tūkst. Eur. Dalį – 200 tūkst. Eur – tikimasi gauti iš valstybės biudžeto, 150 tūkst. Eur – iš Vilniaus miesto savivaldybės. Likusi dalis – lėšos, gautos iš Tarptautinės ledo ritulio federacijos, bilietų pardavimo, rėmėjų ir atributikos pardavimų.

Teigiama rekomendacija Nacionalinei sporto tarybai

Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas pasidžiaugė, kad prieš teikdama paraišką Tarptautinei ledo ritulio federacijai asociacija „Hockey Lietuva“ renginio viziją pristatė agentūrai. Lietuvos kandidatūrai surengti tarptautinį ledo ritulio renginį pritarianti Nacionalinė sporto agentūra šią savaitę teiks teigiamą rekomendaciją Nacionalinei sporto tarybai.

„Tai pirmas toks svarstymas Nacionalinėje sporto agentūroje. Rekomendaciją su teigiamomis išvadomis perduosime Nacionalinei sporto tarybai, kad ji priimtų galutinį sprendimą. Šiandien išgirdome atsakymus į rūpimus klausimus – rusai ir baltarusiai nedalyvaus šiame čempionate, Lietuva turės ekonominės naudos, nes svarbu, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos liktų Lietuvoje ir skatintų ekonomiką. Tai turės ir socialinį poveikį, vaikų fizinį aktyvumą – pamatėme, kad vaikų susidomėjimas ledo rituliu išaugo po 2018 m. čempionato. Šalies ledo ritulio federacija yra labai patyrusi ir organizavusi ne vieną renginį. Pamatėme ir subalansuotą planuojamo čempionato biudžetą. Nacionalinė sporto agentūra siekia sukurti aiškią tarptautinių aukšto meistriškumo sporto renginių planavimo ir finansavimo sistemą, kuri užtikrins sėkmingą varžymąsi dėl teisės surengti tarptautines varžybas Lietuvoje. Šiuo metu rengiame šios tvarkos aprašą, kuris gegužę bus pristatytas sporto bendruomenei“, – sako M. Špokas.

A ar B grupės čempionatas – paaiškės gegužę

Tarptautinės ledo ritulio federacijos kongrese gegužės pabaigoje turėtų paaiškėti, ar Lietuvai bus patikėta teisė rengti pasaulio ledo ritulio I diviziono A arba B grupės čempionatą.

Prieš mažiau nei 2 savaites Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė pradėjo pasirengimą šių metų pasaulio I diviziono A grupės čempionatui. Balandžio 29 – gegužės 5 dienomis Didžiojoje Britanijoje lietuviai varžysis su šeimininkų, Italijos, Lenkijos, Rumunijos ir Pietų Korėjos rinktinėmis. Po šių kovų paaiškės, kokios 2 komandos iškovos teisę varžytis pasaulio ledo ritulio čempionate. Dar 3 rinktinės išsilaikys A grupėje, o paskutinę vietą užėmę ledo ritulininkai iškris į B grupę. Todėl tik po šio čempionato paaiškės, į kurios grupės pasaulio čempionatą pretenduoja Lietuva. Mūsų šalies ledo ritulininkams keliamas tikslas likti A grupėje.

„Bandome koncentruotis į optimistinį variantą. Rinktinė treniruojasi, susirinko visi stipriausi žaidėjai, o ir praėjusių metų rezultatai leidžia tikėtis rezultato ir šių metų čempionate. Tikime, kad liksime I diviziono A grupėje ir pavyks gauti teisę šios grupės pasaulio čempionatą organizuoti Lietuvoje. Žinoma, iš pradžių norime gauti valstybės ir miesto pritarimą šiai idėjai“, – tikina „Hockey Lietuva“ generalinis sekretorius.

2014 m. Vilniuje ir 2018 m. Kaune vyko pasaulio I diviziono B grupės čempionatai. Iš viso juose apsilankė atitinkamai 41 tūkst. ir 46 tūkst. žiūrovų. 2014 m. lietuviai iškovojo bronzos medalius, o po 4 metų Kaune pasipuošė auksu ir pakilo į I diviziono A grupę.