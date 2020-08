Į baseiną – po karantino: rezultatais nenusivylė

Varžėsi 262 plaukikai

Vilniuje surengtose varžybose (25 m baseine) jėgas išmėgino 262 sportininkai. Jie išsidalijo 28 medalių komplektus ir 3 600 eurų prizinį fondą.

Geriausiu varžybų plaukiku (pagal dviejose rungtyse surinktų Tarptautinės vandens sporto federacijos – FINA – taškų sumą) tapo olimpietis D.Rapšys (Panevėžio "Žemyna", 1 736 tšk.).

Stengiamės per treniruotes padaryti viską, ką įmanoma, geriausiai. Vis dėlto po ilgokos pertraukos sunkoka įsivažiuoti.

Jis greičiausiai nuplaukė 100 m peteliške (per 51,46 sek.) ir 200 m laisvuoju stiliumi (per 1 min. 42,13 sek.).

Į geriausiųjų penketuką taip pat pateko kitas panevėžietis Andrius Šidlauskas (1 717 tšk.), Kauno plaukimo mokyklos (PM) 1-osios komandos atstovas Giedrius Titenis (1 639 tšk.), Kauno sporto mokyklos (SM) "Startas" plaukikas Deividas Margevičius (1 565 tšk.) ir klaipėdietis Daniilas Pancerevas (sporto centras "Gintaras", 1 556 tšk.).

D.Pancerevas pagerino net keturis Lietuvos šešiolikmečių rekordus (200 m laisvuoju stiliumi – 1 min. 46,61 sek., 50 m peteliške – 24,83 sek., 100 m peteliške – 53,93 sek. ir 100 m kompleksiniu būdu – 55,37 sek.).

Pasiilgo varžybų

"Buvome pasiilgę varžybų. Rezultatai irgi neblogi. Stengiamės per treniruotes padaryti viską, ką įmanoma, geriausiai. Vis dėlto po ilgokos pertraukos sunkoka įsivažiuoti", – kalbėjo D.Rapšys.

Trofėjai: prizininkai išsidalijo 28 medalių komplektus. Aleksandro Leonovo / LPF nuotr.

Penkis aukso medalius iškovojo vilnietė Kotryna Teterevkova (50 m krūtine – 31,35 sek., 100 m krūtine – 1 min. 07,64 sek., 200 m krūtine – 2 min. 31,60 sek., 100 m kompleksiniu būdu – 1 min. 04, 84 sek. ir 200 m kompleksiniu būdu – 2 min. 21,02 sek.).

Olimpinį normatyvą medžiojanti plaukikė sakė, kad karantinas pareikalavo nemažai psichologinių jėgų, norint susigrąžinti prarastą sportinę formą, kurią buvo pasiekusi prieš kovo mėnesį turėjusį vykti Lietuvos čempionatą (jis perkeltas į gruodį).

Buvo sunku prognozuoti, kaip pavyks pasirodyti, nes šešias savaites praleidome be plaukimo. Tačiau rezultatai nėra prasti.

"Buvo labai gaila, bet vis tiek daug dirbau, tačiau jau ne baseine, stengiausi neprarasti motyvacijos", – teigė K.Teterevkova.

Intriguojančias vyrų plaukimo krūtine dvikovas laimėjo A.Šidlauskas, tris kartus nugalėjęs G.Titenį (50 m – atitinkamai 27,23 sek. ir 27,33 sek., 100 m – 57,98 sek. ir 58,68 sek. bei 200 m – 2 min. 07,56 sek. ir 2 min. 11,37 sek.).

"Buvo sunku prognozuoti, kaip pavyks pasirodyti, nes šešias savaites praleidome be plaukimo. Labai permainingas sezonas, pirmą kartą gyvenime taip nutiko. Tačiau rezultatai nėra prasti, todėl džiugu", – sakė G.Titenis.

Startavo ir neįgalieji

Tarp komandų pasižymėjo Vilniaus miesto sporto centro auklėtiniai, iškovoję 8 aukso medalius.

Absoliučiai daugiausiai trofėjų – 21 – susižėrė Kauno PM-1 plaukikai (4 aukso, 8 sidabro ir 9 bronzos medaliai).

Startavo ir neįgalieji sportininkai: Gabrielė Čepavičiūtė (S6 grupė) 100 m nugara įveikė per 1 min. 39,04, sek. ir 50 m laisvuoju stiliumi – per 47,50 sek., o paralimpietis Edgaras Matakas (S11 grupė) 50 m peteliške – per 32,20, sek. ir 50 m laisvuoju stiliumi – per 27,43 sek.

Spalio 9–10 d. LPF planuoja surengti komandų taurės varžybas 25 m baseine (Vilniuje arba Anykščiuose).