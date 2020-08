Favoritai įrodė: jų pozicijos – tvirtos

Pasitikėjo savimi

Šalies čempionatų ir jaunimo (iki 23 metų) rekordus pagerino sprinteris Gediminas Truskauskas.

22-ejų vilnietis 200 m nubėgo per 20,83 sek. Nuo Ryčiui Sakalauskui priklausančio šios rungties Lietuvos rekordo G.Truskauską skyrė vos 0,09 sek.

"Manau, kad Lietuvos rekordas yra pasiekiamas. Tereikia tik tokių nuostabių sąlygų, kokios buvo šįkart, ir pasitikėti savo jėgomis šimtu procentų", – sakė bėgikas.

Be to, Gediminas 100 m įveikė per 10,37 sek. Tai – penktas geriausias elektroniniu būdu užfiksuotas rezultatas per Lietuvos lengvosios atletikos istoriją. Iki šiol greičiau bėgo tik R.Sakalauskas (10,14 sek.), Martynas Jurgilas (10,27 sek.), Kastytis Klimas (10,33 sek.) ir Eimantas Skrabulis (10,35 sek.).

Laukia Monakas

Naują Lietuvos lengvosios atletikos čempionatų rekordą pasiekė ir jau šeštą aukso medalį iškovojo trišuolininkė Dovilė Kilty – 14 m 18 cm.

"Pastaruoju metu Didžiojoje Britanijoje treniravausi nuotoliniu būdu, o Lietuvoje man padėjo Janina Tribienė – ačiū jai už kantrybę. Viskas sekėsi gerai, todėl tikėjomės įveikti 14 m ribą", – savo pasirodymą apibendrino D.Kilty.

Ji kartu su šalies vicečempione Diana Zagainova (13 m 61 cm) rugpjūčio 14-ąją startuos Deimantinės lygos varžybose Monake.

"Vien tai, kad mus pakviečia į tokio lygio renginį, daug ką pasako. Prieš būsimas olimpines žaidynes turėsime galimybę pasivaržyti su geriausiomis pasaulio trišuolininkėmis", – džiaugėsi D.Kilty.

Nacionalinį jaunimo rekordą pagerino šiaulietė Greta Karinauskaitė (3 000 m kliūtinis bėgimas – 10 min. 42,24 sek.), o 16-mečių rekordą – Andrė Ožechauskaitė (100 m – 11,71 sek.).

Išpeikė vėją

Disko metikų varžybas be įtampos laimėjo Andrius Gudžius – 68 m 16 m. Tačiau atletas tikėjosi geresnio rezultato.

"Minimalus planas buvo 68 m, noras – 70 m. Mėčiau gerai, diskas lėkė ties 70 m riba, bet šįkart vėjas – nekoks, vis atimdavo po 2–3 metrus. Viską įvertinus, į patirties bagažą įsidėjau gerų dalykų", – svarstė A.Gudžius.

Kaunietis artimiausią konkurentą vilnietį Aleksą Abromavičių (60 m 39 cm) aplenkė beveik 8 metrais.

2 kg sveriantį diską mėtė ir abu dukart olimpinio čempiono Virgilijaus Aleknos sūnūs: 17-metis Mykolas užėmė penktą vietą (53 m 96 cm), 19-metis Martynas – šeštą (51 m 04 cm).

Daugkartiniai čempionai

Po septintą šalies čempionato aukso medalį iškovojo Agnė Šerkšnienė (400 m), Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (5 000 m), Šarūnas Banevičius (rutulio stūmimas).

Rutulio stūmikas klaipėdietis Š.Banevičius septintą kartą (ir šeštą iš eilės) tapo Lietuvos čempionu.

Šeštą kartą triumfavo Liveta Jasiūnaitė ir Edis Matusevičius (ieties metimas), Rapolas Saulius (110 m barjerinis bėgimas), Simas Bertašius (5 000 m), penktą – Karolina Deliautaitė (100 m), Benediktas Mickus (800 m), Osvaldas Gedrimas (šuoliai su kartimi).

Tarp komandų pirmoje miestų grupėje kauniečiai (65 586 tšk.) aplenkė vilniečius (60 213 tšk.).

Antros miestų grupės rikiuotė: Šiauliai (27 852 tšk.), Klaipėda (27 007 tšk.), Alytus (15 676 tšk.). Rajonų grupė: Raseiniai (10 487 tšk.), Švenčionys (6 977 tšk.), Marijampolė (6 932 tšk.).

Čempionai

100 m bėgimas – Karolina Deliautaitė (Kaunas, 11,68 sek.) ir Gediminas Truskauskas (Vilnius, 10,37 sek.).

200 m – Agnė Šerkšnienė (Kaunas, 23,43 sek.) ir Gediminas Truskauskas (Vilnius, 20,83 sek.).

400 m – Agnė Šerkšnienė (Kaunas, 52,29 sek.) ir Benediktas Mickus (Klaipėda, 47,88 sek.).

800 m – Gabija Galvydytė (Jonava/Kaunas, 2 min. 11,12 sek.) ir Benediktas Mickus (Klaipėda, 1 min. 50,99 sek.).

1 500 m – Eglė Morenaitė (Klaipėda, 4 min. 32,16 sek.) ir Simas Bertašius (Raseiniai/Vilnius, 3 min. 40,34 sek.).

5 000 m – Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (Alytus/Kaunas, 16 min. 30,43 sek.) ir Simas Bertašius (Raseiniai/Vilnius, 14 min. 21,65 sek.).

10 000 m – Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (Alytus/Kaunas, 34 min. 40,86 sek.) ir Ignas Brasevičius (Vilnius/Druskininkai, 29 min. 53,81 sek.).

100 m barjerinis bėgimas – Gabrielė Čeponytė (Kaunas, 14 sek.).

110 m barjerinis bėgimas – Rapolas Saulius (Vilnius, 13,99 sek.).

400 m barjerinis bėgimas – Modesta Justė Morauskaitė (Vilnius, 57,67 sek.) ir Artūras Janauskas (Vilnius/Klaipėda, 53,56 sek.).

3 000 m kliūtinis bėgimas – Greta Karinauskaitė (Šiauliai, 10 min. 42,24 sek.) ir Giedrius Valinčius (Marijampolė, 9 min. 32,44 sek.).

Šuoliai su kartimi – Rugilė Miklyčiūtė (Kaunas, 3 m 45 cm) ir Osvaldas Gedrimas (Klaipėda, 4 m 90 cm).

Šuoliai į tolį – Jogailė Petrokaitė (Raseiniai, 6 m 42 cm) ir Tomas Lotužis (Skuodas/Vilnius, 7 m 38 cm).

Disko metimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 60 m 99 cm) ir Andrius Gudžius (Kaunas, 68 m 16 cm).

Šuoliai į aukštį – Urtė Baikštytė (Šiauliai, 1 m 78 cm) ir Adrijus Glebauskas (Kaunas/Kėdainiai, 2 m 25 cm).

Trišuolis – Dovilė Kilty (Šiauliai, 14 m 18 cm) ir Paulius Svarauskas (Vilnius/Švenčionys, 15 m 35 cm).

Rutulio stūmimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 16 m 80 cm) ir Šarūnas Banevičius (Klaipėda, 17 m 87 cm).

Ieties metimas – Liveta Jasiūnaitė (Kaunas, 60 m 27 cm) ir Edis Matusevičius (Vilnius, 81 m 38 cm).

Septynkovė – Beatričė Juškevičiūtė (Kaunas, 5 687 tšk.).

Dešimtkovė – Edgaras Benkunskas (Kaunas, 7 643 tšk.).

Estafetė 4 po 100 m (moterys) – Kaunas (Aistė Unskinaitė, Karolina Deliautaitė, Aistė Staurylaitė, Silvija Baubonytė, 47,52 sek.).

Estafetė 4 po 100 m (vyrai) – Vilnius (Giedrius Rupeika, Rapolas Saulius, Rokas Silkinis, Danas Sodaitis, 41,61 sek.).