F2 planetos pirmenybes Kaune lietuvis pradėjo ambicingu pasirodymu

Portugalijos lenktynininkas Duarte Benavente turėjo gerokai sunerimti, kai sekmadienio popietę F2 vandens formulių finalinėje lenktynių dalyje jam į nugarą ėmė kvėpuoti mūsų šaliai atstovaujantis Edgaras Riabko.

Lietuvis iškart po „Grand Prix“ starto trasoje buvo penktas, tačiau vieną po kitos atsikovojo pozicijas ir finišo liniją kirto iškopęs iki antros vietos bei į trečiąją stumtelėdamas „broliuką“ latvį Uvį Slakterį.

E. Riabko nuo lyderio atsiliko vos 1,7 sek. Dar prieš lenktynių pradžią taurę antrosios vietos laimėtojui įsteigęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis užsiminė palaikysiantis kaunietį, tad šie miesto vadovo žodžiai tapo pranašiški – jo vardo trofėjus atsidūrė būtent E. Riabko rankose. Pirmosios vietos taurę nugalėtojui nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įteikė ŠMSM viceministrė Kornelija Tiesnesytė. Trečios vietos laureatui atiteko Kauno rajono mero Valerijaus Makūno taurė.

Daugiau kaip du dešimtmečius vandens formulėmis lenktyniaujantis ir F1 pasaulio čempionate plaukiantis (šiemet dėl pandemijos F1 pirmenybės neįvyko) portugalas D. Benavente šįkart nugalėtojo laurus nuskynė tik po kelių apmaudžių varžovų klaidų. Atitinkamai jos padėjo prasiveržti į lyderių gretas ir kitiems dviem prizininkams.

Rikiuotės priekyje plaukęs Jungtinės Karalystės lenktynininkas Colin Jelf kliudė vieną iš trasoje buvusių bujų ir už tai pelnė vieno rato baudą. Tuo metu vienintelė šiose lenktynėse startavusi moteris Bimba Sjoholm iš Švedijos patyrė avariją ir apvirtus laivui nebegalėjo tęsti pasirodymo. Tiesa, su gelbėtojų pagalba į krantą sugrąžinta sportininkė po medikų apžiūros vykti į gydymo įstaigą atsisakė užtikrindama, kad jaučiasi puikiai.

Būtent ši lenktynininkė dar šeštadienio popietę įrodė savo pranašumą prieš varžovus ir tapo pirmąja UIM F2 Pasaulio čempionato pilote moterimi, kvalifikacijoje iškovojusia „pole“ poziciją bei kitądien startavusia „Grand Prix“ lenktynių rikiuotės priekyje. Netrukus B. Sjoholm dar kartą pranoko kolegas džentelmenus iškovodama pergalę porinių plaukimų lenktynėse „Match Race“. Antras liko britas C. Jelf, o trečią vietą savo žemiečių akivaizdoje laimėjo E. Riabko.

„Buvo rezultatyvus savaitgalis ne tik laimėjimais, bet ir emocijomis. Stengiausi savo darbą formulės kokpite atlikti nepriekaištingai. Šiame sporte, kaip ir daugelyje kitų, pergales lemia daug įvairių smulkmenų. Rezultatai rodo, kad su komanda dirbame teisinga kryptimi ir išlaikome aukštai pakeltą kokybės kartelę. Dabar turime taip pat gerai pasirodyti ir Portugalijoje. Neužsiimsiu išankstinėmis spėlionėmis, tačiau pažadu atiduoti visą save, kad Lietuvos vardas būtų kuo aukščiau galutinėje šių metų F2 Pasaulio čempionato rikiuotėje“, – kalbėjo dukart vandens Formulės-2 Europos čempionas E. Riabko.

Praėjusį savaitgalį mūsų šalies lenktynininkas savuoju pasirodymu nusipelnė audringų publikos ovacijų. Gausiai susirinkę žiūrovai saugiais atstumais tarp žmonių plačiai užėmė Kauno marių pakrantę greta naujosios Lietuvos motorlaivių federacijos bazės ir jaunųjų talentų akademijos. Renginio organizatoriai neabejoja, kad ketvirtus metus iš eilės čia vykusios pasaulio pirmenybės į Kauną sugrįš ir kitais metais.

„Kaip visada, nuostabus savaitgalis ir puikios lenktynės čia Lietuvoje, Kaune. Edgaras Riabko su visa savo kompanija sukūrė fantastišką atmosferą. Tikimės tokias gausias fanų gretas išvysti ir Portugalijoje, kur po kelių savaičių mūsų laukia dar dvejos lenktynės“, – po azartiško savaitgalio lenktynių organizatoriams ir aistruoliams pagyrų negailėjo varžybų direktorius Pelle Larson.

Vienas renginio organizatorių Mindaugas Mačiulaitis sako, kad tokio rango varžybos neišvengiamai sukelia tam tikrų nepatogumų gyventojams, tačiau šįkart kauniečiai bei miesto svečiai pademonstravo išskirtinį supratingumą: „Esame dėkingi renginio svečiams ir visiems, vykusiems po šalį, už toleranciją ir kantrybę stabtelint transporto spūstyse. Be to, žiūrovai geranoriškai registravosi elektroninėje sistemoje, kaip to reikalauja šiandienos epidemiologinė situacija. Visi drauge smarkiai prisidėjome kuriant šventišką nuotaiką ir bendrą atmosferą. Dar kartą įrodėme, kad Kaunas gali surengti tokio masto tarptautines lenktynes, pritraukiančias sporto aistruolių dėmesį iš viso pasaulio.“

Rugsėjo 30-ąją Vila Velja de Rodauno (Vila Velha de Rodao) mieste Portugalijoje įvyks antrasis ir ten pat spalio 3 d. startuos trečiasis Formulės-2 pasaulio čempionato etapas.