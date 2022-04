Europos čempionato atrankos turnyrą Lietuvos rankininkės baigė pralaimėjimu lenkėms

Lietuvos rankininkės sėkmingiau pradėjo rungtynes ir išsiveržė į priekį 3:1. Vėliau iniciatyvą perėmė lenkės, bet lietuvės neleido varžovėms atitrūkti ir keletą kartų rezultatas buvo lygus. Pirmo kėlinio pabaigoje viešnios pelnė 4 įvarčius be atsako ir atitrūko 19:15. Po pertraukos lenkės vis didino persvarą ir laimėjo rezultatu 40:27.

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje žaidė Roberta Stropė, pelniusi 10 įvarčių. Audinga Kniubaitė įmetė 6-is, Simona Kolosovė 5 įvarčius, po 2 įvarčius surinko Martyna Vaitkutė ir Jūratė Žilinskaitė, po kartą pasižymėjo Greta Sadauskaitė ir Viltė Lubytė.

Norvego Arnės Senstado treniruojamoje Lenkijos rinktinėje su 9 įvarčiais rezultatyviausia buvo Aneta Labuda.

„Viso atrankos turnyro metu susiklostė tokia tendencija, kad pirmame kėlinyje mums užtenka jėgų ir resursų, o antrame kėlinyje jų pritrūksta. Tai lemia silpnas fizinis pasirengimas, ištvermės stoka. Tai mūsų čempionato atspindys, nes matome, kad žaidėjos nėra fiziškai pasirengusios visas rungtynes žaisti tokiame lygyje su tokio aukšto lygio komandomis. Be to, mums kone visose rungtynėse trūkdavo kelių žaidėjų, kurios praplėstų rotaciją ir leistų paskirstyti resursus. Atsitraukusios žaidėjos kartais rungtyniaudavo po 50-55 minutes, tai yra ženkliai per daug. Bet tolygaus keitimo joms dažnai neturime“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris Karolis Kaladinskas.

Penkis pralaimėjimus patyrusi Lietuvos rinktinė grupėje liko paskutinė ketvirta. Lietuvėms buvo įskaityta techninė pergalė 10:0 prieš Rusijos rinktinę, kuri dėl karo Ukrainoje buvo pašalinta iš tarptautinių varžybų. Pirmą vietą grupėje iškovojo ir jau aštuntą kartą istorijoje į Europos čempionatą pateko Lenkijos rinktinė. Antroje vietoje finišavo ir pirmą kartą istorijoje finaliniame etape žais Šveicarijos rankininkės.

XV-asis Europos moterų rankinio čempionatas vyks lapkričio 4-20 d. Slovėnijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Juodkalnijoje. Finaliniame etape rungtyniaus 16 rinktinių. Čempionės titulą gins Norvegijos rinktinė. Iš viso Norvegijos rankininkės Europos čempionėmis yra tapusios net 8 kartus.

Europos čempionate Lietuvos moterų rankinio rinktinė dalyvavo vienintelį kartą 1996 metais ir užėmė 12 vietą.