E. Stanionis žengtų ir į olimpinį ringą

Sunkiausia dvikova

27-erių metų kaunietis E.Stanionis balandžio 16-ąją Teksaso valstijoje (JAV), Arlingtone, „AT&T“ arenos ringe per 12 raundų nugalėjo dagestaniečių kilmės Rusijos atstovą 28-erių Radžabą Butajevą.

Lietuvis iškovojo Pasaulio bokso asociacijos (WBA) pusvidutinio svorio kategorijos reguliaraus pasaulio čempiono titulą.

„Tai buvo kol kas sunkiausia mano dvikova. R.Butajevas – stiprus priešininkas, labai gerai pasiruošė, tad mūsų kova buvo aukšto lygio, – vakar teigė E.Stanionis. – Labai norėjau laimėti, buvau pasirengęs viską atiduoti už Lietuvą.“

Lietuvos boksininkui padėjo specialiai į JAV atvykęs jo ilgametis treneris Vidas Bružas.

„Tikėjau pergale gal net labiau nei Eimantas. Jau pirmą raundą buvo akivaizdu, kad viskas turėtų gerai baigtis, jeigu tik neatsitiks ko nors nenumatyta – prakirs antakį ar sustabdys rankos lūžis, kitokia trauma. Eimantas buvo pranašesnis greičiu, taktine mąstysena. Be to, jį į priekį vedė ypatinga motyvacija“, – kalbėjo V.Bružas.

Planas nepasiteisino

„Radžabas galėjo pasirodyti geriau, tačiau ne visada pavyksta realizuoti tai, ką suplanuoji“, – iškart po nesėkmės Arlingtone pareiškė R.Butajevo vadybininkas Vadimas Kornilovas.

Anot Rusijos kovotojo ekspertų, dagestanietis nesiėmė iniciatyvos ir tuo sumaniai naudojosi E.Stanionis.

„Lietuvis – tvirtas, kantrus, pasižymintis itin greitais, stipriais smūgiais, kurie puikiai pasiteisina artimoje kovoje. R.Butajevui parankesnė – vidutinė ar tolėlesnė distancija, tačiau jis kažkodėl per retai pasirinkdavo tokią poziciją“, – svarstė specialistai.

Uždarbis – paslaptis

Pasaulio čempiono diržas, kurį šiuo metu turi E.Stanionis, – ne originalus: būtent jam skirtąjį turėtų atgabenti WBA prezidentas G.Mendoza.

„Lauksime jo gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje, – sakė E.Stanionis. – Ant to diržo bus išgraviruotas mano veidas ir data, kada šį trofėjų iškovojau.“

Boksininkas neatskleidė, kokio dydžio uždarbis už pergalę prieš R.Butajevą papildys jo sąskaitą.

„Neturiu teisės skelbti, nes informacija – konfidenciali, tai apibrėžta kovos sutartyje“, – tvirtino E.Stanionis.

Iniciatyva: E.Stanionis diktavo R.Butajevui savo sąlygas. / R. Hafey nuotr.

Kitas iššūkis – rudenį

Kitas galimas E.Stanionio varžovas – WBA absoliutaus čempiono ir Pasaulio bokso tarybos (WBC), ir Tarptautinės bokso federacijos (IBF) čempiono diržų šeimininkas 32-ejų amerikietis Errolas Spence'as.

„Manau, derybos su E.Spence'o atstovais prasidės maždaug po mėnesio ar dviejų. Jeigu viskas klostysis sklandžiai, tikėtina, kad susikautume jau šį rudenį – spalį ar lapkritį“, – teigė kaunietis.

„Gali būti, kad E.Spence'as ar kuri nors kita žvaigždė vengs kovos su Eimantu, jiems – didelė rizika, – prognozavo V.Bružas. – Be to, profesionalų bokso kovų organizavimas – permainingas procesas, kartais situacija pasikeičia ne per savaitę, bet per kelias dienas. Pokyčių ir nežinomybės – daug, sunku nuosekliai ruoštis kovoms, tai papildomai vargina sportininkus.“

E.Stanionis patvirtino neatsisakęs planų siekti kelialapio į 2024-ųjų Paryžiaus olimpiadą.

„Man didžiausia garbė atstovauti Lietuvai, ypač – olimpinėse žaidynėse“, – pabrėžė pasaulio čempionas.