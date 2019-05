E. Stanionis: pabūsiu bokso žiūrovas

24-erių metų kaunietis E.Stanionis, kovo 9-ąją Karsone (JAV) nugalėjęs puertorikietį Samuelį Figueroa (tai buvo aštunta iš eilės lietuvio pergalė), planavo gegužės 25-ąją vėl žengti į ringą Biloksio mieste, tačiau dvikova buvo atšaukta.

– Eimantai, kas atsitiko? – paklausėme E.Stanionio.

– Iki dvikovos su S.Figueroa likus dviem savaitėms, per treniruotę stipriai pasitempiau dešinės rankos riešą. Niekam nieko nesakiau, nes maniau, kad nieko labai blogo neatsitiko, skausmai atlėgs. Prieš kovą neprašiau skausmo malšinamųjų, mano riešą tvirtai sutvarstė, saugojausi. Vis dėlto jaučiau, kad ranka stokoja jėgos, be to, kai kurios pozicijos buvo skausmingos. Tačiau laimėjau visus aštuonis raundus.

– Kodėl taip rizikavai?

– Gerai pasiruošiau dvikovai, nenorėjau praleisti palankaus šanso. Be to, buvau labai pasiilgęs ringo: juk akistatos su S.Figueroa laukiau daugiau nei pusmetį po to, kai įveikiau Levaną Gvamičavą.

– Kaip jauteisi po dvikovos su S.Figueroa?

– Praėjo viena savaitė, kita – nieko gero, ranką tebeskaudėjo, nors nesportavau, ilsėjausi. Negelbėjo nei masažai, nei šildymo ir šaldymo procedūros, kasdien vis prasčiau. Magnetinio rezonanso tyrimas nepaguodė – raiščiai įplyšę. Grįžau į Lietuvą, dar kartą toks pat tyrimas, konsultavausi su gydytojais. Galiausiai paaiškėjo, kad reikalinga operacija. Ją atliko Kauno klinikų ortopedas traumatologas Liudas Bazaras. Ačiū jam.

– Kiek užtruks reabilitacija?

– Maždaug mėnesį teks nešioti langetę, po to – specialų įtvarą. Gydytojas L.Bazaras sakė, kad po dviejų mėnesių galėsiu pabandyti atsargiai smūgiuoti, o po trijų – stipriai. Kita mano dvikova planuojama rugsėjo mėnesį, tikiuosi, kad spėsiu sutvirtėti.

– Ar tavo dvikovos, turėjusios vykti gegužės 25-ąją, organizatoriai nepareiškė pretenzijų, kad jiems teko pakeisti "Beau Rivage Resort & Casino" numatyto kovų vakaro programą? Juk tavo akcijos profesionalų bokso biržoje vis kyla, gausėja sirgalių gretos...

– Tą dvikovą būtų transliavęs televizijos "FOX Sports 1" kanalas, girdėjau, kad ir bilietai buvo paklausūs. Tačiau man ir mano komandai – jokių pretenzijų, nes ir organizatoriai, ir treneriai, vadybininkai puikiai supranta, kad nė vienas sportininkas nėra 100 proc. apdraustas nuo galimų sveikatos problemų. Man apmaudu, kad taip viskas susiklostė, bet aš ne pirmas ir ne vienintelis, kuriam taip atsitiko. Iš kovos rikiuotės netikėtai buvo iškritusios net žvaigždės, o jų laukę įspūdingi honorarai nuplaukė...

– Tad atgal į JAV – tik rudeniop?

– Taip, reabilitaciją užbaigsiu Kaune, namų aplinka geriausiai gydo... Be to, pabūsiu bokso žiūrovas – nepraleisiu Lietuvoje rengiamų varžybų: praeitą savaitę stebėjau Lietuvos jaunimo čempionatą, netrukus – tradicinis tarptautinis Algirdo Šociko turnyras. Tikrai nenuobodžiausiu.