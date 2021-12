Dviženklį įvarčių skaičių pelniusi „Kaunas City“ komanda įtikinamai pranoko „LTeam Select“

Trečiadienį kauniečiai namuose 11:2 pranoko „LTeam Select“ komandą. Pastarieji šį kartą vertėsi be į Rumuniją išvykusių Lietuvos jaunimo rinktinei atstovaujančių žaidėjų ir trenerio Dovydo Kulevičiaus.



Kauno atstovai jau per pirmąją rungtynių pusę pelnė aštuonis įvarčius be atsako ir savo jauniesiems varžovams nepaliko jokių vilčių.



Fantastiškas rungtynes sužaidė „Kaunas City“ puolėjas Pavelas Pravilo, kuris pelnė tris įvarčius bei pridėjo tris rezultatyvius perdavimus, o jo kolegos Igorio Goleščikhino sąskaitoje – įvartis ir penki rezultatyvūs perdavimai.



Tris įvarčius Kauno komandoje taip pat pelnė Damiras Šafejevas, o po vieną pridėjo Remigijus Guoga, Romanas Rešetnikovas, Tomas Ežerskis ir Vytautas Jagelavičius.



„LTeam Select“ gretose pasižymėjo du 15-mečiai: antrose rungtynėse iš eilės įvartį pelnęs Artiomas Kuzmenko bei Simonas Valivonis. Pastarajam tai buvo pirmasis tikslus smūgis suaugusiųjų čempionate.



Kitas TOPsport Lietuvos ledo ritulio čempionato susitikimas numatytas penktadienį, kai Elektrėnuose „Energija“ priims „7bet-Hockey Punks“ atstovus.