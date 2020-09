Desertas plaukikams: sportinė kova – be streso

"Per mūsų varžybas skaičiai švieslentėje nelabai svarbūs, tereikia parodyti, ką sugebi geriausio", – tvirtina Tarptautinės plaukimo lygos (ISL) įkūrėjas Konstantinas Grigorišinas. Ambicingame komerciniame projekte šiemet dalyvaus ir trys Lietuvos sportininkai.

Komandoje – žvaigždės

Ukrainos verslininko K.Grigorišino pernai įkurta ir 25 mln. JAV dolerių biudžetą turėjusi ISL – Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA) konkurentė.

FINA savo rengiamoms Pasaulio taurės varžyboms 2019-aisiais buvo surinkusi beveik 4 mln. JAV dolerių prizų fondą. Iš jo 165 tūkst. JAV dolerių asmeninį biudžetą papildė 18 medalių iškovojęs Lietuvos plaukimo lyderis Danas Rapšys.

ISL komandai "Energy Standard" atstovavęs Simonas Bilis uždirbo 23 tūkst. JAV dolerių.

Šiemet D.Rapšys ir S.Bilis startuos vienoje ekipoje – Paryžiaus "Energy Standard", į ją pakviestas ir Andrius Šidlauskas.

Pagaliau galėsiu tarptautiniu lygiu parodyti, ką reiškė treniruotės šiuo sudėtingu metu.

Tarp lietuvių bendražygių bus pasaulio plaukimo žvaigždės: olimpiniai čempionai Chadas Le Closas (Pietų Afrikos Respublika), Mattas Greversas (JAV), Femke Heemskerk (Nyderlandai), Florent'as Manaudou (Prancūzija), Emily Seebohm (Australija), Sarah Sjostrom (Švedija) ir Pernille Blume (Danija), taip pat pasaulio, Europos čempionai bei prizininkai britai Georgia Davies ir Benas Proudas, rusai Ivanas Girevas, Jevgenijus Rylovas ir Klimentas Kolesnikovas, baltarusis Ilja Šymanovičius.

Pirmas startas – spalį

"Pagaliau galėsiu tarptautiniu lygiu parodyti, ką reiškė treniruotės šiuo sudėtingu metu. "Energy Standard" pernai tapo ISL čempione. Labai laukiu susitikimo su gerai pažįstamais komandos draugais ir akimirkos, kai vėl pajusiu aukščiausio lygio varžybų skonį", – teigė D.Rapšys.

Jis ir kiti "Energy Standard" plaukikai spalį susirinks Budapešte, kur treniruosis ir ruošis ISL varžyboms, o jų pirmas etapas numatytas spalio 16–17 d.

Polinkiai: ISL įkūrėjas K.Grigorišinas mėgsta ne vien plaukimą, bet ir A.Modigliani tapybą. (vnews.agency nuotr.)

Varžybose dalyvaus dar devynios komandos iš Europos, Azijos ir Amerikos: Budapešto "Iron", Romos "Aqua Centurions", Vašingtono "DC Trident", San Francisko "Cali Condors", Los Andželo "LA Current", Niujorko "Breakers", Londono "Roar", Toronto "Titans" bei Tokijo "Frog Kings".

Šiose ekipose taip pat gausybė tituluotų plaukikų, tarp jų – Adamas Peaty ("Roar"), Katinka Hosszu ir Ranomi Kromowidjojo ("Iron"), Vladimiras Morozovas ("Frog Kings"), Lilly King, Caelebas Dresselas ir Mitchas Larkinas ("Cali Condors"), Ryanas Murphy ("LA Current"), Blake'as Pieroni ("Titans").

Gyvens Dunojaus saloje

Plaukikų laukia po šešiolika rungčių moterims ir vyrams bei penkios komandų estafetės.

Lapkritį paaiškės keturios ekipos, kurios dalyvaus finalo turnyre. Planuojama jį surengti gruodį galbūt Tokijuje.

Šio ISL sezono naujovė – "jackpot time" taisyklė. Jeigu plaukikas savo rungtyje varžovus aplenks tam tikru nustatytu laiko skirtumu, tuomet perims jų uždirbtus taškus. Tokiu atveju 2–8 vietas užėmę sportininkai savo komandoms taškų neuždirbs.

Varžybų techninis direktorius Apostolas Tsagkarakis teigė, kad prieš išvykstant į Budapeštą kiekvienam sportininkui bus atliktas COVID-19 testas, kuris turės būti pakartotas jau atvykus. Paskui bus tiriamasi kas penkias dienas.

Plaukikai įsikurs izoliuotuose viešbučiuose, esančiuose Dunojaus upės Margaret saloje.

Nesėkmė – ne tragedija

ISL įkūrėjas 54-erių ukrainietis K.Grigorišinas verslo karjerą pradėjo prieš 30 metų – tiekė metalą į Rusiją. Vėliau ėmėsi investicijų į energetiką, mašinų gamybą, laivų statybą.

Sėkmingiausiu laikotarpiu (2012–2014 m.) jo turtas, "Forbes" duomenimis, buvo vertinamas 1,3–1,8 mlrd. JAV dolerių.

Trijų šalių (Ukrainos, Rusijos ir Kipro) pilietis K.Grigorišinas mėgsta ne vien plaukimą – jis kolekcionuoja dailės kūrinius, turi Amedeo Modigliani darbų.

"Vertinant iš darbo teisės pozicijų, profesionalai plaukikai, lengvaatlečiai, gimnastai – laisvai samdomi darbuotojai. Jie neturi ilgalaikių sutarčių, garantijų. Jiems sėkmingi pavieniai ar atsitiktiniai startai – galimybė sulaukti šiokios tokios paramos iš savo valstybės. Išeitis – sporto lygos, asociacijos, profesionalūs klubai, tai, kas gintų jų interesus, garantuotų nuolatinį ir stabilų užimtumą. Be to, mūsų varžybos – be tradiciniams čempionatams įprasto streso, čia nereikia nervintis, kad jei nepasiseks – kas nors pasišaipys, sumenkins, reikalaus pasiaiškinti ar nubrauks stipendiją. Čia tiesiog mėgaujamasi sportine kova", – teigė K.Grigorišinas.

Jis pabrėžė, kad ISL siekis – rengti varžybas erdviausiose pasaulio arenose, bendradarbiauti su didžiausias auditorijas turinčiais transliuotojais.